مباراة منتخب السعودية والبرازيل
مباراة منتخب السعودية والبرازيل
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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يلتقي منتخب السعودية لكرة القدم أمام نظيره منتخب البرازيل مساء يوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

موعد مباراة منتخب السعودية والبرازيل

وستنطلق صافرة بداية اللقاء بين المنتخبين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وعمان، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثانية عشر ظهرًا.

القنوات الناقلة لمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

وستنقل المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS HD 7″” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

تشكيلة منتخب السعودية

وسيدخل مدرب منتخب السعودية الأولمبي سعد الشهري بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد اليامي.

وفي خط الدفاع سيكون في التشكيلة كلاً من: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، عبد الباسط هندي، سعود عبد الحميد، بينما سيكون في وسط الفريق الثنائي، سلمان الفرج، علي الحسن.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب السعودية، حيث سيكون في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

وسيغيب عن المباراة اللاعب البرازيلي دوجلاس بعد حصوله على البطاقة الحمراء التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام منتخب كوت ديفوار.

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