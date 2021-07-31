الرباع القطري فارس حسونة يتوج بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما
الرباع القطري فارس حسونة يتوج بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما
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أمير قطر للرباع فارس إبراهيم بعد الإنجاز التاريخي: “فخورين فيك يا بطل”

كتب وطن
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هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرباع القطري فارس إبراهيم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه، بفوزه بأول ميدالية ذهبية تتوج بها قطر في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

وغرّد أمير قطر عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” قائلاً: “نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك”.

تتويج الرباع القطري فارس إبراهيم بالذهبية

وتوج الرباع القطري فارس إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما اليوم السبت.

وسجل إبراهيم رقما قياسيا أولمبيا، حيث نجح في رفع 177 كيلوغراما في منافسات الخطف و225 كيلوغراما في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كيلوغرام.

وطمح الرباع القطري الشاب خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كيلوغراما، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية التاريخية لدولة قطر.

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وفي 2014، كانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم مع منتخب قطر في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال. وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وأعرب رئيس اللجنة الأوليمبية، الشيخ جوعان بن حمد، عن سعادته بـ”الإنجاز”، وأهداه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة “ولكل أهل قطر وكل العرب”.

وخلال المعسكر كان حسونة يتدرب لمدة 6 ساعات يوميًا تحت إشراف والده ومدربه إبراهيم حسونة بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال.

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