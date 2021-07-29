فاليري أبو شقرا بغرفة العمليات بعد الولادة مباشرة وتوأمها بحضنها (شاهد)

نشرت الفنانة فاليري أبو شقرا، ملكة جمال لبنان السابقة، صورا لها لاقت تفاعلا كبيرا من داخل غرفة العمليات بعد ولادتها مباشرة.

الصور التي نشرتها فاليري أبو شقرا على حسابها الرسمي بانستغرام ورصدتها (وطن)، أظهرتها وهي تجلس بالروب ولا يزال بطنها منتفخا من أثر الحمل.

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وكانت تحمل التوأم الذي رزقت به على صدرها وتبتسم من الفرحة، ويظهر بجانبها الطبيب والأجهزة الطبية بغرفة العمليات.

وكانت أعلنت فاليري خبر ولادتها بفيديو نشرته يوم أمس أظهر وروداً باللون الزهري، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر زهوراً وبالونات مكتوباً عليها: “Baby Girl”.

واحتفلت فاليري أبو شقرا بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

وأُقيم الحفل بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر أغسطس عام 2020.

من هي فاليري أبو شقرا؟

فاليري أبو شقرا مواليد 15 يناير 1992، وهي ملكة جمال لبنان لعام 2015 وممثلة.

مشوارها المهني

درست فاليري إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

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وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب.

كما مثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل.

وحصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015.

حياتها الأسرية

في يونيو 2019 أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني” زياد عمار” في الأول من أغسطس 2020 تزوجت رسمياً.

مشاركتها في برنامج رقص النجوم

وعام 2016 شاركت فاليري في برنامج رقص النجوم وحلت في المركز الثالث.

كما قدمت في العام 2017، برنامج بروجكت رانواي الشرق الأوسط في موسمه الثاني الذي عرض على شاشة mbc4.

وفي سياق آخر أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعاً في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بسبب ملابسها الغريبة فيها.

وظهرت هيفاء وهبي بالصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بجمبسوت ذهبي لامع، وحذاء أحمر غريب أيضاً، وتركت شعرها مسدولاً.

وعلقت هيفاء على أحد الصور: (السكوت من ذهب).

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وكتبت على صورة أخرى: (ثلاث قواعد ذهبية، لا تكذب، لا تغش، لا تستسلم، شكراً).

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وعلقت على صورة ثالثة من نفس جلسة التصوير: (الراحة لا تقدر بثمن …فأغلق النافذة التي تؤذيك مهما كان المنظر جميل).

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انتقادات وهجوم

لكن إطلالة هيفاء وهبي الغريبة وطريقة جلوسها، لم تعجب معظم متابعيها، وجاء في التعليقات: (صوره تخوف).

وكتبت أخرى عن وضعية جلوسها: (سكري رجلك قبل النافدة).

ووافقتها أخرى الرأي: (صراحة هناك الكثير من الوضعيات للتصوير احلى).

وشبه آخر حذاءها بأرجل الديك، وكتب: (عبالي رجل ديك).

نقرة واحدة للتفجير

وأصبحت هيفاء وهبي مؤخراً ثير الجدل دوماً بجلسات تصويرها الغريبة، والتي ظهرت في أحدثها قبل هذه، وهي تُمسك بقنبلة يدوية ذهبية اللون.

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود وتضع أمامها قنبلتين يدويتين.

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وعلقت هيفاء على الصورة: (عش حياتك بالقليل من البهارات).

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