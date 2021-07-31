من هو هاشل بليشه الشامسي الذي هز إعدامه في الإمارات مواقع التواصل؟!

تصدر اسم (هاشل بليشه الشامسي)، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تنفيذ السلطات الإماراتية حكم الإعدام في حقه.

إعدام هاشل بليشه الشامسي

وأعلن الصحفي المختص بأخبار الأمن والجرائم، الكويتي، أبو طلال الحمراني، تنفيذ حكم الإعدام، وكتب في نص تغريدته عبر (تويتر): (تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في هاشل بليشه الشامسي رحمه الله، وتأجيل إعدم حمد يزرب العامري بطلب من ولي الدم، الإمارات).

تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في #هاشل_بليشه_الشامسي رحمه الله،

وتأجيل إعدم #حمد_يزرب_العامري بطلب من ولي الدم.#الإمارات https://t.co/GPjbTFyO1J — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 31, 2021

وكان أبو طلال الحمراني قد أعلن قبل يومين فقط أن اليوم السبت سيكون موعد إعدام هاشل بليشه الشامسي وحمد يزرب العامري، إذا لم يتم الحصول على التنازل خلال تلك الأيام.

يوم السبت القادم 31/7/2021 تقرر أن يكون موعد تنفيذ حكم الإعدام في :-#هاشل_بليشه_الشامسي#حمد_يزرب_العامري

إذا لم يتم الحصول على التنازل خلال تلك الأيام!!#الإمارات — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 28, 2021

غدر صديق

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام في الإمارات لم تسرد كواليس الحكم وتنفيذه، إلا أن ناشطون قالوا إن القصة تعود حين قام هاشل بليشه الشامسي بقتل صديقه المقرب الذي يدعى زاخر بطعنةً أودت بحياته، وقام بتسليم نفسه وتم الحكم عليه بالإعدام.

كما أعادوا نشر فيديو لأبو طلال الحمراني عبر (يوتيوب) وهو يسرد قصة وضع لها عنوان (غدر صديق)، ذكروا أنها قصة هاشل بليشه الشامسي، وأنه قتل صديقه بعدما اكتشف أنه على علاقة بزوجته، وأن أحداث الجريمة حدثت في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي.

عتق رقبة هاشل الشامسي

وحاول ناشطون إطلاق عدة هاشتاجات مثل #عتق_رقبه_هاشل_الشامسي، مطالبين أهل الدم بالتنازل دون جدوى.

وعقب تنفيذ الإعدام بحقه، عبر الناشطون عن عميق حزنهم، وجاء في التعليقات: (اللهم عوّض شبابه في جنان لا تفنى ولا تزول اللهم اجعل رحيله راحةً له من فتن الدنيا اللهم اجعل الجنة داره ومستقره، إنا لله وأنا إليه راجعون).

اللهم عوّض شبابه في جنان لا تفنى ولا تزول اللهم اجعل رحيله راحةً له من فتن الدنيا اللهم اجعل الجنة داره ومستقره💔💔 انا لله وانا اليه لراجعون #هاشل_بليشه_الشامسي 💔 — ~̨AιѠdαм̨ ̨ (@al_wadam) July 31, 2021

وكتب آخر: (والله ما قد شفناه يا غير انه كأنه واحد منا وفينا سبحان الله من القى المحبه في قلوبنا عشانك يا هاشل الله اكبر والله ارحم الله يرحمك يا رب ويغفرلك ويجعلك من اهل الجنة).

ولله ما قد شفناه يا غير انه جنه واحد منا وفينا سبحان الله من القى المحبه في قلوبنا عشانك يا هاشل الله اكبر والله ارحم الله يرحمك يا رب ويغفرلك ويجعلك من اهل الجنه 😭 #اللهم_اغفر_لعبدك_هاشل_الشامسي #هاشل_بليشه_الشامسي — الكتبيِ 〽️ (@lXKlI) July 31, 2021

وكتبت إحدى المغردات في نعيه: (اليوم العين كلها حزينه عليك يا هاشل ، سبحان من القى المحبة في قلوبنا وسخرنا ندعي لك يعلك منعم بجنات ربك وسبحان من القى محبتك في قلوب الناس).

اليوم العين كلها حزينه عليك يا هاشل ، سبحان من القى المحبة في قلوبنا وسخرنا ندعي لك يعلك منعم بجنات ربك وسبحان من القى محبتك في قلوب الناس 🤲🏼.

#هاشل_بليشه_الشامسي — 🦋 (@if6aam) July 31, 2021

وعبر آخر عن دهشته قائلاً: (سبحان من سخر لك يا هاشل بليشه الشامسي كل هالناس اللي تدعي لك و قلوبها متأثره باللي حصل لك و هم ما يعرفونك ولا شافوك طبت حياً و ميتاً و امر الله فوق كل امر).

سبحان من سخر لك يا #هاشل_بليشه_الشامسي

كل هالناس اللي تدعي لك و قلوبها متأثره باللي حصل لك و هم ما يعرفونك ولا شافوك💔

طبت حياً و ميتاً و امر الله فوق كل امر. — Mariam 🇦🇪✨ (@itsmemeem) July 31, 2021

جريمة العين

وفي سياق آخر، شهدت مدينة العين في الإمارات قبل أيام جريمة مروعة بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

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وذكر مغردون أنّ القاتل متعاطٍ للمخدرات، وهو السبب وراء الجريمة .

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً.

النائب العام يمنع النشر حول القضيّة

وقالت شرطة أبوظبي إنّها ألقت القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .

النائب العام لإمارة #أبوظبي يمنع التداول الإعلامي لقضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.#برق_الإمارات pic.twitter.com/DDnF4KqztB — برق الإمارات (@UAE_BARQ) July 27, 2021

وأفادت وسائل إعلام إماراتية أنّ النائب العام لإمارة أبوظبي أصدر أمراً بمنع التداول الإعلامي لقضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.

وقال إن سبب منع النشر في حول الجريمة، يعود إلى تداول معلومات مغلوطة من مصادر غير مختصة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقاً مع احدى الجهات الإعلامية وأحد الأشخاص لإدلائه بمعلومات مغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصاً بذلك.

إلغاء التخفيف في (جرائم الشرف)

الجدير بالذكر أن الإمارات ألغت مادة في القانون تمنح العذر المخفف في الجرائم المرتبطة بالشرف، وذلك (تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنه (تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات).

وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة (السجن المؤقت) بحق من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبسا بجريمة الزنا فأقدم على قتل هذا الشخص أوالزاني معه أو الاثنين معا.

وكانت عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة، أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل في حال عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات في الإمارات.

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