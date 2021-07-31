4 شبان سعوديون يرتدون أقنعة (قرود) لإرهاب المارة .. شاهدوا كيف كانت نهايتهم!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة شبان في السعودية، يرتدون أقنعة مخيفة على وجوههم، على شكل قرد، ويقومون بتخويف المارة والمتواجدين في الشوارع والأماكن العامة.

أقنعة قرود لتخويف المارة

واستجابت الشرطة السعودية لمطالب الناشطين بإلقاء القبض عليهم بتهمة ترهيب وتخويف المارة، ومخالفة الذوق العام باستخدام أقنعة قرود.

ونشر حساب (سناب الداخلية)، فيديو يوثق لحظة القبض على المتهمين بارتداء أقنعة قرود وارهاب المارة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يرتدون أقنعة قرود على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

المتهمون بارتداء أقنعة القرود 4 سعوديون

عاجل 🔴

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شرطة منطقة الرياض تعلن القبض على 4 مواطنين ،يرتدون أقنعة من أجل تخويف مرتادي الأماكن العامة.

– pic.twitter.com/byPcHFbZcB — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 30, 2021

وذكر الكريديس بحسب ما نقلت صحيفة (سبق) المحلية، أن المتهمين بارتداء أقنعة القرود أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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متحرش أبها

وقبل حاثة ارتداء أقنعة القرود وارهاب المارة في المملكة، شهدت السعودية حادثاً مثيراً للجدل أيضاً قبل أيام، وتفاعلت الشرطة مع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة وتصدر التريند تحت عنوان ( متحرش أبها )، وأعلنت القبض على الفاعل.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر (سناب الداخلية) أجزاء من المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها، معلنةً القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): (تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها).

وأضاف الدباش في البيان أن الحادث تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، كاشفاً أن المتحرش مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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دخل معها حمام السيدات

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل الشاب.

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة بنفسها عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

Hashtag summary? A man is assaulting a female inside women’s toilet in Abha 😳😳👇🏽 #متحرش_ابها pic.twitter.com/DTS3dVEM8v — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 27, 2021

ولم تكشف الفتاة عن صورة المتحرش، ويسمع بالفيديو وهو يحاول إعطائها رقمه أو حسابه على تطبيق (سناب شات) وهو ما أصرت على رفضه وحاولت إفهامه ذلك ولكن دون جدوى.

ولم يكتف الشاب المتحرش بملاحقة الفتاة داخل أروقة المجمع التجاري بل حاول لمس جسدها أيضاً بالقوة، وقام بشتمها أكثر من مرة.

المتحرش اليمني

وحين رفعت الفتاة الهاتف بوجه المتحرش وأخبرته أنها تقوم بتصويره، وهددته بنشر المقطع ليتم القبض عليه، أجابها ساخراً: (سأتصل بعلي نجم)، في إشارة للإعلامي الكويتي، وهو ما أثار استيائها.

وتصدر هاشتاج (متحرش ابها) التريند في السعودية، وسط جدل بين المغردين ما بين من انتقد تصرف الفتاة وتشهيرها بالشاب، والأغلبية طالبوا بالقبض عليه، وادعوا أنه يمني، ودشنوا هاشتاج آخر بعنوان (المتحرش اليمني)، قبل أن يتبين بحسب بيان الشرطة أنه سعودي.

تحرش من نوع آخر

وتشهد السعودية العديد من حوادث التحرش التي توثقها الفتيات بأنفسهن وينشرنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي مايو الماضي تداول ناشطون فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة شباب، بإلقاء قوارير فارغة على فتاة في أحد الشوارع العامة بالسعودية.

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ويظهر الشباب بالفيديو وهم يقذفون فتاة ترتدي عباءة ملونة، بقوارير فارغة، بسبب لون عباءتها، وذكر المغردون أن الواقعة حدثت في سكيت بارك الرياض.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين استنكروا تصرف الشبان، ورأوا أنه منافي للأخلاق ومفهوم الحرية الشخصية.

فتاة توثق لحظة التحرش بها

وقبلها بأيام وثقت فتاة في السعودية أيضاً لحظة قيام شابين بمعاكستها، أثناء جلوسها مع صديقتها فيما يبدو أنها استراحة بأحد الشوارع في مدينة الطائف.

وقالت الفتاة في الفيديو وهي تصوّر الشابين: (شوفو ذول ، يبغو يجلسو معانا)، فيما تراجع الشابان وقاما بمحاولة إخفاء وجهيهما كي لا يظهرا في التصوير .

وسألت الفتاة الشابين بطريقة استهزائية: (تبون قهوة والا …)، ليرد أحدهما: (نبي امك)!.

وردت الفتاة: (يلا انقلع انت وراسك الكبير .. تقول ديك).

متحرش الطائف

وسبق أن وثقت فتاة سعودية أيضاً لحظة تحرش رجل ملتحي بها وبصديقتها، وذلك في مدينة الطائف أيضاً.

ويظهر الرجل الملتحي بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الثوب دون شماغ أو عقال.

ويقترب المتحرش من الفتاتين، فتسأله إحداهما عما يريده، فيجيب: (لا أريد شيء، أريد أن أتحدث فقط)، فتهدده إحداهما بالشرطة.

وعلقت الفتاة على الفيديو، بأن المتحرش قام بملاحقتهما إلى أن وصلتا إلى مكان مهجور، فأمسك جزءاً حساساً في جسدها وأمسك يد صديقتها وقام بتقبيلها، بحسب ادعائها.

وتصدر حينها هاشتاج #متحرش_الطايف منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) في المملكة، طالب خلاله المغردون سرعة القبض عليه، بينما رجح معظمهم أن المتحرش لم يكن في وضع طبيعي.