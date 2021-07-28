مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي يتضامن مع العمانيين ضد الغلاء

تضامن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مع العمانيين ضد غلاء الأسعار بعدما أحدث ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ضجة كبيرة، مطالبا الحكومة بتدخل عاجل وحل الأزمة.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على صفحته الرسمية بتويتر، إن غلاء الأسعار يرهق الأسر ويزهق الثروات ويبلبل الأفكار.

إن غلاء الأسعار يرهق الأسر ويزهق الثروات ويبلبل الأفكار، عندما يغدو الإنسان بين متطلبات الحياة الملحة وقلة ذات يده؛ فلا يجد سبيلا إلى سد حاجته وتلبية ضرورته مما تتوقف عليه بنية الحياة ويضمن سلامتها؛ لذلك نرجو من حكومتنا الرشيدة التدخل السريع لرفع هذه المعاناة بما لا يتضرر به أحد. pic.twitter.com/z8daDbAOwg — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 28, 2021

وتابع:”عندما يغدو الإنسان بين متطلبات الحياة الملحة وقلة ذات يده؛ فلا يجد سبيلا إلى سد حاجته وتلبية ضرورته مما تتوقف عليه بنية الحياة ويضمن سلامتها.”

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

واستكمل مفتي سلطنة عمان في بيانه مطالبا الحكومة بتدخل عاجل:”لذلك نرجو من حكومتنا الرشيدة التدخل السريع لرفع هذه المعاناة بما لا يتضرر به أحد ولا يختل به التوازن.”

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واختتم موضحا:”إذ لا يمكن حل هذه المشكلة العويصة إلا بحكمتها وحتكتها، ونظرتها الحانية إلى البؤساء المضطرين.”

ولاقى بيان الشيخ الخليلي إشادة واسعة من قبل العمانيين، وكتب الصحفي العماني مختار الهنائي:”الرجل الصادق دائمًا حفظ الله سماحة الشيخ”

الرجل الصادق دائمًا

حفظ الله سماحة الشيخ — المختار الهنائي (@MuktarOman) July 28, 2021

ودون علي بن سعيد الحجري:”رسالة ناصحة بإذن الله تعالى من سماحته يحفظه الله ويرعاه.وهنا حقيقة استحضر الآية الكريمة { الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف} ويلاحظ أن الإطعام تقدم على الأمن من الخوف.اللهم أحفظنا من بعضنا البعض.”

رسالة ناصحة بإذن الله تعالى من سماحته يحفظه الله ويرعاه.

وهنا حقيقة استحضر الآية الكريمة

{ الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف}

ويلاحظ أن الإطعام تقدم على الأمن من الخوف.

اللهم أحفظنا من بعضنا البعض. — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) July 28, 2021

فيما كتب حساب “الشيبة خلفان”:”منـاشدة من سماحة الشيخ أحمد الخليلي للجهات المعنية بالتدخل السريع لرفع معاناة المواطنين من غلاء الأسعار، فهل من مُجيب لهذا النداء؟!!”

منـاشدة من سماحة الشيخ أحمد الخليلي للجهات المعنية بالتدخل السريع لرفع معاناة المواطنين من غلاء الأسعار، فهل من مُجيب لهذا النداء؟!! — الشيبة خلفان (@5alfan1) July 28, 2021

هذا وأطلق ناشطون عمانيون، حملة لرفض دفع فاتورة الكهرباء في سلطنة عمان جراء ارتفاع قيمتها الامر الذي أثار ضجة واسعة في الشارع العماني.

وتحت وسم “لن ندفع فاتورة الكهرباء” غرد العشرات من العمانيين رافضين دفع فاتورة الكهرباء، على إثر ارتفاع قيمتها منذ 4 أشهرـ داعين السلطات المختصة للتدخل.

الكهرباء في سلطنة عمان

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عُمان، أنها تتابع باهتمام بالغ انقطاعات الكهرباء بالشبكة الرئيسة وفي شبكات التوزيع في محافظات السلطنة المختلفة نتيجة العواصف الرعدية التي تؤثر على عدد من محافظات السلطنة.

وقال إبراهيم بن محمد الحارثي، مدير عام التنظيم الفني بالهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن البيانات الأولية تشير إلى تأثر ولاية صور بانقطاع التيار، حيث تم التعامل مع العطل ويتم حاليا إعادة التيار الكهربائي للمشتركين.

وبين الحارثي، أنه من المتوقع التأخر في إعادة التيار بشكل كامل مباشرة بسبب صعوبة وصول فرق الطوارئ لبعض المناطق المتأثرة إثر ارتفاع منسوب جريان الأودية.

تسعيرة الوقود

وفي وقت سابق كذلك أثارت تسعيرة الوقود الجديدة التي أقرتها الحكومة العمانية لشهر يوليو الجاري، غضب العمانيين على مواقع التواصل الذين أشاروا إلى أن هذا يثقل كاهل المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة مطالبين السلطان هيثم بن طارق بالتدخل.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تبدأ سلطنة عمان غدا، الخميس، اعتماد أسعار الوقود لشهر يوليو 2021 المقبل، “شاملة ضريبة القيمة المضافة”.

وشهدت أسعار الوقود لشهر يوليو ارتفاعا مقارنة بالأشهر السابقة، حيث بلغ سعر بنزين 95 (237 بيسة/ لتر)، وبنزين 91 (227 بيسة/لتر).

بينما وصل سعر الديزل إلى (247 بيسة/لتر).

وكانت أسعار الوقود في السلطنة خلال شهر يونيو كالآتي:(بنزين 95 : 227 بيسة/ لتر، وبنزين91 : 215 بيسة/لتر، والديزل : 234 بيسة/لتر).

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