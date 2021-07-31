أمير قطر للرباع فارس إبراهيم بعد الإنجاز التاريخي: “فخورين فيك يا بطل”

هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرباع القطري فارس إبراهيم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه، بفوزه بأول ميدالية ذهبية تتوج بها قطر في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

📸في انجاز تاريخي لدولة #قطر .. الرباع القطري #فارس_حسونة يتوّج بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما في أولمبياد طوكيو.🏋🇶🇦🥇 pic.twitter.com/x1a5JzSH9c — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 31, 2021

وغرّد أمير قطر عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” قائلاً: “نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك”.

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 31, 2021

تتويج الرباع القطري فارس إبراهيم بالذهبية

وتوج الرباع القطري فارس إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما اليوم السبت.

وسجل إبراهيم رقما قياسيا أولمبيا، حيث نجح في رفع 177 كيلوغراما في منافسات الخطف و225 كيلوغراما في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كيلوغرام.

وطمح الرباع القطري الشاب خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كيلوغراما، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية التاريخية لدولة قطر.

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وفي 2014، كانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم مع منتخب قطر في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال. وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وأعرب رئيس اللجنة الأوليمبية، الشيخ جوعان بن حمد، عن سعادته بـ”الإنجاز”، وأهداه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة “ولكل أهل قطر وكل العرب”.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد ولكل أهل قطر وكل العرب الانجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد ..🥇🇶🇦 pic.twitter.com/Kb3VWvJdQt — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 31, 2021

وخلال المعسكر كان حسونة يتدرب لمدة 6 ساعات يوميًا تحت إشراف والده ومدربه إبراهيم حسونة بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال.

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