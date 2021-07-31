حساب عماني: الموساد كان على علم مسبق بمخطط الهجوم على ميرسر ستريت

كشف المغرد العماني الشهير “الشاهين”، ما قال إنها معلومات يمتلكها الموساد الإسرائيلي حول مخطط الهجوم على السفينة الإسرائيلية (MERCER STREET) الذي جرى استهدافها أمس الجمعة قبالة سواحل سلطنة عمان في المياه الإقليمية.

وقال الشاهين في تغريدة رصدتها “وطن”، ( بما توفر لدينا من معلومات، الموساد كان علم بمخطط الهجوم على السفينة الاسرائيليةMERCER STREET المتجهة لميناء الفجيرة منذ ١٠ يوليو قبل مغادرتها لدار السلام في تنزانيا).

الموساد كان لديه المعلومات

وأضاف ” الموساد كان على علم بأن السفينة فارغة من الحمولة “.

🔴هام🔴

بما توفر لدينا من معلومات،،، الموساد كان علم بمخطط الهجوم على السفينة الاسرائيليةMERCER STREET المتجهة لميناء الفجيرة منذ ١٠ يوليو قبل مغادرتها لدار السلام في تنزانيا وكان على علم بأن السفينة فارغة من الحمولة — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) July 31, 2021

السيطرة على السفينة الإسرائيلية عقب استهدافها

هذا وأعلنت شركة “زودياك ماريتايم” المشغلة للسفينة “ميرسر ستريت” التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان، أنها أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

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ونشرت الشركة تغريدة على موقع “تويتر”، جاء فيها: “يمكننا أن نؤكد على أن ميرسر ستريت تحت سيطرة طاقمها وترافقها البحرية الأمريكية إلى مكان آمن”.

Further update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/1KiHCGYEoq — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

وكانت شركة “زودياك ماريتيم” الإسرائيلية أعلنت أن اثنين بريطاني وروماني، من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، الجمعة، قتلا نتيجة الهجوم.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الانباء العمانية عن ​ عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري، تأكيده أنه “في إطار منظومة العمل البحري المشترك والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بالمنطقة، تلقى المركز معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى (MV MERCER STREET) وترفع علم جمهورية ​ليبيريا​، لحادث خارج ​المياه​ الإقليمية العمانية”.

ولفت إلى أنه “فور تلقي المعلومات، قام المركز على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف، حيث سيّر سلاح الجو السلطاني العماني طلعات جوية على الموقع، كما قامت البحرية السُّلطانية العمانية بتسيير سفينة إليه، وأكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج ​البحر الإقليمي العماني​، كما أنه عند التواصل مع ملاك ​السفينة​ والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة”.

وأفاد بأن “السلطنة تؤكد على حرصها الدائم وتسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على القيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني”.

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