سياسي عراقي يتهم الشاعرة شهد الشمري بالحمل خارج إطار الزواج!

تصدر اسم الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري، التريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إنجابها مولودتها الأولى.

حمل قبل الزواج

وتعرضت شهد الشمري لاتهامات بالحمل خارج إطار الزواج، بعدما قام البعض بمقارنة تاريخ ولادتها بتاريخ إعلان زواجها.

ورأوا أنهما توقيتان غير منطقيان، فالفترة ما بين حفل زفاف شهد الشمري الذي أقيم في فبراير الماضي، لا تتناسب موعد الولادة، والذي يقدر بـ 5 أشهر فقط.

ربنا لك الحمد على ما رزقتنا بعد اكثر من خمسة اشهر على الزواج شرفتنا المولودة( ناي) ابنة شهد الشمري اخميسية لا اصدق عيناااااي pic.twitter.com/1VwI6uuu58 — (ثورة الشك) (@AboShteeb) July 25, 2021

#شهد_الشمري راح تدخل موسوعه جينيس للأرقام القياسيه بعدد المتابعين للأحداث التي مرت بها من يوم زواجها عند دخول اللحم حتي خروج (الشحم ) الطفل . — hussen20 (@hussen20uk) July 28, 2021

وكان السياسي العراقي فائق الشيخ علي أول من هاجم شهد الشمري، وكتب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (العراق بلد النَفُخ! كلشي بيه قابل للنفخ.. يعني مثلاً رئيس وزرائه يزور أميركا، الزيارة والتحليلات تگوم تنفخ بيه، وكأنه ستالين وروزفلت يحضران مؤتمر يالطا!).

فائق الشيخ: منفوخة قبل 5 شهور

وتابع فائق الشيخ علي: (عمامة تغرّد تشغل وسائل الإعلام أسبوع يسولف بالتغريدة. كلش طبيعي تتزوج وحدة منفوخة قبل 5 شهور وتجيبلك بنية وره 4 شهور!).

العراق بلد النَفُخ!

كلشي بيه قابل للنفخ..

يعني مثلاً رئيس وزرائه يزور أميركا، الزيارة والتحليلات تگوم تنفخ بيه، وكأنه ستالين وروزفلت يحضران مؤتمر يالطا!

عمامة تغرّد تشغل وسائل الإعلام أسبوع يسولف بالتغريدة.

كلش طبيعي تتزوج وحدة منفوخة قبل 5 شهور وتجيبلك بنية وره 4 شهور!#شني_هاي pic.twitter.com/APdmiOprc3 — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) July 27, 2021

وردت شهد الشمري على فائق الشيخ علي عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، وكتبت: (بابا شبيك انت شلك علاقة بيك خير غير حال العراق انشر قد موضوع معين ونستفاد منه شوفوا حل لوضعية العراق وملتهي بشهد يعني بنية حبلت قبل العرس عاجبها دام عاقدة على سنة الله ورسوله ما كو حرام اذا حبلت).

وتابعت دون أن تنفي الأمر: (العرس مجرد مراسيم وعادات مو ضروري بعني بعد أحنا شلنا علاقة ليش ندخل انفسنا.. لا تحشر نفسك خليك بنفسك وبس انت مو احسن من شهد ولا هي أحسن منك بس عليك بنفسك كافي لطلطة).

كما نشرت شهد الشمري بعض الردود التي هاجمت فائق الشيخ علي، وجاء في أحدها: (ما الغريب في الموضوع فاقد الشرف دوما يتهجم على شرف الناس ليعوض نفسه ولكن هذا يدل على مدى سطحية عقله وتربيته الناقصة وافتقاره للقيم الاخلاقية).

تزوجت في أزمة كورونا

ووجهت شهد الشمري الشكر لصاحب الرد قائلة: (انتو رصيدي وسندي الحقيقي وهذا جوابكم يحليني اتجاهل هوايه ناس سطحيه امثال هذا المعتوه المتناقض).

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ودخلت الفنانة العراقية آلاء حسين على الخط أيضاً، ودافعت عن شهد الشمري ونفت أن تكون قد حملت خارج إطار الزواج.

وكتبت آلاء حسين شارحةً ما حدث: (البنية تزوجت العام بكورونا وحجر بكل الكوكب وسوت الحفلة بعد فتح الحظر كلكم تعرفون والكل شافت صدك اكو فد ناس باطل وطعانة أعراض وبلا أي تفكير أو أخلاق أو ضمير ومن تفوت على بروفايل الطاعنين بالعرض الكبير عند الله تلكه الأدعية والآيات والحكم والمواعظ والمثاليات وانتو ولا يم الله ولا رسوله ولا أهل بيته صدك جذب استغفروا الله).

وأشارت شهد الشمري إلى رد آلاء حسين وشكرتها أيضاً، وعلقت فيما نصه: (حبيبتي الغالية آلاء حسين الواعية المثقفة كون كلها تصير مثلج).

(من يتكلم عن الشرف هو من ناقصه)

كما رد فهد زيد على تغريدة فائق الشيخ، وكتب: (23/6/2020، تاريخ زواجنا في محكمة الأعظمية، مع الأسف عليك استاذ فائق عندك قلة وعي وأنا كنت اعتبرك من الاشخاص الواعين المثقفين، وشغلتك سياسة مو أمور شخصية، بس بعد عندي أمل انه هاي مو صفحتك الرسمية، لانه اللي اعرفه عنك أنت مو هيج أبداً).

عزيزتي شهد الشمري وزوجها الكريم اود اعلامكم باماكانكم اقامة دعوى قضائيه على المسمى #فائق_الشيخ_علي حسب القانون العراقي ما نشره يعتير قذف وتشهير حسب المادة (111)واستنادآ الى المادة (433 و 430 ) تتم مقاضاته ليكون عبره لغيره من مهوسيين السوشيال ميديا والباحثين عن الشهره#شهد_الشمري pic.twitter.com/ZkBPLcn5Fi — لمار 🇮🇶💜 ⁦⁦✝️⁩ (@Lmmar_19) July 27, 2021

وكشف فهد زيد أن فائق الشيخ قام بحظره، ووثق ذلك بصورة وعلق: (آسف جدا مداكدر ارد على تعليقاتكم لان الاستاذ المحترم حضرني).

اسف جدا مداكدر ارد على تعليقاتكم لان الاستاذ المحترم حضرني . pic.twitter.com/LM70RGS6Sz — فهد زيد – Fahd Zaid (@fahdzaidali) July 27, 2021

وكتب في تغريدة أخرى هاجم بها فائق الشيخ بشكل غير مباشر: (أكثر من يتكلم عن الشرف هو من ناقصه ، وأكثر من يتحدث عن الأمانة هو اللص ، وأبلغ من يتحدث عن الكرامة هو الذليل ، فاقد الشيء بليغ في وصفه).

أكثر من يتكلم عن الشرف هو من ناقصه ،

وأكثر من يتحدث عن الأمانة هو اللص ،

وأبلغ من يتحدث عن الكرامة هو الذليل ،

فاقد الشيء بليغ في وصفه .

،

،#فهد_زيد — فهد زيد – Fahd Zaid (@fahdzaidali) July 27, 2021

وكان زوج شهد الشمري، العراقي فهد زيد، قد نشر عبر حسابه على (انستجرام)، صورة طفلتهما الأولى التي كان يحملها مرتدياً زياً معقم.

وكتب في تعليقه على الصورة: (هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي أنت أجمل إضافة لعالمي ابنتي ناي).

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(إنت الصح الوحيد بحياتي)

بدورها، نشرت شهد الشمري مقطع فيديو يوثّق لحظة دخولها إلى المستشفى وظهورها في غرفة العمليات، وعلامات التعب والإرهاق بادية على وجهها.

ونشرت الشاعرة العراقية التجهيزات التي طغى عليها اللون الزهري لاستقبال طفلتها، مع حرصها على كشف الدعم الكبير الذي تلقته من زوجها وحنانه عليها.

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وعلقت شهد الشمري على الفيديو: (ناي وغلات اول طفل، حسيت روحي بلا عقل، من شفت نبضج بية، وايامي بيج تكحلت ، والدنيا من شفتج حلت، يا اعز واغلى بنيه).

ونشرت شهد أيضاً صورة لزوجها وهو يحمل طفلته وعلقت: (إنت الصح الوحيد بحياتي اليوم، شفت بك حنان الأب والزوج والحبيب والصديق… هنيالنا بيك إنت أروع (أب) بالدنيا. شكراً لكرمك يا رب).

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