عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني لأول مرة منذ انفصالهما وهذه حقيقة استدعاءه الأمن لها!

لقاء صامت وبارد جمع كل من الفنانة المصرية دينا الشربيني و عمرو دياب لأول مرة منذ انفصالهما، وذلك أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية.

لقاء صامت وبارد

وذكرت مصادر نقلت عنها صحيفتي (صدى البلد)، و(الوطن) المصريتان، أن كلاً من عمرو دياب ودينا الشربيني تجاهل الآخر تماماً، ما يعني أن حتى صداقة لا تجمعهما.

وذكرت المصادر أن الفنان المصري عمرو دياب كان مع أحد أصدقائه، وفي أثناء مروره من أمام أحد حمامات السباحة؛ وجد الفنانة دينا الشربيني تجلس رفقة الفنانة مايا دياب، وفضل عدم الحديث إلى دينا أو إلقاء السلام عليهما، فيما تحدث صديقه معها؛ نظرا لوجود علاقة صداقة قوية بينهما.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتجاهل فيها عمرو دياب دينا الشربيني، حيث حدث ذلك في احتفالات رأس السنة من العام الماضي في دبي، حين تواجدا في نفس الحفل ولم يكلمها أو يطرح عليها السلام.

خلاف شديد وأمن!

وبحسب المصدر، فوجئ المحيطون بهما بتواجد دينا الشربيني في كابينة بالساحل الشمالي بجوار كابينة عمرو دياب التي يمتلكها في أحد المنتجعات هناك.

وشاع حينها أن خلافا شديدا وقع بين دينا الشربيني وعمرو دياب، وتطور الأمر إلى استدعاء الأخير لأمن المنتجع لدينا بحجة محاولاتها المستمرة في استفزازه بسبب تشغيلها لأغاني المهرجانات بصوت مرتفع للغاية وهي تعلم استياءه الشديد من هذا الأمر.

اقرأ أيضاً: شاهدوا ماذا فعل عمرو دياب حين شاهد فيفي عبده في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

لكن المصدر نفى هذه الرواية مؤكدا أن الأمور لم تصل بينهما لهذا الحد، وأن ما يتردد مجرد تكهنات ظل العلاقة المتوترة بين عمرو دياب ودينا الشربيني.

وأكد المصدر أن كلا منهما يسعى لعدم الاحتكاك بالآخر تماما رغم تواجدهما أحيانا في نفس الأماكن ومع أصدقاء مقربين لهما، وهذا قد حدث أكثر من مرة عندما مر عمرو دياب بالصدفة على بعض أصدقائه وكانت دينا بينهم، وحينها فضل عدم الحديث أو إلقاء السلام عليهم.

وأشار المصدر إلى أن عمرو دياب لم يعد يشغله أمر دينا الشربيني حاليا خصوصا بعد أنباء ارتباطه عاطفيا بمواطنتها الفنانة هدى المفتي والتي ظهرت معه في الفيديو كليب الأخير له، بينما دينا قررت طيّ هذه الصفحة نهائيا من حياتها.

دينا الشربيني تنفعل: (انتوا فظاع)

وقبل أيام، انفعلت دينا الشربيني أمام الكاميرات على أحد المراسلين الصحفيين بسبب سؤاله لها عن عمرو دياب.

ووجه المراسل سؤالاً لدينا الشربيني حول سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها، وما إذا كانت تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى.

وهو الأمر الذي أزعج دينا الشربيني للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات وهي تقول: (انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا).

الدنيا بترقص

هذا وقد تصدرت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية هدى المفتي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رقصها مع عمرو دياب.

وظهرت هدى المفتي في كليب أغنية (الدنيا بترقص) لعمرو دياب، وهي تتراقص على الشاطئ برفقته، ما جعل الجمهور يتساءل عن وجود علاقة بينهما أو مشروع ارتباط، خاصة أنه سبق أن استعان بحبيبته السابقة الفنانة دينا الشربيني كموديل كليب (أماكن السهر).

وظهر عمرو دياب في الكليب الذي أخرجه ​طارق العريان​، بأربع إطلالات صيفية مختلفة، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، لكن هدى المفتي كانت الراقصة الأساسية وبطلة الكليب، وهو ما أثار الشك لدى الجمهور حول علاقتهما.

هدى المفتي تتصدر

وبدأ الجمهور بالبحث عن هدى المفتي عبر محركات البحث، وتبين أنها تبلغ من العمر 26 عامًا، أي تصغر عمرو دياب بـ33 عاماً.

وتخرجت هدى المفتي من كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي، وكان أول ظهور لها على الشاشة وهي في سن الـ17 خلال عدد من الإعلانات.

(حبيبة عمرو دياب الجديدة)

كما تحدثت تقارير جديدة عن أن (الهضبة) يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

وبحسب الانباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

عمرو دياب ودينا ضياء

بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

اقرأ أيضاً: هدى المفتي ترقص مع عمرو دياب أمام الشاطئ.. هل هي حبيبته الجديدة؟

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

وأكد الصحفي والناقد الفني المصري أيمن نور الدين، ارتباط عمرو دياب بالمصورة دينا ضياء، وكشف التفاصيل بمنشور عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك