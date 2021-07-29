شاهدوا كيف فجّرت عبير صبري غضب اللبنانيين بسبب هذه الصور

أثارت الفنانة المصرية عبير صبري جدلاً واسعاً بين الجمهور، بعدما نشرت صوراً، قالت إنها من حفل تضامني مع لبنان وضحايا انفجار مرفأ بيروت .

ونشرت عبير صبري الصور على حسابها في انستغرام، وظهرت خلال الى جانب الفنانة المصرية إلهام شاهين، ونجم الكرة البرازيلي رونالدينهو.

وكتبت عبير صبري على الصور: “حتفاليه تضامنا مع بيروت الحبيبه ومصابين المرفأ مع رونالدينو البرازيلي والهام شاهين في لبنان”.

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غضب من عبري صبري

واثارت عبير صبري بعد نشرها تلك الصور جدلا بين متابعيها، واعتبروا أنّ ما جرى في مرفأ بيروت، لا يمكن التعبير عن التضامن مع ضحاياه بسهرات مشاهير.

وقالت معلقة لبنانية: “بشو عم تحتفلي يا حلوة بالتحديد بالام اللي حطت حجار بتابوت ابنها لتقدر تدفنه او بالولد اللي بعدو ناطر بيو ليرجع من الشغل او يمكن بالعروس اللي نزفت بدفنها!! استحوا بقى !! قولي احتفالية تبييض اموال اظبطلك انتي والبطران اللي عازمك!”.

وكتب آخر: “احتفالية؟؟يا بنتي هيدا الانفجار دمرلنا حياتنا..اكتر من متين جريح آلاف الجرحى وعشرات المفقودين ما ضل حجر عحجر…بيروت بلحظة كانت وما كانت..احتفالية شو؟؟هيدا كابوس بعدني كل ما اتذكر شو صار بتوقف فيني الدني..”.

وقال آخر: “انه تواسي الناس بمفهومك هوي انه تحتفلي يا عيب الشوم ٤ اب هي عباراة عن موت ٢٠٠ شخص يا عيب الشوم وين صرنا حتى الاعتذار ما عاش ينفع هلاء”.

واستنكرت معلقة الاحتفال قائلة: “تضامن بالرقص و البذخ والتبذير”.

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انفجار مرفأ بيروت

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب انفجار مرفأ بيروت في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وقبل أيام، طالب أهالي ضحايا مرفأ بيروت، برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، مهددين بتحركات تصعيدية.

ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية متكررة، للمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه.

وأعلن البرلمان اللبناني، أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في رفع الحصانة من عدمه عن النواب المطلوبين للعدالة في قضية الانفجار، دون تحديد موعد لذلك.