العداءة البحرينية يافي تبلغ نهائيات منافسات طوكيو بأسرع وقت زمني

نجحت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي البالغة من العمر 21 عامًا من الوصول إلى نهائيات منافسات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″ كأسرع منافسة في تصفيات ثلاثة آلاف مترًا للموانع لسباق السيدات ووصولها إلى النهائي بكل سهولة.

العداءة البحرينية يافي وسباق الموانع

وبلغ زمن البحرينية يافي في ذلك السباق 9:30:80 دقائق في تجاوز تلك الموانع لمسافة ثلاثة آلاف مترًا، لتكون بذلك ضمن 16 عداءة ستخوض نهائي البطولة يوم الأربعاء القادم في العاصمة اليابانية “طوكيو”.

#طوكيو2020 العداءة البحرينية وينفريد يافي تتأهل الى نهائي 3000 م موانع سيدات pic.twitter.com/5eGbmFMT8b — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 1, 2021

وقد احتلت العداءة يافي المركز الرابع في بطولة العالم عام 2019 التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بزمن 9:05:68 دقائق، بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية التي أقيمت عام 2018.

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بينما تمكنت التونسية مرزوى بوزياني في تسجيل أفضل توقيت شخصي لها خلال مشاركاتها في الأولمبياد والبطولات الدولية، بعد الوصول إلى 9:31:25 دقائق، لكنها احتلت المركز التاسع عشر في جدول ترتيب العدائين لتودع بذلك منافسات أولمبياد طوكيو.

العداءة البحرينية يافي وسيرتها

وولدت البحرينية يافي في دولة كينيا، وقررت تمثيل دولة البحرين في أول مشاركة لها عام 2015، وامتلكت الأهلية للقيام بذلك عام 2016.

✅العداءة البحرينية وينفريد موتيل يافي تنجح في التأهل للسباق النهائي في 3000 متر موانع سيدات. 🌟صاحبة الـ21 سنة هي رابعة مونديال الدوحة 2019.#الرؤية_بلا_حدود #Tokyo2020 #طوكيو_2020 pic.twitter.com/SUazpdewLp — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) August 1, 2021

وهو رياضة تخطي الحواجز أو سباق الحواجز Hurdling هو نوع من سباقات الميدان والمضمارسباق يقفز فيه العدّاؤون فوق أسوار تشبه السياج وتسمى الحواجز.

وحطم الرقم القياسي العالمي لمسافة 3000 متر موانع للرجال بحوزة العداء القطري سيف سعيد شاهين بزمن قدره 7 دقائق 53 ثانية 63 بعد أن انتزاعه من المغربي إبراهيم بولامي يوم 3 سيبتمبر 2004 ببروكسل.

بينما الرقم القياسي للسيدات بحوزة الروسية جالكينا ساميتوفا بعد أن حققت توقيت 8 دقائق 58 ثانية 81 بالألعاب الأولمبية الصيفية بيكين 2008.

أولمبياد طوكيو

وانطلقت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية “طوكيو” في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي من المقرر أن تنتهي في الثامن من شهر أغسطس/ آب الجاري.

وقد اقتصر تنظيم فعاليات أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها صيف العام الماضي بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا في أرجاء دول العالم، إلا أنها نظمت هذا العام وسط إجراءات وقائية مشددة وبدون حضور الجماهير.

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