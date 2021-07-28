الباص السريع في الأردن
الباص السريع في الأردن
Videoالهدهد

“الباص السريع” يثير الجدل بالأردن بعد أقل من 24 ساعة على افتتاحه.. دهس مواطن وعلق بين السيارات

كتب وطن
0

أثار مشروع الباص السريع في الأردن، جدلاً بعد افتتاحه بيوم واحد، وذلك على إثر دهس إحدى حافلات المشروع رجلاً، في حين علقت أخرى وسط السيارات التي اقتحمت خط سيرها.

وأطلقت السلطات الأردنية، مشروع “الباص السريع”، وذلك بعد سنوات من الترقب والانتظار لمشروع نقل في الأردن يهدف لتخفيف الازدحام المروري الخانق في العاصمة.

الباص السريع

ووفق مقاطع فيديو وصور رصدتها “وطن”، فقد دهس أحد باصات المشروع مواطن، في حين علق الآخر بين الزحام، الأمر الذي تسبب في انتقادات حادة للسلطات الأردنية القائمة على المشروع.

غضب على تويتر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر عبر عن غضبهم من الفشل المبدئي للمشروع، كما انتقدوا عدم وعي المواطنين وأصحاب السيارات بأهمية المشروع.

وتصدر وسم “الباص السريع” موقع تويتر في الأردن، حيث عبر بعض المواطنين عن سلوك مالكي السيارات الخاصة، فيما اختار البعض السخرية من حادثة الدهس التي وقعت فور تدشين المشروع.

وقال تامر الصمادي: “مشهد مُحبط وبائس اليوم في عمّان.. مواطنون يزاحمون الباص السريع في مساره الخاص خلال اليوم الأول لتشغيله التجريبي”.

وأضاف الصمادي: “الحكومة عاجزة عن ضبط المشهد، وأمين عمّان يبشر الأردنيين بأن تشغيل الباص الفعلي يحتاج إلى عامين ونصف!! الأردن علم الأردن يستحق أفضل بكثير من كل ذلك”.

وقال عبد الله: “وييجيك واحد سحيج يقلك هذا إنجاز 12 سنه ولازم نفتخر فيه !!!!، هذا إنجاز الباص السريع فسلام على إنجاز الباص السريع”.

واستنكر مغرد آخر من دخول سيارات على المسرب الخاص للباص السريع أثناء تجربته مما جعله يخرج للشارع الرئيسي، قائلاً: “لسة ما بلشنا يا خوان”.

أما أحمد فقال: “أظن بان كمية الأموال التي أهدرت على مشروع الباص السريع لو استغلتها الحكومة على مشاريع مثمرة لرأينا مئات فرص العمل للشباب الأردني”.

اقرأ أيضاً:    إيدي كوهين تنبأ بانقلاب تونس وأحداث الأردن.. فهل تتحقق نبوءته الثالثة في الكويت؟

وعلق اخر: “الباص السريع حاله كحال النائحات المستأجرات يولولن يومين وثلاثة ثم ينتهي الأمر، وهذا ما يقودنا الى ماسك الريموت”.

حادث دهس

وفي السياق، قال مصدر أمني أردني، إن بلاغاً ورد بوقوع حادث دهس ارتكبه الباص السريع بحق أحد المواطنين في عمان، كما وثقت صور تداولها رواد على مواقع التواصل مكان الحادث حيث تدخلت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وأثار إطلاق المشروع الذي انتظره الأردنيون لأشهر حالة من السخرية على موقع تويتر، خاصة بعد حادثة الدهس وحالة الفوضى التي حدثت بعد دخول سيارات خاصة إلى ممر المشروع، ما أدى إلى تعطيل عمل الباص السريع الذي وجد نفسه عالقاً في زحمة عمّان.

ويأتي هذا بعد أن دشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص السريع إيذاناً بإنجاز هذا المشروع الحيوي للنقل العام في العاصمة عمّان.

ووفقاً لبيان نشرته رئاسة الوزراء الأردنية، فإن المرحلة الأولى ستبدأ في العاصمة الأردنية من محطة صويلح للركاب مروراً بشارع الملكة رانيا العبدالله إلى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل إلى وادي صقرة إلى إشارات الرابية ثم الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون، وصولاً إلى محطة المتحف في رأس العين ولمسافة 16 كيلومتراً وبتردد منتظم للرحلات بواقع 5 دقائق بين كل رحلة.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستكمل بداية العام المقبل من دوار المدينة الرياضية مروراَ بشارع الشهيد وتقاطع طارق ومستشفى الأمير حمزة وشارع الاستقلال، وصولاً إلى منطقة المحطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

إيدي كوهين تنبأ بانقلاب تونس وأحداث الأردن.. فهل تتحقق نبوءته الثالثة في الكويت؟

تقارير

“الكل له حدود إلا الملك”.. تصريحات جديدة لملك الأردن عبدالله الثاني عن…

الهدهد

حادثة مستشفى الجاردنز تثير غضب الأردنيين .. هذا ما جرى بعد انقطاع التيار الكهربائي…

الهدهد

إقالة زيد النابلسي مطلب عام في الأردن بعد الإطاحة بالخضراء

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More