اللجنة العليا في سلطنة عمان تتخذ قرارات جديدة
اللجنة العليا في سلطنة عمان
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اللجنة العليا في سلطنة عمان تمدد إغلاق الأنشطة التجارية وتقليص مدة الاغلاق الليلي

كتب وطن
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قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان والمكلفة بإدارة أزمة كورونا استمرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، في إطار إجراءاتها للحد من تفشي الفيروس التاجي.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس، أن اللجنة العليا أصدرت قراراً بهذا الصدد مع تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة الـ10 مساءً والـ4 صباحاً.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن القرار يسري بدءاً من اليوم الخميس (29 يوليو)، وحتى إشعار آخر.

اللجنة العليا

وأطلق ناشطون عمانيون هاشتاج اللجنة العليا تفاعلوا خلاله من قرار اللجنة المخولة لمتابعة أزمة كورونا.

وقال خلفان البوسعيدي معلقاً على قرار اللجنة:” جهودكم مقدرة، ولنا أمنية لا زلنا نطالب فيها وهي النظر في إمكانية السماح بإقامة صلاة الجمعة، ولو أن تكون مبدئيا في الجوامع ذات المساحة الكبيرة، خصوصا وإننا لم نسمع بإغلاق أي مسجد في الفترة الماضية بسبب الوباء. أكملنا أكثر من سنة ولازالت الجوامع لم تر بركات يوم الجمعة “.

ومن جانبه علق سعيد مُبارك الكيومي على هاشتاج اللجنة العليا :”تعلق أنت منتقدًا قرارات #اللجنة_العليا وتطالب بإلغاء الحظر وتنظر فقط من جانب واحد؛ بينما اللجنة العليا مجموعة عقول تنظر لعدة جوانب منها الإقتصادية، والصحية؛ والإجتماعية؛ فلا ننسى إننا كنا على وشك الانهيار الطبي لذلك شُكرًا للجنة العليا.

وأتمنى من الجميع ان يكن مسؤول والله يحفظكم “.

وفي 16 يوليو الجاري قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق المسائي حتى نهاية الشهر، على أن تبدأ من الخامسة مساءً وحتى الرابعة صباحاً من كل يوم.

ولا يزال العمل سارياً بقرارات إغلاق جميع المنافذ البرّية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، حتى إشعار آخر.

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ويشمل ذلك أيضاً إغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ومن ضمنها الأنشطة الرياضيّة والمعارض بمختلف أنواعها، حتى إشعار آخر.

كورونا في سلطنة عمان

ووفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة؛ بلغ عدد إصابات كورونا في عُمان 295 ألفاً و535 حالة مؤكدة، منها 277 ألفاً و632 متعافياً، إضافة إلى 3802 حالة وفاة.

وفي 25 يوليو الجاري ذكرت وزارة الصحة العُمانية، في بيان رسمي، أن إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لـ”كورونا” بلغ مليوناً و926 ألفاً و307 أشخاص منذ بدء عملية التحصين.

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