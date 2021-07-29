صلاح محسن ينفعل في وجه مدربه شوقي غريب والأخير يعاقبه على تصرفه

عاقب مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، اللاعب صلاح محسن 22 عامًا عقب تحدثه بطريقة غير لائقة إلى مدربه عقب قرار خروجه من أرضية الملعب في مباراة مصر أمام أستراليا الأخيرة في منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

صلاح محسن والاعتذار

وأفادت وسائل الإعلام المصرية، بأن اللاعب صلاح محسن قد تحدث بشكل غير لائق مع مدرب منتخب مصر شوقي غريب عقب قرار تبديله والخروج من الملعب في الدقيقة ال61، قائلاً: ” هو مفيش غيري أنا كل مرة تطلعني”.

رد فعل صلاح محسن لحظة تبديله أمام استراليا pic.twitter.com/9wlJHPXbHq — Yallakora (@Yallakoranow) July 28, 2021

وقد انفعل لاعب المنتخب الأولمبي محسن أثناء تبديله في المباراة، والدفع باللاعب البديل عمار حمدي بدلاً منه، حيث انتهى اللقاء بفوز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

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واعتذر اللاعب صلاح محسن عن تصرفه وانفعاله لمدربه شوقي غريب أمام جميع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب اللقاء، مؤكدًا أن انفعاله كان بسبب رغبته في الاستمرار لتحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمن النهائي من دوري المجموعات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″.

صلاح محسن والعقاب

وتقبل المدرب شوقي غريب اعتذار اللاعب صلاح محسن بسبب تصرفه الأخير، إلا أن المدرب قرر إبعاده عن الظهور في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري الأولمبي “الفراعنة” أمام منتخب البرازيل والمقرر يوم السبت المقبل.

هشام رشاد ينتقد و يعلق علي اعتراض "صلاح محسن" عند تغييره، و ميدو يرد !! #أوضة_اللبس pic.twitter.com/CiDApWErCu — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) July 28, 2021

تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى دور الثمن النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في اليابان، بعد تمكنه من الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد.

أهداف منتخب مصر

وافتتح أولى أهداف اللقاء منتخب مصر في الدقيقة ال 44 عن طريق أحمد ياسر ريان بعد عرضية جميلة من رمضان صبحي، ليسجلها اللاعب بأقدامه على يمين حارس مرمى منتخب أستراليا.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 85 عن طريق اللاعب البديل عمار حمدي، بعدما استغل كرة مرتدة من حارس منتخب أستراليا سددها زميله ناصر المنسي ليسجلها داخل شباك مرمى أستراليا.

وبهذه النتيجة نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 على حساب منتخب أستراليا الذي ودع البطولة.

ويحتل منتخب مصر لكرة القدم وصافة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف المتصدر منتخب إسبانيا برصيد 5 نقاط خلال منافسات دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2021.

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