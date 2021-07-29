رانيا يوسف تقلد ياسمين صبري في أحداث ظهور لها أثناء رحلة استجمام (شاهد)

تواجه الفنانة المصرية رانيا يوسف، اتهامات بتقليد مواطنتها ياسمين صبري، وذلك بعد نشرها لأحدث صور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إسبانيا.

رانيا يوسف: ابدأ صباحك بابتسامة

وظهرت رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم بإسبانيا مرتديةً فستاناً صيفياً مكشوفاً من الأعلى.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: (ابدأ صباحك بابتسامة).

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واتهم بعض المتابعين رانيا يوسف بتقليد ياسمين صبري والتي نشرت قبلها بيوم فقط صورة مُشابهة وهي تتناول الطعام أيضاً في أحد مطاعم إيطاليا حيث تقضي عطلتها الصيفية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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ياسمين صبري وجورجينا

وياسمين صبري بدورها، متهمة بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية (جورجينا رودريغيز)، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وذلك بعدما شاركت ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، صورا عبر حسابها على (تويتر) و(انستجرام)، وهي بداخل (اللانش) بأحد الأماكن في إيطاليا.

كما ظهرت ياسمين صبري بصور أخرى بفستان كلاسيكي قصير باللون الأسود أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

ولم ترفق ياسمين الصور بأي تعليق، سوى إيموجي قلب باللون الأصفر.

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وواجهت ياسمين تعليقات تتهمها بتقليد جورجينا، مثل: (جورجينا مبسوطة منك)، (أحلى من جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

رانيا يوسف: اعتنق من الدين ما تشاء

وعودةً لرانيا ، عادت الفنانة من جديد إلى إثارة الجدل بملابسها الصيفية التي ترتديها أثناء قضاء عطلتها على البحر.

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ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور قبل أيام عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أحمر شفاف أشبه بالكاش مايوه.

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وزاد تعليق رانيا الجدل حيث كتبت: (أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد).

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الدين الإسلامي خط أحمر

ورأى المتابعون أن رانيا يوسف تدعو جمهورها إلى الانفتاح على طريقتها، والتخلي عن تعاليم الدين الإسلامي، وجاء في التعليقات: (بالله جد؟ عورات العقول اشد قبحاً من عورات الجسد!! والدين وين بالنص؟ بدكم تلاقوا تبرير لاغلاطكم انتوا حرين، بس تنشروا افكار متخلّفة بإسم تحرر الفكر بما يخالف الدين هون في خط احمر).

وكتب آخر: (حسبي الله ونعم الوكيل في دا شعب اللي بيحلل اللي علي مزاجه).

وعلق متابع: (يا ست انتي ما تقلعي و لا تلبسي و تكتبي شوفوا حلاوتي شوفوا جمالي و خلاص!!! ايه لزمته الوعظ الغريب ده اللي مش في محله بالمرة و اللي بيفقع المرارة ).

رانيا يوسف لم تتعظ

ومنذ بدء فصل الصيف، تتعمد رانيا يوسف إثارة الجدل بين متابعيها بنشرها صور ساخنة وجريئة لها تضعها تحت طائلة القانون، خاصة بعد ما حدث مع فتيات التيك توك في مصر مودة الأدهم وحنين حسام.

رانيا يوسف وعبر حساباتها الرسمية نشرت صورة مثيرة لها قبل أيام أيضاً، أظهرتها على أحد الشواطئ ترتدي لباسا جريئا كشف معظم جسدها.

وعرضت هذه الصور رانيا لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين اتهموها بنشر الفجور عبر مواقع التواصل.

فيما طالب البعض بمحاسبتها وفق القانون مثلما حدث مع حنين حسام، التي أصبحت حديث الرأي العام في مصر، مشيرين إلى أنه يجب المساواة بين الجميع أمام القانون.

وكتبت ناشطة ما نصه: (ايه الفرق من حنين حسام ورانيا يوسف علشان دي تاخد حكم 10سنين ودي كل سنة تعدي عليها عايشة ع الكوكب تقلعلنا اكتر).

فيما كتب كريم: (حنين حسام ومودة الادهم زيك بالظبط اتمني النهاية تكون زيهم عشان انتي تستاهلي كدة واكتر).

اختراق هاتف رانيا يوسف

ويشار إلى أنه الأسبوع الماضي أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن تعرضها لعملية اختراق لحسابها على تطبيق (واتس آب)، وهو ما يعد اختراقا لهاتفها بحسب خبراء تقنيين.

وأعلنت رانيا يوسف ذلك عبر خاصية (الأستوري) بحسابها الرسمي على انستغرام.

وحذرت كل أصدقائها ومن يحمل رقمها من التعامل مع المخترق أو الإجابة على أي طلبات منه.

وكتبت ما نصه: (لكل أصدقائى اللى معاهم رقمى .. تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أى محادثة أو أى طلبات عبر الرقم).

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