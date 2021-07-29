اللجنة العليا في سلطنة عمان تمدد إغلاق الأنشطة التجارية وتقليص مدة الاغلاق الليلي

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان والمكلفة بإدارة أزمة كورونا استمرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، في إطار إجراءاتها للحد من تفشي الفيروس التاجي.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس، أن اللجنة العليا أصدرت قراراً بهذا الصدد مع تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة الـ10 مساءً والـ4 صباحاً.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن القرار يسري بدءاً من اليوم الخميس (29 يوليو)، وحتى إشعار آخر.

🔴 #عاجل | #اللجنة_العليا تقرر استمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدّته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس19ذو الحجّة 1442هـ الموافق29يوليو 2021م حتى اشعار آخر. — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) July 29, 2021

اللجنة العليا

وأطلق ناشطون عمانيون هاشتاج اللجنة العليا تفاعلوا خلاله من قرار اللجنة المخولة لمتابعة أزمة كورونا.

وقال خلفان البوسعيدي معلقاً على قرار اللجنة:” جهودكم مقدرة، ولنا أمنية لا زلنا نطالب فيها وهي النظر في إمكانية السماح بإقامة صلاة الجمعة، ولو أن تكون مبدئيا في الجوامع ذات المساحة الكبيرة، خصوصا وإننا لم نسمع بإغلاق أي مسجد في الفترة الماضية بسبب الوباء. أكملنا أكثر من سنة ولازالت الجوامع لم تر بركات يوم الجمعة “.

#اللجنه_العليا جهودكم مقدرة،ولنا أمنية لا زلنا نطالب فيها وهي النظر في إمكانية السماح بإقامة صلاة الجمعة، ولو أن تكون مبدئيا في الجوامع ذات المساحة الكبيرة، خصوصا وإننا لم نسمع بإغلاق أي مسجد في الفترة الماضية بسبب الوباء. أكملنا أكثر من سنة ولازالت الجوامع لم تر بركات يوم الجمعة — خلفان البوسعيدي (@abuffan2012) July 29, 2021

😎#قراءات_لمجيحدي 93😎@OmaniMOH#اللجنة_العليا

قرار جميل ومتوازن ذلك يعني ان بقية القرارات الأخرى ما زالت سارية المفعول بما فيها، حظر الطيران من الدول الموبؤة وعلى رأسها الهند، وأيضا إجراءات الحجر المؤسسي من ٧-14 يوم لللادمين من الدول المسموح الثغر منها وإليها#خلفان_لمجيحدي pic.twitter.com/FW7ARHRgFI — Mubarak AL Dawoodi (المندوب السامي) (@MubarakDawoodi) July 29, 2021

ومن جانبه علق سعيد مُبارك الكيومي على هاشتاج اللجنة العليا :”تعلق أنت منتقدًا قرارات #اللجنة_العليا وتطالب بإلغاء الحظر وتنظر فقط من جانب واحد؛ بينما اللجنة العليا مجموعة عقول تنظر لعدة جوانب منها الإقتصادية، والصحية؛ والإجتماعية؛ فلا ننسى إننا كنا على وشك الانهيار الطبي لذلك شُكرًا للجنة العليا.

وأتمنى من الجميع ان يكن مسؤول والله يحفظكم “.

تعلق أنت منتقدًا قرارات #اللجنة_العليا وتطالب بإلغاء الحظر وتنظر فقط من جانب واحد؛ بينما اللجنة العليا مجموعة عقول تنظر لعدة جوانب منها الإقتصادية، والصحية؛ والإجتماعية؛ فلا ننسى إننا كنا على وشك الانهيار الطبي لذلك شُكرًا للجنة العليا.

وأتمنى من الجميع ان يكن مسؤول والله يحفظكم. — سعيد مُبارك الكيومي (@saeedmubarak58) July 29, 2021

وفي 16 يوليو الجاري قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق المسائي حتى نهاية الشهر، على أن تبدأ من الخامسة مساءً وحتى الرابعة صباحاً من كل يوم.

ولا يزال العمل سارياً بقرارات إغلاق جميع المنافذ البرّية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، حتى إشعار آخر.

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ويشمل ذلك أيضاً إغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ومن ضمنها الأنشطة الرياضيّة والمعارض بمختلف أنواعها، حتى إشعار آخر.

كورونا في سلطنة عمان

ووفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة؛ بلغ عدد إصابات كورونا في عُمان 295 ألفاً و535 حالة مؤكدة، منها 277 ألفاً و632 متعافياً، إضافة إلى 3802 حالة وفاة.

وفي 25 يوليو الجاري ذكرت وزارة الصحة العُمانية، في بيان رسمي، أن إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لـ”كورونا” بلغ مليوناً و926 ألفاً و307 أشخاص منذ بدء عملية التحصين.

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