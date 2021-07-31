إعدام هاشل بليشه الشامسي في الإمارات يثير ضجة واسعة
إعدام هاشل بليشه الشامسي في الإمارات يثير ضجة واسعة
حياتنا

من هو هاشل بليشه الشامسي الذي هز إعدامه في الإمارات مواقع التواصل؟!

كتب Anas Al Salem
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تصدر اسم (هاشل بليشه الشامسي)، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تنفيذ السلطات الإماراتية حكم الإعدام في حقه.

إعدام هاشل بليشه الشامسي

وأعلن الصحفي المختص بأخبار الأمن والجرائم، الكويتي، أبو طلال الحمراني، تنفيذ حكم الإعدام، وكتب في نص تغريدته عبر (تويتر): (تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في هاشل بليشه الشامسي رحمه الله، وتأجيل إعدم حمد يزرب العامري بطلب من ولي الدم، الإمارات).

وكان أبو طلال الحمراني قد أعلن قبل يومين فقط أن اليوم السبت سيكون موعد إعدام هاشل بليشه الشامسي وحمد يزرب العامري، إذا لم يتم الحصول على التنازل خلال تلك الأيام.

غدر صديق

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام في الإمارات لم تسرد كواليس الحكم وتنفيذه، إلا أن ناشطون قالوا إن القصة تعود حين قام هاشل بليشه الشامسي بقتل صديقه المقرب الذي يدعى زاخر بطعنةً أودت بحياته، وقام بتسليم نفسه وتم الحكم عليه بالإعدام.

كما أعادوا نشر فيديو لأبو طلال الحمراني عبر (يوتيوب) وهو يسرد قصة وضع لها عنوان (غدر صديق)، ذكروا أنها قصة هاشل بليشه الشامسي، وأنه قتل صديقه بعدما اكتشف أنه على علاقة بزوجته، وأن أحداث الجريمة حدثت في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي.

عتق رقبة هاشل الشامسي

وحاول ناشطون إطلاق عدة هاشتاجات مثل #عتق_رقبه_هاشل_الشامسي، مطالبين أهل الدم بالتنازل دون جدوى.

وعقب تنفيذ الإعدام بحقه، عبر الناشطون عن عميق حزنهم، وجاء في التعليقات: (اللهم عوّض شبابه في جنان لا تفنى ولا تزول اللهم اجعل رحيله راحةً له من فتن الدنيا اللهم اجعل الجنة داره ومستقره، إنا لله وأنا إليه راجعون).

وكتب آخر: (والله ما قد شفناه يا غير انه كأنه واحد منا وفينا سبحان الله من القى المحبه في قلوبنا عشانك يا هاشل الله اكبر والله ارحم الله يرحمك يا رب ويغفرلك ويجعلك من اهل الجنة).

وكتبت إحدى المغردات في نعيه: (اليوم العين كلها حزينه عليك يا هاشل ، سبحان من القى المحبة في قلوبنا وسخرنا ندعي لك يعلك منعم بجنات ربك وسبحان من القى محبتك في قلوب الناس).

وعبر آخر عن دهشته قائلاً: (سبحان من سخر لك يا هاشل بليشه الشامسي كل هالناس اللي تدعي لك و قلوبها متأثره باللي حصل لك و هم ما يعرفونك ولا شافوك طبت حياً و ميتاً و امر الله فوق كل امر).

جريمة العين

وفي سياق آخر، شهدت مدينة العين في الإمارات قبل أيام جريمة مروعة بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

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وذكر مغردون أنّ القاتل متعاطٍ للمخدرات، وهو السبب وراء الجريمة .

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً.

النائب العام يمنع النشر حول القضيّة

وقالت شرطة أبوظبي إنّها ألقت القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .

وأفادت وسائل إعلام إماراتية أنّ النائب العام لإمارة أبوظبي أصدر أمراً بمنع التداول الإعلامي لقضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.

وقال إن سبب منع النشر في حول الجريمة، يعود إلى تداول معلومات مغلوطة من مصادر غير مختصة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقاً مع احدى الجهات الإعلامية وأحد الأشخاص لإدلائه بمعلومات مغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصاً بذلك.

 إلغاء التخفيف في (جرائم الشرف)

الجدير بالذكر أن الإمارات ألغت مادة في القانون تمنح العذر المخفف في الجرائم المرتبطة بالشرف، وذلك (تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنه (تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات).

وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة (السجن المؤقت) بحق من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبسا بجريمة الزنا فأقدم على قتل هذا الشخص أوالزاني معه أو الاثنين معا.

وكانت عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة، أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل في حال عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات في الإمارات.

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