القطري معتز برشم يحصد الميدالية الذهبية الثانية لقطر في أولمبياد طوكيو (فيديو)

نجح اللاعب الأولمبي القطري معتز برشم 30 عامًا، من حصد الميدالية الذهبية الثانية لدولة قطر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد التفوق على منافسيه بوثبة قفز الأطول 2.37متر.

معتز برشم والميدالية الثانية

وحصد القطري برشم الخريج من أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة، صاحب ثاني أعلى وثبة في تاريخ للقفز العالي برقم خاص بلغ 2.43 متر، بفارق سنتيمترين فقط عن الكوبي خافيير سوتو مايور صاحب الرقم القياسي العالمي الصامد منذ نحو 28 عامًا.

وسجل معتز برشم بطل العالم لألعاب القوى وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016 خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية.

معتز برشم ومسيرته

وتمكن القطري معتز برشم وهو رياضي من مواليد الدوحة وأحد خريجي أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، من تحقيق العديد من الألقاب والميداليات في رياضة الوثب الطويل على مستوى العالم.

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وقد أحرز القطري معتز برشم الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها في الدوحة عام 2019، بعد نجاحه في قفزة بارتفاع 2.37 متر في نهائي المسابقة الذي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.

أولمبياد طوكيو 2020 | فرحة كبيرة لبطلنا العالمي معتز عيسى برشم بعد الإنجاز الكبير الذي حققه بإحرازه الميدالية الذهبية في الوثب العالي بالألعاب الأولمبية #أولمبياد_طوكيو 2020#قنوات_الكاس#Tokyo2020#Olympics@mutazbarshim pic.twitter.com/LUiDQOn1NQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 1, 2021

أفضل رياضي

واختير القطري معتز برشم كأفضل رياضي عربي وآسيوي وعالمي عام 2017، وكذلك بطل العالم في لندن عام في نفس العام.

وكذلك بطل العالم داخل الصالات في سوبوت 2014، وميدالية فضية خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016، والميدالية البرونزية في بطولة لندن عام 2012.

وحصد ذهبية بطولة آسيا كوبي 2011، وبرونزية بطولة آسيا ووهان 2015، وذهبية بطولة آسيا داخل الصالات في طهران عام 2010، وذهبية بطولة آسيا داخل الصالات هانغزو 2012 وغريها من الألقاب خلا مسيرته الرياضية.

وقد حقق الرباع القطري فارس حسونة 23 عامًا في رفع الأثقال، أولى الميداليات الذهبية لدولة قطر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد تمكنه من الفوز في مسابقة رفع الأثقال للرجال بوزن 96 كغم.

وتستمر فعاليات أولمبياد طوكيو التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، وحتى الثامن من شهر أغسطس/آب الجاري.

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