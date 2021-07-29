تهاني القحطاني وإثارة الجدل بعد قرار خوض مباراة أمام منافستها الإسرائيلية
تهاني القحطاني وإثارة الجدل بعد قرار خوض مباراة أمام منافستها الإسرائيلية
Imageرياضة

لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني تثير الجدل بعد قرارها منافسة إسرائيلية في أولمبياد طوكيو

كتب fares Abo Shiha
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أثارت مواجهة لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني 21 عامًا، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرارها مواجهة نظيرتها الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم غدٍ الجمعة في دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″.

تهاني القحطاني وإثارة الجدل

وحصلت مواجهة اللاعبة السعودية القحطاني أمام منافستها الإسرائيلية هيرشكو في رياضة الجودو في دور 32 بوزن 78 كغم، على اهتمام واسع السعوديين الذي انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للمشاركة، بينما لقيت الدعم والمساندة على الصعيد الرسمي للاعبة لخوض تلك المواجهة.

وشهد تدريبات اللاعبة السعودية تهاني القحطاني، حضور وزير الرياضة السعودي عبد العزيزبن تركي أل سعود، لدعمها ومساندتها والحصول على الضوء الأخضر لخوض تلك المواجهة أمام نظيرتها الإسرائيلية هيرشكو.

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وقد رأي البعض في تغريدات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المباراة تندرج في سياق حدث رياضي دولي ولا ينبغي خلطها بالقضايا السياسية، فيما اعتبر تندرج ضمن العداء العربي مع إسرائيلي ويتعين على القحطاني الانسحاب من تلك المواجهة.

تهاني القحطاني والسياسة

وكتب الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم على منصة تويتر، ” ستكون تهاني بطلة بأعيننا في كل الحالات، والرياضة ليست لها علاقة لها بالسياسة، والسعودية وشعبها لا ينتميان للشعوب الطارئة على الأرض والتي تقتات على الضجيج والشعارات”.

بينما قال الكاتب السعودي خالد الدحيل، ” الأفضل للاعبة الجودو السعودية الانسحاب من المباراة أمام نظيرتها الإسرائيلية، والسعودية لا تعترف بهذه الدولة والشعب السعودي يعتبرها دولة احتلال مفروضة بمنطق القوة العارية”.

وأردف الدحيل، ” الانسحاب أمام اللاعبة الإسرائيلية في هذه الحالة كفرد أو كيهودية، إنما يكون لرفض مشروع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تمثلها”.

وتستعد السعودية القحطاني للمواجهة نظريتها الإسرائيلية هيرشكو، يوم الجمعة القادمة دون الثني عن قرار انسحابها من تلك المباراة بعد حصولها على الدعم والمساندة من الجهات الرسمية.

فتحي نورين والانسحاب

ورفض لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، خوض مواجهة أمام منافسه الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية 2021 “طوكيو2021”.

وكذلك السوداني محمد عبد الرسول نصرة للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيني الذي رفض الانسحاب من المباراة أمام نظيره الإسرائيلي توهار بوتبول بوزن 73 كغم.

وتستمر فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/تموز الجاري، وحتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل، دون حضور الجماهير بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا في دولة اليابان.

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