شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة تبث مباشر من القاهرة لأول مرة منذ 8 سنوات (فيديو)

أطلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، على الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة، للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، الأمر الذي يترجم عودة العلاقات الثنائية بين قطر ومصر إلى سابق عهدها بعد إتمام المصالحة الخليجية خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية.

وناقشت نشرة السادسة التي كان يقدمها مذيع “الجزيرة” عبد القادر عياض، مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع مراسلين للقناة.

الجزيرة مباشر من القاهرة

وفيما وضعت القناة بأعلى شاشتها إشارة لبث مباشر من العاصمة المصرية، أفاد عياض، بأن المراسلة شيرين أبو عاقلة تنضم للتغطية من القاهرة حول تلك الأزمة.

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وفي خلفية تضم نهر النيل، ظهرت أبو عاقلة مراسلة “الجزيرة” في فلسطين سابقا، للحديث عن زيارة لوزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة إلى مصر، في ضوء مستجدات أزمة سد النهضة.

وزير الخارجية الجزائري يزور #مصر بعد #السودان في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف أزمة #سد_النهضة.. مراسلة #الجزيرة في القاهرة شيرين أبو عاقلة تنقل لنا تفاصيل الزيارة وانعكاساتها على الأزمة pic.twitter.com/MZGSkfhAC5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 31, 2021

رمطان لعمامرة، ناقش السبت في السودان قضايا بينها أزمة السد، وقبلها كان في أديس أبابا في الإطار ذاته.

تفاعل واسع من بث الجزيرة المباشر من القاهرة

وشهد هذا الظهور المباشر الأول للجزيرة منذ نحو 8 سنوات، احتفاء لا سيما من مذيعين وعاملين بالقناة.

ونشرت شيرين أبو عاقلة صورة من شاشة الجزيرة خلال البث وعلقت عليها ” شيرين ابو عاقلة – الجزيرة – القاهرة “.

شيرين ابو عاقلة – الجزيرة – القاهرة pic.twitter.com/zWpzsnzdp3 — Shireen AbuAqla شيرين ابو عاقلة (@ShireenNasri) July 31, 2021

ورصدت “وطن” كذلك تعليق للمذيع محمد كريشان، الذي تفاعل مع الحدث قائلاً ” هاهي الجزيرة تعود إلى مصر مع إطلالة شيرين أبو عاقلة من القاهرة”.

هاهي "الجزيرة" تعود إلى مصر مع إطلالة شيرين أبو عاقلة من القاهرة… https://t.co/drlzwUgmYU — محمد كريشان (@MhamedKrichen) July 31, 2021

ولم تقدم قناة الجزيرة بيانا بشأن تفاصيل هذا الظهور الأول، وهل سيكون ذلك مقدمة لفتح مكتب كسابقه أم لا.

كما تفاعل الإعلامي اليمني سمير النمري مع ظهور أبو عاقلة على شاشة الجزيرة من القاهرة.

الجزيرة في بث مباشر من القاهرة، مع الزميلة شيرين أبو عاقلة https://t.co/QI6N21aQYn — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) July 31, 2021

وكذلك الصحفي اليمني هشام الجرادي.

#الجزيرة من القاهرة من جديد بنكهة فلسطينية pic.twitter.com/decqDOldPf — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) July 31, 2021

إغلاق مكتب الجزيرة في مصر

وكانت السلطات المصرية قررت إغلاق مكاتب الجزيرة في مصر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس آب 2013،، وبعد نحو شهر وفي 3 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، صدر قرار قضائي بغلق مكتب “الجزيرة مباشر مصر”.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، وذلك بعد توقيع “بيان العلا” في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسعودية، وأسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية آخري امتدت أكثر من 3 سنوات. حسب ما ذكرت الأناضول.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما.

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وفي مارس/ آذار الماضي، زار وزير خارجية قطر القاهرة، للمرة الأولى منذ منتصف 2017، وفي يونيو/ حزيران الماضي، زار نظيره المصري سامح شكري الدوحة، في أول زيارة من نوعها لهذا البلد الخليجي منذ 8 سنوات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 25 مايو/ أيار الماضي؛ حيث سلمه الأخير رسالة من أمير قطر تضمنت دعوة لزيارة الدوحة، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك.

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