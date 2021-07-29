ماذا قال أليغري لصاروخ ماديرا رونالدو عقب عودته إلى تدريبات يوفنتوس؟!

تحدث مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي الجديد ” ماسميليانو أليغري”، عن مهمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق السيدة العجوز، عن المهمة التي يتولى بها رونالدو مع الفريق خلال الموسم المقبل.

أليغري ورونالدو

وقال مدرب يوفنتوس أليغري في تصريح صحفي له عقب عودة رونالدو إلى تدريبات فريق يوفنتوس، قائلاً: ” رونالدو لاعب غير عادي ولاعب كرة قدم ذكي، وقد تحدثت معه أن لدينا موسم مهمًا للغاية وستكون لديه المسؤولية الأكبر مما كانت عليه قبل ثلاثة سنوات، عندما كان لدينا فريق أكثر خبرة”.

وأردف أليغري، ” رونالدو يحتاج إلى إظهار أفضل صفاته داخل الملعب، كما وأتوقع منه القيام ببعض الواجبات خارج الميدان”.

اليغري: "كريستيانو لاعب استثنائي وذكي. لقد قلت له بان هذا العام سيكون موسم مهم. ستكون لديه مسؤولية أكبر مما كانت عليه قبل 3 سنوات عندما كان لدينا فريق أكثر خبرة. بالإضافة إلى تقديم افضل مستوياته على أرض الملعب، أتوقع منه بعض المسؤوليات كرجل. لقد سجل 101 هدفاً والأرقام تتحدث عنه". pic.twitter.com/aeM3HFzIqz — اخبار كريستيانو رونالدو (@Cr7_team_) July 27, 2021

وقد وضع مدرب يوفنتوس أليغري حدًا عن احتمالية رحيل رونالدو عن فريق يوفنتوس الإيطالي، بسبب سوء علاقته الجيدة مع المدرب الإيطالي الجديد، حينما كان الأخير مدربًا لفريق السيدة العجوز في ولايته الأولى.

رونالدو والمفاوضات مع يوفنتوس

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية في وقت سابق، بأن وكيل أعمال رونالدو “خورخي مينديز”، قد وجه طلبًا إلى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في البدء بمفاوضات من أجل تمديد عقد موكله مع فريق السيدة العجوز لموسم إضافي جديد.

ماسيميليانو أليغري(مدرب يوفنتوس): هل رفضت عرض تعيينك مدربًا لريال مدريد؟ نعم، وأريد أن أشكرهم على هذه الفرصة لكني أحب يوفنتوس. pic.twitter.com/RTfAIMDP8F — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 27, 2021

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وأضافت الصحيفة، أن رونالدو يرغب في الاستمرار في صفوف فريق السيدة العجوز لموسم أخر، رغم العرض المقدمة للدون من باريس سان جيرمان من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

القيمة السوقية لرونالدو

وتقدر القيمة التسويقية للاعب البرتغالي رونالدو في الوقت الحالي 45 مليون يورو، في ظل موافقة فريقه الحالي يوفنتوس في السماح للاعب في الرحيل خلال الموسم في حال حصوله على عرض مناسب وفق ما أشارت العديد من التقارير الإيطالية.

🎙 اليغري : كريستيانو بطل عظيم و لاعب غير عادي و لاعب ذكي للغاية ، تحدثت معه و قلت له انني سعيد لتدريبه مره اخرى و سنتحد معًا. pic.twitter.com/fvBstleBLt — معاذ 🇸🇦 (@Moath) July 27, 2021

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بصفقة بلغ قيمتها 100 مليون يورو.

ونجح رونالدو من تحطيم العديد من الأرقام القياسية مع فريق يوفنتوس بعد تجاوزه رقم 100 هدفًا خلال المواسم الثلاثة الماضية، كما وتوج بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا خلال الموسم المنصرم.

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