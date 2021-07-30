الدحيل القطري يعلن تعاقده مع فرجاني ساسي

أعلن نادي الدحيل القطري بشكل رسمي تعاقده مع نجم الزمالك السابق التونسي فرجاني ساسي 29 عامًا، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة سنوات.
فرجاني ساسي والدحيل القطري
وقال نادي الدحيل القطري في بيان رسمي له نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط السابق في صفوف فريق الزمالك المصري، بعد رفض الأخير تجديد عقده ورغبته في الرحيل.
فرجاني ساسي ينضم لـ #الدحيل
🔗https://t.co/VEZnbifdiB pic.twitter.com/210QTtmUiC
— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) July 29, 2021
ولم يكشف الدحيل القطري عن تفاصيل الاتفاق والعقد مع اللاعب فرجاني ساسي، حيث اكتفت بالتوصل إلى التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم قادمة.
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فرجاني ساسي والتعليق
وعلق التونسي ساسي، بعد إعلان نادي الدحيل القطري التعاقد معه في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” بسم الله توكلت على الله، يسعدني أن أكون جزء من هذا النادي الجميل أنا متحمس للبداية”.
— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) July 29, 2021
مسيرته الكروية
وبدأت مسيرة اللاعب التونسي فرجاني ساسي في نادي الصفاقس التونسي في عام 2010م، وخاض مع الفريق التونسي 83 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.
لينتقل بعدها إلى فريق ميتز الفرنسي شارك معه في 39 مباراة، مسجلاً هدفًا وحيدًا وصنع هدفين آخرين، وفي عام 2016م رحل إلى فريق الترجي التونسي.
بسم الله توكلت على الله
I'm happy to be a part of this beautiful club. I'm excited to get start .❤️💪 @DuhailSC pic.twitter.com/TQz3P2aLU3
— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) July 29, 2021
وقد خاض معه 39 مباراة وسجل 7 أهداف مع الترجي وحقق لقب الدوري التونسي خلال موسم 2016-2017 وكأس تونس خلال موسم 2015-2016م.
الانتقال إلى الزمالك
وفي موسم عام 2018، انتقل التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف فريق النصر السعودي، ولعب معه 9 مباريات وقد صنع هدفين لكنه لم يسجل أي من الأهداف.
وانتقل إلى صفوف فريق الزمالك المصري في يوليو عام 2018 بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة، حيث شارك مع الفريق المصري في 64 مباراة.
— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) July 15, 2021
ونجح من خلالها إحراز 12 هدفًا في كافة المسابقات مع الزمالك، ليقرر هذا الموسم الرحيل بعد انتهاء عقده والتوقيع مع الدحيل القطري.
وعلى الصعيد المشاركات الدولية، فقد كانت بداية مشاركة فرجاني ساسي مع منتخب تونس في عام 2013م، وقد خاض 60 مباراة حتى الآن مسجلاً 5 أهداف، في ظل استعداده للمشاركة القادمة في مونديال كأس العالم 2022م في دولة قطر.