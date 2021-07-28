تدهور الحالة الصحية لشقيقة رونالدو بعد إصابتها بفيروس كورونا

تدهورت الحالة الصحية “كاتيا أفيرو” 44 عامًا، شقيقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب بلاده، بعد المضاعفات الأخيرة التي طرأت على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

شقيقة رونالدو وتفاصيل الحالة الصحية

ونشرت شقيقة رونالدو “كاتيا أفيرو” 44 عامًا، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، صورة لها من المشفى، وعلقت عليها: ” دخلت أحد المشافي في جزيرة ماديرا مسقط رأسها في البرتغال، بعد إصابتها بالتهاب رئوي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا “كوفيد 19”.

#تفاعلكم:

نقل كاتيا أفيرو شقيقة النجم #كريستيانو_رونالدو إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية إثر مضاعفات إصابتها بفيروس #كورونا. pic.twitter.com/VP0iZiZk0B — العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 28, 2021

وأردفت، ” لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ ال17 من شهر يوليو الماضي، وقمت بعزل نفسي في المنزل بعدما ظهرت أعراض خفيفة عليّ، وكنت في حالة جيدة وأتبع البرتوكول العلاجي”.

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وأضافت، ” أصبت بالتهاب الرئوي جراء مضاعفات فيروس كورونا، ولسوء الحظ يوم الجمعة الماضية تدهورت حالتي بشكل أسوأ وتم إدخالي إلى المشفى، وأنا أفعل كل ما لديّ من أجل العلاج، والحمد الله بفضل الطاقم الطبي المعالج والرائع”.

جاءت نتيجة اختبار كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو ، إيجابية لكوفيد 19 نتمنى لك الشفاء العاجل كاتيا 🙏❤️ pic.twitter.com/PoaKvrHm7b — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) July 28, 2021

شقيقة رونالدو والوباء

وأثارت شقيقة رونالدو الجدل بعد تغريده لها بشأن وباء كورونا، ” أعتقد اليوم أن آلاف الأشخاص الذين أصبحوا يؤمنون كثيرًا بهذا الوباء في الاختبارات والإجراءات المتخذة، سيرون مثلي، أنها أكبر عملية احتيال شاهدتها منذ أن ولدت، وكفي من صناعة عالم ممتلئ بالدمى المتحركة وافتح عينيك”.

رونالدو ويوفنتوس

وعاد كريستيانو رونالدو إلى صفوف تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد انتهاء إجازة عطلته، في إطار الاستعداد للموسم المقبل مع السيدة العجوز.

وما زال الغموض حول بقاء صاروخ ماديرا داخل صفوف فريق يوفنتوس خلال الموسم المقبل، في ظل التقارير الصحفية التي تحدثت عن احتمال انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل كيليان مبابي الذي رفض تجديد عقده مع الفريق.

28-7-2020 كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو : فايروس كورونا أكبر عملية "احتيال" رأيتها منذ أن وُلدت

28-7-2021

اصابة كاتيا افيرو بفايروس كورونا 😨😰 pic.twitter.com/iIYvViBy4O — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) July 28, 2021

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس في صيف عام 2018م، بصفقة هي الأعلى في صفوف اللاعبين في الدوري الإيطالي قدرت قيمتها 100 مليون يورو قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

ونجح رونالدو في التأقلم مع الفريق الإيطالي، حيث استطاع الوصول إلى 100 هدف خلال ثلاثة مواسم قضاها داخل الفريق، وينتهي عقده في صيف عام 2022م.

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