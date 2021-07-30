نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور لمسلسل صالون زهرة مع معتصم النهار
نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور لمسلسل صالون زهرة مع معتصم النهار
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نادين نسيب نجيم “مذهلة” في “صالون زهرة” والمخرج: ممنوع دخول الرجال! (شاهد)

كتب Anas Al Salem
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شوّقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ببرومو مسلسل “صالون زهرة”، وهو احدث أعمالها الفنية حيث تلعب البطولة مع زميلها الفنان معتصم النهار .

ونشرت نادين نسيب نجيم برومو المسلسل على حسابها في انستغرام، وعلّقت: “صالون زهرة قريباً حصرياً على شاهد انتاج شركة صبّاح وإخراج جو بو عيد”.

والعمل الجديد “صالون زهرة” من تأليف وسيناريو ندين جابر.

 

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وكان مخرج المسلسل “جوبوعيد” نشر على حسابه في انستغرام، صورة الاعلان الرسمي للمسلسل وعلق عليها:  “بيديكور، مينيكور، صبغة، قص شعر، قص لسانات صالون و لا كل الصالونات… ملاحظة: ممنوع دخول الرجال…”.

 

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نادين نسيب نجيم قبل وبعد عمليات التجميل!

كان أحدُ الحسابات الفنية بموقع انستغرام نشر فيديو يُظهر الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في أول مقابله لها قبل الشهرة وعمليات التجميل.

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وظهرت نادين نسيب نجيم بملامح مختلفة كليا عن هيئتها الحالية، حيث عبّر البضع عن صدمتهم من خضوعها لعمليات تجميل غّيرت من شكلها بشكل كبير، كغيرها من الفنانات.حسب الجمهور

فيما علّق بعض معجبيها بسخرية وقالوا: “كانت نجيم صارت نادين”، “قبل التحديث”.

“شورت” نادين نجيم يثير ضجة واسعة

وقبل اسابيع، أثارت الفنانة اللبنانية ضجة واسعة بعد نشرها صوراً جديدة، ظهرت فيها وكأنها لا ترتدي ملابس من المنطقة السفلى لجسدها.

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وبدت نادين في الصور، ترتدي جاكيت أبيض اللون، وتجلس على كرسي، فيما ظهرت عارية الساقين، الأمر الذي دفع المتابعين للقول إنها لا ترتدي بنطالاً أو حتى تنورة قصيرة أو ما شابه .

نادين نجيم
نادين نجيم

لكن نادين ردّت على احد المتابعين علّق على صورتها: “يمكن ناسية البنطلون”، بقولها: “يخرب بيتك لابسة شورت”.

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نادين نجيم ترد على معلق

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