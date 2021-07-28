“الباص السريع” يثير الجدل بالأردن بعد أقل من 24 ساعة على افتتاحه.. دهس مواطن وعلق بين السيارات

أثار مشروع الباص السريع في الأردن، جدلاً بعد افتتاحه بيوم واحد، وذلك على إثر دهس إحدى حافلات المشروع رجلاً، في حين علقت أخرى وسط السيارات التي اقتحمت خط سيرها.

وأطلقت السلطات الأردنية، مشروع “الباص السريع”، وذلك بعد سنوات من الترقب والانتظار لمشروع نقل في الأردن يهدف لتخفيف الازدحام المروري الخانق في العاصمة.

الباص السريع

ووفق مقاطع فيديو وصور رصدتها “وطن”، فقد دهس أحد باصات المشروع مواطن، في حين علق الآخر بين الزحام، الأمر الذي تسبب في انتقادات حادة للسلطات الأردنية القائمة على المشروع.

أول حالة دهس لمواطن مقابل الجامعة الأردنية من قبل الباص السريع!#الأردن pic.twitter.com/jSsaZx9DTB — General Inspector (@GeneralInspect2) July 27, 2021

بطلع لك تضحكي. pic.twitter.com/ja6WrJwbRy — Abu Dannh.ابودنه. Naimat Maleeh (@Pecaso20) July 27, 2021

غضب على تويتر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر عبر عن غضبهم من الفشل المبدئي للمشروع، كما انتقدوا عدم وعي المواطنين وأصحاب السيارات بأهمية المشروع.

وتصدر وسم “الباص السريع” موقع تويتر في الأردن، حيث عبر بعض المواطنين عن سلوك مالكي السيارات الخاصة، فيما اختار البعض السخرية من حادثة الدهس التي وقعت فور تدشين المشروع.

وقال تامر الصمادي: “مشهد مُحبط وبائس اليوم في عمّان.. مواطنون يزاحمون الباص السريع في مساره الخاص خلال اليوم الأول لتشغيله التجريبي”.

وأضاف الصمادي: “الحكومة عاجزة عن ضبط المشهد، وأمين عمّان يبشر الأردنيين بأن تشغيل الباص الفعلي يحتاج إلى عامين ونصف!! الأردن علم الأردن يستحق أفضل بكثير من كل ذلك”.

مشهد مُحبط وبائس اليوم في عمّان.. مواطنون يزاحمون #الباص_السريع في مساره الخاص خلال اليوم الأول لتشغيله التجريبي، وحكومة عاجزة عن ضبط المشهد، وأمين عمّان يبشر الأردنيين بأن تشغيل الباص الفعلي يحتاج إلى عامين ونصف!! #الأردن 🇯🇴 يستحق افضل بكثير من كل ذلك…. pic.twitter.com/WMXr5SL9V7 — تامر الصمادي (@TamerSmadi) July 27, 2021

وقال عبد الله: “وييجيك واحد سحيج يقلك هذا إنجاز 12 سنه ولازم نفتخر فيه !!!!، هذا إنجاز الباص السريع فسلام على إنجاز الباص السريع”.

وييجيك واحد سحيج يقلك هذا

إنجاز 12 سنه ولازم نفتخر فيه !!!!

هذا إنجاز الباص السريع فسلام على إنجاز الباص السريع 😂😂 pic.twitter.com/Djh14kXRZZ — Abdallah ALshobaki (@AbdallahALshob7) July 27, 2021

واستنكر مغرد آخر من دخول سيارات على المسرب الخاص للباص السريع أثناء تجربته مما جعله يخرج للشارع الرئيسي، قائلاً: “لسة ما بلشنا يا خوان”.

دخول سيارات على المسرب الخاص للباص السريع أثناء تجربته مما جعله يخرج للشارع الرئيسي…

لسه ما بلشنا يخوان. #علامكو

🤣🧐#الباص_السريع pic.twitter.com/bd8KGkk2eD — هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) July 25, 2021

أما أحمد فقال: “أظن بان كمية الأموال التي أهدرت على مشروع الباص السريع لو استغلتها الحكومة على مشاريع مثمرة لرأينا مئات فرص العمل للشباب الأردني”.

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وعلق اخر: “الباص السريع حاله كحال النائحات المستأجرات يولولن يومين وثلاثة ثم ينتهي الأمر، وهذا ما يقودنا الى ماسك الريموت”.

#الباص_السريع

حاله كحال النائحات المستأجرات يولولن يومين وثلاثة ثم ينتهي الأمر.

وهذا ما يقودنا الى ماسك الريموت. — kasasbeh (@m_kasasbeh1) July 28, 2021

حادث دهس

وفي السياق، قال مصدر أمني أردني، إن بلاغاً ورد بوقوع حادث دهس ارتكبه الباص السريع بحق أحد المواطنين في عمان، كما وثقت صور تداولها رواد على مواقع التواصل مكان الحادث حيث تدخلت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وأثار إطلاق المشروع الذي انتظره الأردنيون لأشهر حالة من السخرية على موقع تويتر، خاصة بعد حادثة الدهس وحالة الفوضى التي حدثت بعد دخول سيارات خاصة إلى ممر المشروع، ما أدى إلى تعطيل عمل الباص السريع الذي وجد نفسه عالقاً في زحمة عمّان.

ويأتي هذا بعد أن دشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص السريع إيذاناً بإنجاز هذا المشروع الحيوي للنقل العام في العاصمة عمّان.

ووفقاً لبيان نشرته رئاسة الوزراء الأردنية، فإن المرحلة الأولى ستبدأ في العاصمة الأردنية من محطة صويلح للركاب مروراً بشارع الملكة رانيا العبدالله إلى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل إلى وادي صقرة إلى إشارات الرابية ثم الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون، وصولاً إلى محطة المتحف في رأس العين ولمسافة 16 كيلومتراً وبتردد منتظم للرحلات بواقع 5 دقائق بين كل رحلة.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستكمل بداية العام المقبل من دوار المدينة الرياضية مروراَ بشارع الشهيد وتقاطع طارق ومستشفى الأمير حمزة وشارع الاستقلال، وصولاً إلى منطقة المحطة.

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