فجر السعيد تدافع عن حسين مشربك وخلفان يتنبأ بهذه الأحداث وكاتب فلسطيني يحذر

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، غضب الكويتيين بعد دفاعها عن الناشط الإماراتي حسين مشربك، واعتبارها تغريدته الداعية لانقلاب في الكويت على غرار تونس تغريدة عادية وليس فيها شيء، حسب وصفها.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي بتويتر صورة لتغريدة مشربك، وعلقت عليها مدافعة عنه:”لا يتوقف الإخوان عن نشر الفتنه لإنها نظام حياة خصوصاً إذا كان الأمر يخص الإمارات الشقيقة مجتهدين في شرخ في العلاقة متناسين أن هذا الشي مستحيل.”

لا يتوقف #الإخوان عن نشر الفتنه لإنها نظام حياة .. خصوصاً إذا كان الأمر يخص #الإمارات الشقيقه مجتهدين في شرخ في العلاقه متناسين ان هذا الشي مستحيل ولو #تكوكستوا .. لا أجد في تغريده حسين مشربك شي فهو يتمنى زوال #إخوان_الكويت كما كلنا نتمنى .. وين الغلط pic.twitter.com/s93DuQdsGL — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 27, 2021

وتابعت:”لا أجد في تغريدة حسين مشربك شيء فهو يتمنى زوال إخوان_الكويت كما كلنا نتمنى .. وين الغلط”

فجر السعيد تثير ضجة واسعة

دفاع فجر السعيد عن حسين مشربك الذي أثارت تغريدته جدلا واسعا قبل أيام، فجرت غضب الكويتيين الذين وجهوا انتقادات حادة للإعلامية الكويتية المقربة من النظامين المصري والإماراتي.

اللهم طهر #الكويت من المنافقين

٠ عندما يكون ولائك الدرهم #الاماراتي #الامارات_بيت_الجاسوسيه #حوار_قطرية

اخ فجر ما عاد يترقع السهم خرج من القوس https://t.co/1551OaDth4 — Suhaim A. Al Thani (@AlthaniSuhaim) July 29, 2021

وكتب أحمد حسونة في رده على فجر:”سبحان الله كنا بالامس نسمع من يرجونا ان ندعو لك بالشفاء فاكره، وذلك حينما تحدثتي عن الدكتور مرسي رحمه الله بشماتة، ونشروا صورة لك علي السرير وانتي لا حول لك ولا قوة لتستجدي عطف الناس ، اتمني ان تشاهدي صورك مرة اخري لعلكي تراجعي نفسك.”

سبحان الله كنا بالامس نسمع من يرجونا ان ندعو لك بالشفاء فاكره ، وذلك حينما تحدثتي عن الدكتور مرسي رحمه الله بشماتة ، ونشروا صورة لك علي السرير وانتي لا حول لك ولا قوة لتستجدي عطف الناس ، اتمني ان تشاهدي صورك مرة اخري لعلكي تراجعي نفسك . — ahmadhassona (@ahmadhassona51) July 29, 2021

وكتب آخر:”الغلط ان انتي ما زلت على قيد الحياه يا حاوية القمامة”

الغلط ان انتي ما زلت على قيد الحياه يا حاوية القمامه — mmansor (@mmansor5) July 28, 2021

وغردت ناشطة مهاجمة فجر السعيد:”الاخطر وجودكم تدخلوكم بشئن الكويت”

الاخطر وجودكم تدخلوكم بشئن الكويت — الــريـــــم (@Alreeeem2017) July 28, 2021

ضاحي خلفان يحرض ضد الكويت

هذا ونشر نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، عبر حسابه بتويتر تغريدات تحريضية ضد الكويت.

وزعم أنه لديه معلومات عن ضربة قوية جديدة لإخوان خليجيين، حسب وصفه في إشارة للكويت وذلك بعد أحداث تونس.

من جانبه علق الكاتب والصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة (وطن) على تغريدة خلفان، وقال إن الكويت التي فلتت من محمد بن زايد وحلف الثورات المضادة حان دورها بعد تونس.

#الكويت التي فلتت من #محمد_بن_زايد وحلف #الثورات_المضادة حان دورها بعد #تونس.

إنها حرب إبادة وإفساد لا تستهدف #الإخوان إنما أي بذرة ديمقراطية في أي قطر عربي. pic.twitter.com/wTquyQPjVH — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) July 29, 2021

وتابع موضحا:”إنها حرب إبادة وإفساد لا تستهدف الإخوان إنما أي بذرة ديمقراطية في أي قطر عربي.”

الإماراتي حسين مشربك يدعو لانقلاب في الكويت على غرار تونس

هذا وتسبب الكاتب والمغرد الإماراتي حسين مشربك، في موجة غضب واسعة بين الكويتيين على تويتر، بعد دعوته لانقلاب في الكويت على غرار ما فعله قيس سعيد في تونس.

حسين مشربك الذي يعرف نفسه على تويتر بأنه كاتب حر، ورئيس دعم العمليات في مجموعة الامارات دبي الوطني سابقاً، كتب ما نصه:”استيقظنا اليوم في تونس، وغدا بإذن الله في الكويت.. قولوا امين”

اقدره وشاركه في حزونه

واثره عدوٍ لي خبيث الطبايع فرقا وفرقا فرق الله اضعونه

الحقد من قلبه على الكبد مايع#تونس #الكويت#الامارات #حسين_مشربك pic.twitter.com/OpLH0xPWry — فيصل آل بعيث الهاجري 🇰🇼 (@kuwaity_freedom) July 27, 2021

التغريدة التي فجرت غضب الكويتيين وعرضته لانتقادات حادة من قبلهم، أجبرته فيما بعد على حذف تغريدته المسيئة للكويت.

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هذا ودعا العديد من الكويتيين سلطات بلادهم لاتخاذ إجراءات تجاه هذا الكاتب، وضرورة محاسبته.

ناصر الدويلة يرد

من جانبه أعاد السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، نشر تغريدة حسين مشربك وعلق عليها بقوله:”ماحدث في تونس هو عمل دولي للانتقام من الديمقراطية في الوطن العربي وهذا مفهوم و واضح بالنسبه للدول الاستعمارية.”

ماحدث في تونس هو عمل دولي للانتقام من الديمقراطية في الوطن العربي وهذا مفهوم و واضح بالنسبه للدول الاستعماريه لكن ماذا يريد هذا المغرد الاماراتي من توجيه تهديده للكويت بانها الديمقراطيه التي ستسقط قريبا الشعب الكويتي غير باقي الشعوب و ترى الوعد طلعة الصبح باكر و اصح يا نايم pic.twitter.com/e6lmP4q90s — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 27, 2021

وتابع مستنكرا ما كتبه مشربك:”لكن ماذا يريد هذا المغرد الاماراتي من توجيه تهديده للكويت بانها الديمقراطيه التي ستسقط قريبا الشعب الكويتي غير باقي الشعوب و ترى الوعد طلعة الصبح باكر و اصح يا نايم”

وأضاف الدويلة في تغريدة أخرى:”يفرح أدوات الدولة العميقه بهذا التهديد و هم يحرضون النظام في الكويت ليل نهار للانقضاض على الديمقراطيه و تعليق الدستور لكن النظام اوعى منهم و اكثر حرصا على الكويت من الانجرار نحو الصدام العنيف مع 94% من الشعب كما اوضحتها نتائج الانتخابات التكميليه و الشعب حرررر وعزوم”

يفرح ادوات الدولة العميقه بهذا التهديد و هم يحرضون النظام في الكويت ليل نهار للانقضاض على الديمقراطيه و تعليق الدستور لكن النظام اوعى منهم و اكثر حرصا على الكويت من الانجرار نحو الصدام العنيف مع 94% من الشعب كما اوضحتها نتائج الانتخابات التكميليه و الشعب حرررر وعزوم pic.twitter.com/wCAGfTial2 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 27, 2021

انقلاب قيس سعيد في تونس

وأصدر الرئيس التونسي مساء الأحد الماضي، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء “هشام المشيشي” من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، كما أدان البرلمان، الذي يترأسه “راشد الغنوشي”، زعيم حركة “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات “سعيّد”، وأعلن رفضه لها.

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