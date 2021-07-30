الدحيل القطري يعلن تعاقده مع فرجاني ساسي

أعلن نادي الدحيل القطري بشكل رسمي تعاقده مع نجم الزمالك السابق التونسي فرجاني ساسي 29 عامًا، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة سنوات.

فرجاني ساسي والدحيل القطري

وقال نادي الدحيل القطري في بيان رسمي له نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط السابق في صفوف فريق الزمالك المصري، بعد رفض الأخير تجديد عقده ورغبته في الرحيل.

ولم يكشف الدحيل القطري عن تفاصيل الاتفاق والعقد مع اللاعب فرجاني ساسي، حيث اكتفت بالتوصل إلى التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

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فرجاني ساسي والتعليق

وعلق التونسي ساسي، بعد إعلان نادي الدحيل القطري التعاقد معه في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” بسم الله توكلت على الله، يسعدني أن أكون جزء من هذا النادي الجميل أنا متحمس للبداية”.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة اللاعب التونسي فرجاني ساسي في نادي الصفاقس التونسي في عام 2010م، وخاض مع الفريق التونسي 83 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

لينتقل بعدها إلى فريق ميتز الفرنسي شارك معه في 39 مباراة، مسجلاً هدفًا وحيدًا وصنع هدفين آخرين، وفي عام 2016م رحل إلى فريق الترجي التونسي.

بسم الله توكلت على الله

I'm happy to be a part of this beautiful club. I'm excited to get start .❤️💪 @DuhailSC pic.twitter.com/TQz3P2aLU3 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) July 29, 2021

وقد خاض معه 39 مباراة وسجل 7 أهداف مع الترجي وحقق لقب الدوري التونسي خلال موسم 2016-2017 وكأس تونس خلال موسم 2015-2016م.

الانتقال إلى الزمالك

وفي موسم عام 2018، انتقل التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف فريق النصر السعودي، ولعب معه 9 مباريات وقد صنع هدفين لكنه لم يسجل أي من الأهداف.

وانتقل إلى صفوف فريق الزمالك المصري في يوليو عام 2018 بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة، حيث شارك مع الفريق المصري في 64 مباراة.

ونجح من خلالها إحراز 12 هدفًا في كافة المسابقات مع الزمالك، ليقرر هذا الموسم الرحيل بعد انتهاء عقده والتوقيع مع الدحيل القطري.

وعلى الصعيد المشاركات الدولية، فقد كانت بداية مشاركة فرجاني ساسي مع منتخب تونس في عام 2013م، وقد خاض 60 مباراة حتى الآن مسجلاً 5 أهداف، في ظل استعداده للمشاركة القادمة في مونديال كأس العالم 2022م في دولة قطر.

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