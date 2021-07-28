نضال الأحمدية تتطاول على الحجاب وتدعو الله أن لا ترتديه وتزعم: “بفهم قد 100 شيخ”!

أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها مجدداً حول الحجاب.

نضال الأحمدية: بفهم قد 100 شيخ!

وأثناء استضافتها في برنامج (سؤال محرج)، طرح الإعلامي طوني خليفة سؤالاً على نضال الأحمدية قائلاً: (ليه ما تدعى بأن الله يطعمني نعمة إني ألبس الحجاب؟)، لترد عليه: (لا يوجد بالقرآن في حجاب، بفهم قدك وقد مائة شيخ، الله لا يقدر ألبس الحجاب، وبطلب من الله ألا ارتديه).

وتعرضت نضال الأحمدية لهجوم واسع من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في التعليقات: (اخر زمن ناخذ التفسير والفتاوي منك).

اخر زمن ناخذ التفسير والفتاوي منك https://t.co/BWPg7YyaJl — h (@hariirr123) July 28, 2021

وتوقع آخر أن ترتدي نضال الأحمدية الحجاب إذا أصبح موضة، وكتب ساخراً: (من الخطأ مناقشة اشخاص مثل هؤلاء فالدين المطلوب فقط جعل الحجاب موضه اوربية و ستلبسها هي و الامعات الي نفسها).

من الخطأ مناقشة اشخاص مثل هؤلاء فالدين المطلوب فقط جعل الحجاب موضه اوربية و ستلبسها هي و الامعات الي نفسها https://t.co/ohgNklvAAS — علي فرحان (@3li_far7an) July 28, 2021

وعلق آخر: (مصيبة بهالعمر وهذا فكرك).

وسخر آخر أيضاً من عمرها وكتب: (تحجبت والا ماتحجبت وربي ماتفرق لو انها بنت عشرين شلون وهي من القواعد من بنات بليس).

تحجبت والا ماتحجبت وربي ماتفرق لوانها بنت عشرين شلون وهي من القواعد من بنات بليس https://t.co/8IhqcZCZhC — خائله (@Ma2warrd) July 28, 2021

واستدل آخر بآية من القرآن وكتب: (وليضربن بخمرهن على جيوبهم، الخمر يلبسها الرجال ايضاً وهي تغطي هامة الرأس وإذا ضربت المرأه بالخمار على الجيب تغطى الوجه الكلام واضح).

"وليضربن بخمرهن على جيوبهم "

الخمر يلبسها الرجال ايضاً وهي تغطي هامة الرأس

وإذا ضربت المرأه بالخمار على الجيب تغطى الوجه

الكلام واضح https://t.co/Yb4RpcNqup — 95🇸🇦 (@33dh3) July 27, 2021

وقال آخر ساخراً: (الحجاب للنساء يابن الحلال ماهو لك).

الحجاب للنساء يابن الحلال ماهو لك https://t.co/DnYhMeUEnf — فيصل مسعد (@faisal_massad) July 27, 2021

(الله لا يقدر ألبس الحجاب)

وليست أول مرة تهاجم فيها نضال الأحمدية الحجاب، فسبق أن أثارت جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء توجيهها رسالة إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم؛ ردًا منها على انتقادها للأخيرة بعد المعركة الكلامية التي دارت بينها وبين إليسا حول الأفضل بينهما.

ونشرت حينها نضال الأحمدية فيديو عبر حسابها على (إنستغرام)، بدأته بالتعليق على تغطية رأسها، مؤكدة أنه ليس حجابًا، وقالت: (الله لا يقدر إني البس حجاب).

وتابعت: (أولا هذا مو حجاب هذا غطا لأن في برد كتير، الله لا يقدر إني ألبس الحجاب وهذه راح تعمل قضية وراح تزعل مني أمل حجازي).

واستكملت بعدها نضال الأحمدية حديثها عن تصاعد حدة المعركة الكلامية بين إليسا ونانسي عجرم حول الأفضل بينهما، والتي بدأت بتصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمل حجازي تتحدى نضال الأحمدية

وردت حينها الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي على نضال الأحمدية بمنشور جاء فيه : (سؤال موجه الى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس ؟؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة ؟ مع العلم اني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع؟).

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وجاء الرد من نضال الأحمدية بالنص: (لا تنقصني جرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وانت منهم.. اطل واتحدث عن معجزتين حققتهما لي السورة الكريمة بشرط ان تطلي معي).

خطيب نجوى كرم (مهم)

وفي سياق آخر، كشفت نضال الأحمدية اقتراب موعد زواج مواطنتها الفنانة نجوى كرم، وكشفت مواصفات العريس دون الإفصاح عن اسمه.

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وقالت نضال الأحمدية أثناء لقاءها مع طوني خليفة إن نجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا، مضيفة: (سترتبط بشاب مثقف وراقي وغني، وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب).

كما كشفت نضال الأحمدية أن خطيب نجوى كرم ليس لبنانيا بل يحمل جنسية أخرى رافضةً الكشف عن هويته.

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن نجوى كرم وخطيبها يجهزان لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق إلا أن فيروس كورونا كان سببا في تأجيل الموعد.

وتحدثت الإعلامية اللبنانية في اللقاء عن العديد من المواضيع المتعلقة بالفنانين، وقالت عن الفنان الإماراتي حسين الجسمي إنه إنسان معطاء، ودائماً ما يقدم يد العون إلى اللبنانيين.

حسين الجسمي اشترى نعش صباح

وكشفت الأحمدية موقفاً لحسين الجسمي عند وفاة الفنانة صباح قائلة: (عند وفاة الفنانة صباح تواصل معي لكي يرسل المال إلا أنني طلبت منه التواصل مع ابنة شقيقتها كلودا عقل فهو من اشترى نعش صباح وساهم بدفع مال من تكاليف الدفن).

كما عبرت نضال الأحمدية عن حبها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشوقها لها.

وتحدثت الأحمدية عن مواطنها الفنان وائل كفوري وطليقته قائلة: (أنا ساهمت بتخليص الفنان وائل كفوري من زوجته، وأنا قلت معلومات ووقائع وهي لو كان عندها غير معطيات كانت طلعت ردت. لو ما طلعت بالفيديو ما كان خلص منها، لأنها شريرة ومريضة).

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وتحدثت الأحمدية عن إليسا وهيفاء وهبي وقالت: (إليسا هي عنوان للصدق، وفية، تمتلك قلب طفل صغير واستاذة احبها كثيرا وأحترمها في حين الفنانة هيفاء وهبي معترة عم تعاني من بعض الأمور، هي قلبها مش طيب ووين موجودة اصلا).

وحين حاول طوني خليفة الدفاع عن هيفاء وهبي قالت نضال الأحمدي: (مين بتكون هيدي الرقاصة؟).

ووجهت نضال الأحمدية رسالة إلى الفنان كاظم الساهر، وطالبته بالنظر لما يقوم به الفنان عمرو دياب الذي لا يتوقف عن تحقيق النجاحات، وتساءلت حول سبب (تقاعده المبكر)، ونصحته بتحضير أعمال فنية جديدة.

نضال الأحمدية: لا أحب عمرو دياب

وكشفت الأحمدية أنها باتت لا تحب عمرو دياب منذ انفصاله عن الممثلة دينا الشربيني، وفضلت الأحمدية الممثلة السورية جومانا مراد على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، واصفة الأولى بأنها عادت بقوة بعد غيابها بسبب الإنجاب.

ونفت الأحمدية أن تكون بينها وبين أصالة صداقة شخصية، مشيرة إلى أنها زارتها مرة واحدة في منزلها وجلست في الصالون.

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