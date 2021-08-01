حكم قضائي لصالح محمد رمضان ضد عمرو أديب والقاضي ألزمه بدفع هذا المبلغ لـ”نمبر وان”

أصدرت محكمة مصرية اليوم، الأحد، حكما لصالح الفنان المصري محمد رمضان، ضد المذيع بقناة “إم بي سي مصر” عمرو أديب، في القضية التي رفعها رمضان ضد أديب بتهمة القذف والسب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرارا بتغريم عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، وكلفته بدفع 50 جنيه أتعاب محاماة.

بداية الأزمة كانت عندما اتهم محمد رمضان عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”.

والتي انتقده فيها بسبب فيديو “النقود” الشهير الذي نشره الممثل بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر.

وطالب محامي محمد رمضان بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وذكرت صحيفة “الدعوى القضائية” أن “المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية”.

يشار إلى أن عمرو أديب أعلن هو الآخر عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بسبب رده عليه عقب انتقاده له بسبب فيديو “الأموال” الملقاة في حمام السباحة.

وأثار رد رمضان الساخر من أديب استفزاز الأخير، والذي قام فيه الممثل باقتباس مشهد من مسلسله الشهير “الأسطورة”، وأدخل عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: “يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون” ليرد عليه رمضان: “بس يا بابا”.

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مقاضاة عمرو أديب لمحمد رمضان

وقال أديب: “إنه طلب من محاميه الخاص، الأستاذ طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، وندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش”.

كما نبّه أديب رمضان، قائلا: “إنت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا”.

وتابع أديب: “يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات”.

وأضاف: “الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك”.

وأكمل: “فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت”.

وقبل أيام نشر الفنان المصري دائم الإثارة للجدل محمد رمضان، صورا جديدة من أجازته الصيفية حيث ظهر رفقة زوجته على متنه الخاص في وسط البحر.

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وبحسب الصور التي نشرها محمد رمضان عبر حسابه بـ”انستغرام”، فقد ظهر عاري الصدر رفقة زوجته على متن “يخت” في البحر المتوسط، خلال قضاء عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

محمد رمضان: (لا أثق بأي حذاء)

ومنتصف يوليو الجاري أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بتصرفه أثناء تكريمه بأحد الفعاليات في الإمارات، بسبب خوفه من تكرار حادثة سقوطه مرة أخرى على المسرح.

وأثناء تكريمه من مهرجان EMI Gala، خلع رمضان حذاءه قبل أن يسير على المسرح وحمله في يده، وبمجرد وصوله للمذيعين، قام بوضعه على الأرض واستلم جائزة التكريم دون حذاء.

وشارك رمضان الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(انستجرام)، وأرفقه بتعليق ساخر جاء نصه: (من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة).

تصرف (بلدي)!

وأثار تصرف رمضان جدلاً بين الجمهور، فمنهم من اعتبره عفوياً ومضحكاً، وآخرون رأوا أنه يسيء للمذيعة التي صافحها بنفس اليد التي يحمل بها الحذاء.

وجاء في التعليقات: (لعلمك المذيعة شمت ايدها ، خافت ريحة الجرابات تعلم بعدما سلمت عليها).

وعلقت أخرى: (ايش الحركات البلدي دي يا رمضان).

وهاجمه آخر مؤكداً أن تصرفه غير لبق، وكتب: (مش من اللباقة انك تسلم على حد بايدك اللي كنت شايل بيها جزمتك كنت حطيتها على جنب من الاول).

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