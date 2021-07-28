شقيقة رونالدو وتدهور الحالة الصحية بسبب وباء فيروس كورونا
شقيقة رونالدو وتدهور الحالة الصحية بسبب وباء فيروس كورونا
Imageرياضة

تدهور الحالة الصحية لشقيقة رونالدو بعد إصابتها بفيروس كورونا

كتب fares Abo Shiha
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تدهورت الحالة الصحية “كاتيا أفيرو” 44 عامًا، شقيقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب بلاده، بعد المضاعفات الأخيرة التي طرأت على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

شقيقة رونالدو وتفاصيل الحالة الصحية

ونشرت شقيقة رونالدو “كاتيا أفيرو” 44 عامًا، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، صورة لها من المشفى، وعلقت عليها: ” دخلت أحد المشافي في جزيرة ماديرا مسقط رأسها في البرتغال، بعد إصابتها بالتهاب رئوي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأردفت، ” لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ ال17 من شهر يوليو الماضي، وقمت بعزل نفسي في المنزل بعدما ظهرت أعراض خفيفة عليّ، وكنت في حالة جيدة وأتبع البرتوكول العلاجي”.

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وأضافت، ” أصبت بالتهاب الرئوي جراء مضاعفات فيروس كورونا، ولسوء الحظ يوم الجمعة الماضية تدهورت حالتي بشكل أسوأ وتم إدخالي إلى المشفى، وأنا أفعل كل ما لديّ من أجل العلاج، والحمد الله بفضل الطاقم الطبي المعالج والرائع”.

شقيقة رونالدو والوباء

وأثارت شقيقة رونالدو الجدل بعد تغريده لها بشأن وباء كورونا، ” أعتقد اليوم أن آلاف الأشخاص الذين أصبحوا يؤمنون كثيرًا بهذا الوباء في الاختبارات والإجراءات المتخذة، سيرون مثلي، أنها أكبر عملية احتيال شاهدتها منذ أن ولدت، وكفي من صناعة عالم ممتلئ بالدمى المتحركة وافتح عينيك”.

رونالدو ويوفنتوس

وعاد كريستيانو رونالدو إلى صفوف تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد انتهاء إجازة عطلته، في إطار الاستعداد للموسم المقبل مع السيدة العجوز.

وما زال الغموض حول بقاء صاروخ ماديرا داخل صفوف فريق يوفنتوس خلال الموسم المقبل، في ظل التقارير الصحفية التي تحدثت عن احتمال انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل كيليان مبابي الذي رفض تجديد عقده مع الفريق.

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس في صيف عام 2018م، بصفقة هي الأعلى في صفوف اللاعبين في الدوري الإيطالي قدرت قيمتها 100 مليون يورو قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

ونجح رونالدو في التأقلم مع الفريق الإيطالي، حيث استطاع الوصول إلى 100 هدف  خلال ثلاثة مواسم قضاها داخل الفريق، وينتهي عقده في صيف عام 2022م.

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