شاهدوا لحظة انقاذ كويتية من الانتحار بالقفر من أعلى جسر جابر (فيديو)

أفشل رجال الداخلية في الكويت، محاولة سيدة كويتية الانتحار عبر القفز من أعلى جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويت.

يقظة رجال المرور أنقذتها

وأظهرت لقطات فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها (وطن) توثق لحظة إنقاذ السيدة، وذلك بعدما لاحظ رجال المرور مركبة متوقفة على جانب الطريق أعلى الجسر.

واقترب أحد رجال المرور من المركبة، وتحدث مع السيدة بداخلها ليستعلم عن سبب توقفها، وطلب منها المغادرة، وعاد لموقعه.

وما أن عاد الشرطي لدوريته، تركت السيدة سيارتها وتوجهت إلى سياج الجسر الحديدي وحاولت القفز إلى البحر بغرض الانتحار، لكن رجل الأمن لاحظ فوراً وتدخل سريعاً.

ويظهر بالفيديو الذي نشرته الإدارة العامة للمرور، ظهور رجل أمن آخر يساعد زميله في منع المرأة من الانتحار، مشيدين بيقظة رجال المرور.

يقظه رجال المرور تمنع انتحار سيده على جسر جابر pic.twitter.com/QfEcZGSqMx — الإدارة العامة للمرور (@traffic_kwt) July 29, 2021

وأشارت الإدارة إلى أنه تم التحفظ على السيدة في مركبتها وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وقام مساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص بتكريم رجلي الأمن وهما شرطي فيصل محمد الديحاني وشرطي محمد عقيل وأثنى على فطنتهما وحسهما الأمني وجهودها بمنع وقوع الانتحار.

انتشال شخص ألقى بنفسه من نفس الجسر

وشهد جسر جابر محاولات انتحار عديدة في السابق، ففي فبراير الماضي، ألقى مواطن (مواليد 1983) نفسه من أعلى جسر جابر محاولا الانتحار بعد أن أوقف سيارته وتركها مفتوحة.

وأبلغ أحد الشهود على الفور عمليات وزارة الداخلية وتم انقاذه من قبل خفر السواحل وإحالته للمستشفى لتلقي العلاج ثم إلى المخفر حينها.

وسجلت قضية محاولة انتحار بناء على أمر النيابة وتم حجز المواطن.

سلسلة حوادث انتحار في الكويت

هذا وقد فجرت سلسلة حوادث انتحار أو محاولات للانتحار في الكويت مؤخراً جدلاً واسعاً في البلاد، كان أحدها حين قام شاب من البدون بالانتحار حرقاً، ليتصدر وسم عن الحادثة حينها التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم انتحار بدون بالصليبية.

وبحسب ما ذكره النشطاء عبر وسم (#انتحار_بدون_بالصليبية) الذي تصدر التريند الكويتي بتويتر، فإن الشاب المنتحر هو من فئة البدون (الغبر محددي الجنسية في الكويت)، ويبلغ من العمر 27 عاما.

واتضح من الوسم أيضا أن واقعة الانتحار حدثت في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء في الكويت.

وقام الشاب البدون بالانتحار عبر سكب مادة بترولية على جسده وإحراق نفسه.

وعبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الشاب بشكل خاص و فئة البدون بشكل عام، موجهين انتقادات حادة للمسؤولين عن وصول البدون لهذه المرحلة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

محاولة انتحار بدون

وبعدها بشهر واحد فقط، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة محاولة شاب (بدون) الانتحار، بعد مصادرة (بسطته) العشوائية من قبل البلدية والشرطة.

وظهر الشاب بالفيديو حينها وهو يمسك بسكين، وزجاجة تحتوي على (بنزين)، ويهدد بحرق نفسه، ويصرخ بأن هذه الأغراض ماله وحلاله، وأن والده توفي حديثاً وهو المعيل الوحيد لأسرته.

وتمكن أحد المتواجدين من سحب السكين من يد (البدون)، ماتسبب بجرح قطعي في يده، بينما بقي أعضاء الشرطة والبلدية يحاورون (البدون) في محاولة لإقناعه بالعدول عن الانتحار.

وجدد الفيديو غضب الناشطين من المسؤولين، بسبب وصول البدون إلى هذه الظروف المعيشية الصعبة في الكويت، معلنين تضامنهم مع الشاب عبر هاشتاج #محاوله_انتحار_بدون.

انتحار ابن الـ11 عاماً

أما الحادثة الأكثر صدمة، كان خبر انتحار طفل من البدون والتي تصدر حينها وسم عن الحادثة التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم (انتحار طفل بدون)

وأشار مصدر أمني آنذاك بحسب ما نقلت عنه صحيفة (الراي) الكويتية، إلى تلقي عمليات الداخلية بلاغاً يفيد بانتحار طفل. (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء في الكويت.

وذكر المصدر أن مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل، ولدى توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه كان الطفل قد فارق. الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، حين طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد، وهو الأمر الذي دفع ذويه إلى. كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقاً في سقف الغرفة من خلال استخدامه أحد الأسلاك الكهربائية، فأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

ارتفاع معدلات الانتحار في الكويت

الجدير بالذكر أن معدلات الانتحار في الكويت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، ارتفعت بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

ونقلت صحيفة (القبس) المحلية في وقت سابق عن مصادر أمنية، تسجيل الأجهزة المختصة لنحو 75 حالة انتحار خلال 5 أشهر من بداية يناير 2021، مقارنة بنحو 90 حالة في عام 2020 كله.

وبينت المصادر أن غالبية حالات الانتحار لأبناء الجاليات الآسيوية، لافتة إلى تسجيل 9 محاولات فشل أصحابها في إنهاء حياتهم، وسجلت بحقهم قضايا (شروع في الانتحار).

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