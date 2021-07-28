منتخب مصر يتأهل إلى الربع النهائي بعد فوزه على أستراليا في أولمبياد طوكيو (فيديو)

تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى دور الثمن النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في اليابان، بعد تمكنه من الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد.

أهداف منتخب مصر

وافتتح أولى أهداف اللقاء منتخب مصر في الدقيقة ال 44 عن طريق أحمد ياسر ريان بعد عرضية جميلة من رمضان صبحي، ليسجلها اللاعب بأقدامه على يمين حارس مرمى منتخب أستراليا.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 85 عن طريق اللاعب البديل عمار حمدي، بعدما استغل كرة مرتدة من حارس منتخب أستراليا سددها زميله ناصر المنسي ليسجلها داخل شباك مرمى أستراليا.

وبهذه النتيجة نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 على حساب منتخب أستراليا الذي ودع البطولة.

تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب أستراليا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، كريم فؤاد، محمود الونش، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

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وفي خط هجوم الفريق جاء الثلاثي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

تشكيلة منتخب أستراليا

ودخل المدير الفني لمنتخب أستراليا غراهام أرنولد أمام منتخب مصر في منافسات أولمبياد طوكيو، حيث كان في حراسة توماس جلوفر.

تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور 8 في أولمبياد طوكيو 🔥

مواجهة قادم مع البرازيل pic.twitter.com/S4fw0MGyWr — اهداف اليوم (@aqtipasat) July 28, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جويل كينج، هاري سوتار، توماس دينج، ناثانيل أتكينسون، بينما في وسط الفريق في التشكيلة الأساسية لعب كلاً من: كونور ميتكالف، دينيس جينريو، ريلي ماكجري.

أما في هجوم الفريق لعب الثلاثي كلاً من: دانييل أرزاني، ميتش ديوك، لاشلان ويلز.

وفاز منتخب #مصر الأولمبي على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0، على ملعب مياجي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بمنافسات طوكيو pic.twitter.com/jC8oZ3tRZT — سيمو (@semo0011122) July 28, 2021

منتخب مصر وإقصاء الأرجنتين

وتفوق منتخب مصر على نظيره منتخب الأرجنتين بفارق هدف وحيد بين المنتخبين، حيث تربع منتخب إسبانيا على صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط، يليه منتخب مصر برصيد 4 نقاط في المركز الثاني.

بينما جاء منتخب الأرجنتين في ثالث الترتيب متساويًا مع منتخب مصر، وفي أدنى الترتيب منتخب أستراليا بنقطة وحيدة.

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