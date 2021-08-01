“راقصة شرقية وعازفة”.. المهرة البحرينية تقلب حفل عيد ميلادها (شاهدوا)

تصدرت الفنانة المهرة البحرينية، التريند في معظم الدول العربية بسبب حفل عيد ميلادها الذي تحول لحفل عرس واستعراض هدايا باهظة الثمن وغريبة.

راقصة شرقية وعازفة ساسكفون

واحتلفت المهرة البحرينية بعيد ميلادها الـ30 وسط أهلها وأصدقائها، ونشرت مقاطع فيديو وصور وثقت في البداية خلالها ديكور الحفل،والذي اختارت له الورود البيضاء المتناسقة مع ملابسها بنفس اللون.

حيث ارتدت المهرة البحرينية جبمسوت أبيض أوف شولدر، مزين بالريش من الأعلى، وبدأت حفلتها التي أحضرت إليها راقصة شرقية وعازفة ساسكفون ودي جي.

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وبدأت تستعرض الهدايا التي كان أثمنها سيارة رولز رويس، ومجوهرات وساعات باهظة الثمن.

المهرة البحرينية: هدايا من نفسي لنفسي

لكن المهرة البحرينية أكدت لاحقاً أنها قامت بإهداء نفسها هذه الهدايا ولم تتلقها من أحد، مضيفة في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي في رسالة لجمهورها: (أوعدهم باذن الله الواحد الأحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير).

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وتابعت: (أفضل شيء اليوم هو أني تغيّرت وسط عيونكم والأحلى اني قاعدة اشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي لاني فعلا بديت أحب نفسي وأشبعها اهتمام وبنفس الوقت).

وختمت المهرة البحرينية حديثها: (ايه نفسي الوحيدة اللي شهدت على كل العذاب الذي مريت فيه وكل الظروف والمصاعب وصرت الحين أدلع نفسي وأحب نفسي أكثر فهذا اليوم هدية مني إلى نفسي وشكرا لكم).

انتقادات وهجوم

وتعرضت المهرة البحرينية لموجة انتقادات لاذعة بسبب استعراضها ثروتها الباهظة بهذا الشكل و(المهايطة) بحسب تعبيرهم.

فجاء في التعليقات: (ما أغنى المال نفسا جائعة).

واتهمها آخر بتأجير السيارة مؤقتاً، وكتب: (في النهايه ايجار بس قدام الناس).

ووافقه آخر الرأي ساخراً: (محل الايجار اتصل يقول بتجددو يوم جديد ولا رجعو السيارة).

وكتب آخر: (حتي بنات ال سعود مايشترون هالسيارات المشهورات يحبون الهياط الكذبي مدري وش الفايدة).

(رقصت حتى تعبت)

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة المهرة البحرينية، قبل أسابيع مقاطع فيديو، وهي ترقص في احد حفلات الزفاف.

وعلّقت المهرة على المقاطع بالقول: (الحمدلله رقصت كل شيء حتى تعبت).الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات هجومية على الفنانة .

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المهرة البحرينية ترقص العرضة للسعوديين !

وكانت المهرة البحرينية قد تصدرت أيضاً حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أدائها لرقصة (العرضة) الشعبية التراثية، استقبالاً للسعوديين الذين وصلوا إلى البحرين، بعد تعليق السفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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وظهرت المهرة البحرينية بمقطع فيديو متداول وهي تتقدم مجموعة رجال، وترتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وتمسك بالسيف وترقص (العرضة) التي يختص بها أهل الخليج.

المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021

وتعرضت المهرة البحرينية لهجوم وانتقادات واسعة بهذا التصرف، ورأى الناشطون أن وقوفها كسيدة وحيدة بين الرجال ورقصها أمامهم، ينفي عنها صفة الحياء التي يجب أن تتحلى بها السيدات في المجتمع الشرقي.

المهرة البحرينية تعتذر

وعلى إثر هذا الهجوم والاتهامات، خرجت المهرة وقدمت اعتذارها بفيديو قالت فيه: (وجب عليا الرد كوني بنت بحرينية وبنفس الوقت مستقرة هنا في البحرين، وجب عليي الرد والإعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف من أن إستقريت في البحرين وموجودة في البحرين ما مرة زل مني شغلة وولا مرة طلع مني شيء يزعل أهلي وهالمرة أنا زعلتهم، فأنا وجب عليي الإعتذار وشكرا للجميع).

اشاعة خطوبتها

وفي سياق آخر حسمت المهرة شائعات خطوبتها لرجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس فتحي.

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو عبر (سناب شات) قبل أيام أنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

وأضافت حينها: (أخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس).

وتابعت المهرة: (أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي).

“أحبك للمرة المليون”

هذا وقد استغلت المهرة البحرينية عيد الحب الماضي، لتُعلن عن خطوبتها على شخص نشرت صورته دون الكشف عن هويته.

ونشرت المهرة البحرينية مجموعة صور رومانسية تجمعها بالعريس المجهول، الذي ظهر في إحدى الصور وهو يٌمسك بباقة ورد حمراء. وعلقت عليها الفنانة قائلة: (أنت أكثر من روحي، أحبك للمرة المليون).

المهره البحرينيه تعلن خطوبتها بالفالنتاين من صاحب الظل الطويل pic.twitter.com/46r8bnIrWe — ترو | lama (@true8_) February 14, 2021

وظهرت المهرة البحرينية في صورة أخرى وهي تستند إلى خطيبها، وقد بدا فرق الطول واضح بينهما، وكُتب على الصورة (إن المحب بمن يحب رحيم). وعلقت على الصورة قائلة: (أحلى مافي الأمر أن صديقاتي يُطلقن عليه اسم صاحب الظل الطويل، والمشكلة أنا لابسة كعب).

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