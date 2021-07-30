جورج كلوني وأمل علم الدين يكشفان حقيقة انتظارهما توأماً جديداً!

حسم الممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية لبنانية الأصل أمل علم الدين، الأبناء المتداولة حول انتظارهما مولوداً جديداً بعد مرور أربع سنوات على إنجابهما توأم.

طفل ثالث لجورج كلوني وأمل!

حيث ذكر وسائل إعلام أمريكية، أن كلوني وأمل علم الدين، اعترفا لأصدقائهما والعائلة أنهما يستعدان لاستقبال طفل ثالث.

ونقلت مجلة (أوكي) عن مصادر قولها إن جورج كلوني وزوجته يتوقعان توأماً جديداً، وأن أمل علم الدين تجازوت الثلث الأول من حملها، مشيراً إلى أن علامات الحمل قد بدأت في الظهور عليها، وسرعان ما سيعرف الجميع.

لكن المتحدث باسم كلوني وأمل علم الدين، نفى تلك الأنباء وأكد أنها غير صحيحة، بحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وذكر المصدر أن جورج كلوني وأمل علم الدين كانا في مرحلة سابقة، غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهما إنجاب المزيد من الأطفال، وأن الأخبار قوبلت بالتمنيات الطيبة في كل مكان.

إنجاب الأطفال حب غير مشروط

وتابع المصدر: (إن إنجاب الأطفال هو شيء أراده كل من جورج وأمل حقاً. إنه أمر مثير للغاية. كان جورج منفتحاً بشأن رغبته في المزيد من الأطفال. كما أن توأميهما إيلا وألكساندر مسروران بأن يصبحا شقيقين كبيرين).

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وسبق أن تحدث جورج كلوني في مارس الماضي عن كيفية تغير الحياة حين أصبح أباً، كما تحدث لاحقًا إلى CBS This Morning حول كيفية تغيير أمل والأطفال لحياته.

وقال كلوني حينها: (أنا سعيد حقًا لأنني أقضي الكثير من الوقت مع أطفالي. لا شك في أن وجود “أمل” في حياتي قد غيّر كل شيء بالنسبة لي).

(إذا لم أستيقظ كل 3 ساعات أشعر بالذنب)

وأضاف النجم الأمريكي: (تمنح الأبوة إحساساً بالانتماء، والشعور بالمنزل والحب غير المشروط، وكل الأشياء التي كنت أتمنى أن أحصل عليها).

وسبق أن قال موقع صحيفة (ديلي ميل) البريطانيّ أن جورج كلوني يستيقظ كل 3 ساعات لمساعدة زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين خلال إرضاعها الطفلين والاهتمام بهما.

وقال كلوني لـ(Entertainment Tonight): (إذا لم أستيقظ أشعر بالذنب، كما تعلمون.. فكل الخطوات التي أقوم بها من أجل مساعدتها تحمل الكثير من المتعة).

نقل جورج كلوني للمستشفى

وفي سياق آخر، كشف كلوني في ديسمبر الماضي عن دخوله المستشفى بسبب أحدث أدواره الفنية، مشيراً إلى أنه اضطر إلى قضاء عدة أيام في الرعاية الطبية، بعدما فقد نحو 11 كغ من وزنه بسبب متطلبات دوره في فيلمه الجديد “The Midnight Sky”.

ويجسد جورج كلوني في الفيلم دور رائد الفضاء، أوغسطين لوفتهاوس، الذي يعاني من مرض السرطان.

وبدأ عرض فيلم “The Midnight Sky” لجورج كلوني الذي يتولى إخراجة إلى جانب بطولته على شبكة (نيتفلكس) الرقمية في 23 ديسمبر الماضي.

الخنزير الوسخ

هذا وقد تصدر كلوني حديث الجميع قبل سنوات حين كشفت الخادمة الشخصية له عن تفاصيل (مقززة) من حياته اليومية.

واشارت الخادمة في تصريحاتها آنذاك الى ان جورج كلوني الذي يعد أكثر الرجال جاذبية في هوليوود لا يملك الأداب البسيطة في النظافة، مطلقة عليه لقب (الخنزير الوسخ).

وذكرت الخادمة التي عملت في منزل كلوني الى انه يتجشأ أمام الناس بدون خجل، كما أنه يطلق الريح أمام الناس، ولا يهتم بنظافة منزله اضافة الى أنه إنسان فوضوي كثيراً.

أجمل العازبين في هوليوود

وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني يُعتبر في العام 2014 من أجمل العازبين في هوليوود والذي تعهد أن لا يتزوج مرة أخرى بعد طلاقه من الممثلة (تاليا بلسم) في العام 1993.

وبقي هذا العهد ساري المفعول حتى لقائه بالمحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، في لايك كومو، إيطاليا عام 2013، وكانت هي صديقة لأحد أصدقائه.

ومنذ اللحظة الأولى للّقاء، انتابهما احساس أنهما سيكملان العمر سويّاً، بحسب ما صرّح كلوني في وقتٍ سابق.

وفي الحفل رفضت أمل أخذ رقم هاتف كلوني وهذا ما أعجبه بها أكثر، فأصر على أخذ عنوان بريدها الإلكتروني.

(أهم رجل في العالم يريد التعرّف على أكثر محامية في مجال حقوق الإنسان إثارة في العالم)، كانت أوّل رسالة بعث بها كلوني.

زواج جورج كلوني وأمل علم الدين

إلّا أن أمل بقيت بضعة أيام قبل أن ترد عليه، وما إن ردّت كرّت السبحة حتّى طلبه للزواج منها بعد ستة أشهرٍ فقط.

وقال كلوني: (خطّطت للأمر برمّته. الخاتم كان بيدي، والموسيقى تُعزف في الأجواء، استغرق العرض 25 دقيقة حتّى وأخيراً قلت لها أن اسمعي أتمنى أن تكون الإجابة نعم، لأنني أبلغ من العمر 52 عاماً وسيمسّ بي الكبر).

وما كان منها إلّا الإجابة: (اه، نعم يبدو هذا أمراً جيّداً).

وبعدها بأشهرٍ قليلةٍ أصبحا زوجاً وزوجة، واحتفل كل من جورج كلوني البالغ من العمر 60 عاما وأمل علم الدين (43 عاما) بزفافهما في مدينة البندقية بإيطاليا عام 2014، وأنجبا التوأم إيلا وألكساندر، اللذان يبلغان من العمر حاليا 4 سنوات.

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