الأهلي يطارد غريمه التقليدي الزمالك بعد فوزه على أسوان في الدوري المصري (شاهد)

نجح فريق الأهلي حامل اللقب السابق في تضيق الخناق على غريمه التقليدي الزمالك المتربع على عرش صدارة الدوري المصري، بعد فوز المارد الأحمر في مباراة الأخيرة على منافسه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليشعل الصراع من جديد على لقب الدوري الممتاز.

أهداف الأهلي في شباك أسوان

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في شباك مرمى فريق أسوان في الدقيقة ال 22 عن طريق المهاجم محمود عبد المنعم “كهربا” بعد عرضية جميلة من حسين الشحات ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك حارس أسوان عمر رضوان.

وجاء محمد شريف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة ال 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك مرمى فريق أسوان، بينما جاء الهدف القاتل وتأمين النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عن طريق النيجيري والتر بواليا.

هدف أسوان الوحيد

وسجل فريق أسوان هدف اللقاء الوحيد في شباك مرمى الأهلي في الدقيقة ال85 عن طريق لاعب وسط الفريق النيجيري إيمانويل كاربوجي، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، يليه فريق الأهلي في ثاني جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 41 نقطة متساويًا مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

هدفنا المخيف محمد شريف يسجل ويحتفل ويتربع على صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدف ⚽️🦅👏🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/SMul1lxgbf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2021

وفي سادس الترتيب جاء فريق سموحة بفارق نقطة وحيدة في الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركزين الثامن والتاسع فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

📸| أبرز لقطات الشوط الأول من مواجهة الأهلي وأسوان 🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5r1muDVP2r — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب، متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف.

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