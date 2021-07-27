موعد مباراة منتخب السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو

يلتقي منتخب السعودية لكرة القدم أمام نظيره منتخب البرازيل مساء يوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

موعد مباراة منتخب السعودية والبرازيل

وستنطلق صافرة بداية اللقاء بين المنتخبين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، قطر، البحرين.

📸| بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم @Yalmisehal, الأخضر يستعد للقاء البرازيل في ختام مباريات المجموعة الرابعة في أولمبياد #طوكيو2020 🦅#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/S9bcGo6rZ9 — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 26, 2021

بينما ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وعمان، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثانية عشر ظهرًا.

القنوات الناقلة لمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

وستنقل المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS HD 7″” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

Depois das fotos, o vídeo. Separamos os melhores momentos do treinamento de hoje da #SeleçãoOlímpica, em Tóquio, e vocês conferem agora! Quarta tem Brasil x Arábia Saudita e vamos com tudo em busca de mais uma vitória🏅🇧🇷 pic.twitter.com/YCLv54cmDu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 26, 2021

تشكيلة منتخب السعودية

وسيدخل مدرب منتخب السعودية الأولمبي سعد الشهري بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد اليامي.

وفي خط الدفاع سيكون في التشكيلة كلاً من: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، عبد الباسط هندي، سعود عبد الحميد، بينما سيكون في وسط الفريق الثنائي، سلمان الفرج، علي الحسن.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب السعودية، حيث سيكون في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

Após chegar em Tóquio para a sequência dos Jogos Olímpicos, a #SeleçãoOlímpica realizou hoje o seu primeiro treinamento na capital japonesa. Confira algumas imagens da atividade! 🏅🇧🇷 📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/LKuNxULOwI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 26, 2021

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

وسيغيب عن المباراة اللاعب البرازيلي دوجلاس بعد حصوله على البطاقة الحمراء التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام منتخب كوت ديفوار.

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