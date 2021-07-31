هنادي مهنا تتصدر الترند بشكلها الجديد .. شاهدوا كيف خسرت الكثير من وزنها

تصدرت الممثلة المصرية هنادي مهنا، مؤشر البحث عبر جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما صدمت جمهورها بخسارتها الكثير من وزنها في أحدث ظهور لها.

(أحبك بيروت)

وكانت البداية حين نشرت هنادي مهنا أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على (انستجرام)، وعلقت عليها: (أحبك بيروت)، وذكرت أن المصور هو زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

حيث تقضي هنادي مهنا إجازة الصيف في لبنان، واحتفلت بعيد ميلادها الـ 23 هناك برفقة زوجها.

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وعبر متابعو هنادي مهنا عن صدمتهم من ظهورها بهذا الشكل الرشيق، وخسارتها الكثير من وزنها في أشهر بسيطة، وتوقعوا أن تكون قد خضعت لعملية تكميم معدة.

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بينما رجح آخرون أن تكون الممثلة المصرية أصيبت بمرض غامض جعلها تفقد هذا الوزن، وهو ما نفاه والدها الموسيقار المصري هاني مهنا.

نظام غذائي فقط

وأكد هاني مهنا أن الأنباء المتداولة حول إصابة ابنته هنادي مهنا، بمرض خطير، بعد فقدانها الوزن بشكلٍ كبير، وفي فترة قصيرة، عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال هاني مهنا في تصريحات لصحيفة (الوطن) المحلية، إنّ ابنته هنادي تتمتع بصحة جيدة، ولم تُصب بأي مكروه كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنها خضعت لنظام غذائي معين وبكامل إرادتها.

وأضاف: (عملت ريجيم قاسي منذ 4 شهور تقريبًا، ولسه حريصة في أكلها وخطواتها، وما تردد عن إجراءها لعملية تكميم معدة، لاكتساب رشاقتها غير صحيح بالمطلق، والأمر مقتصر على نظام غذائي فقط).

أما هنادي مهنا، فقد خرجت عن صمتها بعد تصدرها الترند، وظهرت بفيديو عبر (انستجرام) وعلقت عليه: (تريند رقم 2 على جوجل اليوم، لا أعرف السبب ولكن هذا رائع على أي حال).

هنادي مهنا في (صاحبة السعادة)

وسبق أن تصدرت هنادي مهنا، مؤشرات البحث عبر جوجل بسبب تصريحاتها في حلقة من برنامج (صاحبة السعادة) المعروض عبر شاشة (dmc).

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وكشفت هنادي مهنا حينها قصة حبها لزوجها، وقالت: (كنت قد قررت أنني سأركز في عملي فقط. لأنني كنت أعمل 3 مسلسلات في وقت واحد).

وتابعت هنادي: (كنت في ضغط شديد، ولكني وقعت في حب أحمد، ووجدت وقتاً لأراه، وكان يقوم بتوصيلي من موقع إلى موقع).

قصة حب هنادي مهنا

وتابعت هنادي مهنا حديثها عن قصة حبها مع أحمد خالد صالح. وقالت: (استمرت أحد المكالمات بيننا 4 ساعات، وشعرت حينها أنني قد أكلمه غداً ولن أمل).

وأضافت هنادي مهنا: (أنا دائما أتذكر كل المواعيد والأحداث بتواريخها، لكن أحمد لديه ذاكرة سمك، ودائماً مواعيدي دقيقة. لكن أحمد يتأخر دائماً، وانتظرته في الخطوبة والزواج).

(وضعت عسل أبيض في عيني)

واستطردت: ( في أول مرة شعرت بها بشيء ناحية أحمد، كان لدي التهاب في عيني، فكلمته وأخبرني أن أضع عسلاً أبيض وسمعت كلامه).

وتابعت: (شعرت بكمية ألم كبيرة، وعيني ورمت بالكامل، وكان يعمل نفسه طبيباً ويرسل لي مسجات ليطمئن علي وكنت سعيدة جداً).

بينما ذكر أحمد خالد صالح أن أول مرة صرح بحبه لزوجته هنادي مهنا كانت عن طريق (الواتسآب).

وأضاف: (حين شعرتها قلت لها فوراً أنني أحبها).

هنادي مهنا والغناء

وتحدثت هنادي عن موهبة الغناء لديها، وقالت: (لم أكن أريد التمثيل، كنت أحب الغناء جداً، وقدمت في ذا فيوس. وتم قبولي من ضمن 500 شخص).

وتابعت: (كان آخر امتحان لدخول ذا فويس، متزامناً مع امتحاني في الجامعة، وقلبت الدنيا دراما).

وكشفت هنادي مهنا عن طقوسها فى المطبخ بعد الزواج، وطريقة إعدادها الطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

(البرفيوم في المطبخ)

وقالت هنادي خلال فقرة (الطبخ) في البرنامج: (أنا لي طقوس في المطبخ، ومنظمة جداً، يجب أن يكون المطبخ نظيفاً. ولا أعرف أن أنام وهو غير نظيف).

وتابعت هنادي: (ودائما أترك في المطبخ عطراً وكريم قبل أن أخرج منه بسبب رائحة البصل).

وأشادت هنادي بقدرات زوجها أحمد خالد صالح كممثل، وقالت إنها تخاف من التمثيل أمامه.

واستعاد الزوجان قصة أول مشهد جمع بينهما، في مسلسل (الفتوة)، المشهد الذي يعترف فيه (الشيخ مبروك) لـ(شكر) بحبه بعد معاناة طويلة.

وقالت هنادي عن المشهد: (أول مشهد نصوره مع بعض، وأول مشهد في اليوم، وأول يوم لي في التصوير. لا أعرف أحدا من الموجودين، إلا البعض من مسلسلات قديمة، وأول مرة أمثل مع أحمد، وهو ممثل مرعب.)

وأضافت: (شعرت بأنني أمثل أمام شخص يمثل بشكل قوي، وسيكون شكلي سخيفاً أمامه، وبقيت أذاكر كثيراً حتى لا يتم فضحي من جمال تمثيله).

وتابعت: (هو ممثل شاطر أخاف أقف أمامه).