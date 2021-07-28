منتخب السعودية يودع أولمبياد طوكيو بعد هزيمته أمام البرازيل (شاهد)

ودع منتخب السعودية لكرة القدم منافسات أولمبياد طوكيو بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الجولة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

أهداف منتخب البرازيل

وسجل منتخب البرازيل أولى أهداف اللقاء في شباك نظيره منتخب السعودية في الدقيقة ال14 من عمر زمن مجريات الشوط الأول من اللقاء عن طريق ماتيوس كونيا، بعد عرضية جميلة من زميله كلاودينيو ليسجلها اللاعب برأسه داخل شباك مرمى المنتخب السعودي.

ونجح منتخب السعودية في الدقيقة ال28 من تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل عن طريق المدافع السعودي عبد الإله العمري.

بعد عرضية جميلة من قائد الفريق سليمان الفرج ليحرزها اللعب برأسه في شباك منتخب البرازيل، لينتهي منتصف اللقاء بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

البرازيل وقلب الطاولة على منتخب السعودية

وعاد منتخب البرازيل مع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء، ليحرز ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة ال76 عن طريق البرازيلي ريتشارليسون، كما سجل ذات اللاعب الهدف القاتل في الدقيقة ال90 من اللقاء في شباك مرمى منتخب السعودية.

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وبهذه الخسارة يودع منتخب السعودية لكرة القدم منافسات أولمبياد طوكيو، بينما تأهل منتخب البرازيل إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو2021.

تشكيلة منتخب السعودية

ودخل مدرب منتخب السعودية الأولمبي سعد الشهري بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى محمد اليامي.

تسديدة سعود عبدالحميد قبل قليل ضد البرازيل : 🚀🚀#السعوديه_البرازيل pic.twitter.com/jFXyaZiiFL — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) July 28, 2021

وفي خط الدفاع لعب في التشكيلة كلاً من: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، عبد الباسط هندي، سعود عبد الحميد، بينما كان في خط وسط الفريق الثنائي، سلمان الفرج، علي الحسن.

أما في هجوم الفريق آتى كلاً من: سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب السعودية، حيث كان في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط لعب كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

#السعوديه_البرازيل رأسية أفضل مدافع سعودي عبدالاله العمري في مرمى منتخب البرازيل .. الهدف الاول السعوديه 🇸🇦 . pic.twitter.com/kTtex4CSnS — 💛نصراويةالباحة💛 (@YCF73UCkaLKbBNQ) July 28, 2021

بينما في هجوم الفريق لعب كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

وغاب عن المباراة اللاعب البرازيلي دوجلاس بعد حصوله على البطاقة الحمراء التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام منتخب كوت ديفوار.

ترتيب المجموعة المنافسة في أولمبياد طوكيو

ويتصدر منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب كوت ديفوار برصيد 5 نقاط في المركز الثاني من الترتيب.

وفي المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا برصيد 4 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة منتخب السعودية دون إحراز أي من النقاط.

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