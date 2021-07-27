مشهد مذهل .. عاصفة رملية ضخمة تجتاح مدينة في الصين وتغطيها خلال 5 دقائق!

في مشهد مذهل أشبه بأفلام الكوارث، غمرت عاصفة رملية ضخمة، يبلغ ارتفاعها حوالي مئة متر الحدائق والمنازل والمباني في مدينة دونهوانغ على تخوم صحراء غوبي في شمال غرب الصين.

وغلفت سحابة بنية مُهيبة مدينة دونهوانغ التي تشتهر بتاريخها الغني وتقع على طول طريق الحرير القديم في مقاطعة قانسو.

عاصفة رملية غطت المدينة في 5 دقائق

وقال أحد السكان لقناة جيمو نيوز المحلية إن عاصفة رملية ضخمة هبت فجأة وغطت المدينة في خلال خمس أو ست دقائق فقط.

وقال “لم يعد بإمكاني رؤية الشمس”، مؤكداً أن دونهوانغ لم تشهد مثل هذه الظاهرة منذ سنوات عدة.

وأضاف “في البداية وجدت نفسي محاطًا بغبار أصفر بسبب العاصفة الرملية، ثم تحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود في النهاية”.

وتشتهر دونهوانغ بكهوف موغاو وهي مجموعة من المعابد واللوحات الجدارية البوذية وتصنفها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

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وذكرت وكالة أنباء تشاينا نيوز سيرفيس أن العواصف الرملية شائعة في المنطقة في الربيع لكنها نادرة في الصيف.

إعصار “إن-فا” في الصين

ألغت منطقة شنغهاي التجارية الصينية والمناطق الساحلية المجاورة جميع الرحلات الجوية وأبطأت أو أوقفت خدمة قطارات الأنفاق وأغلقت المتاجر مع وصول الإعصار “إن-فا” إلى اليابسة الأحد الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن الإعصار وصل إلى منطقة بوتو في مدينة تشوشان، وهي ميناء رئيسي في إقليم تشجيانغ الواقع على الساحل الشرقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه منطقة وسط الصين من تداعيات فيضانات عارمة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية -في وقت سابق- إن الإعصار يتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن سرعة الرياح في الإعصار بلغت 38 مترا في الثانية. ووفقا لحسابات رويترز، فإن ذلك يعادل نحو 137 كيلومترا في الساعة.

وألغت كل من شنغهاي -التي يقطنها نحو 26 مليون شخص- وهانغتشو الواقعة إلى الجنوب، الرحلات الجوية اعتبارا من السبت كما تم إيقاف الكثير من خدمات القطارات في المنطقة.

قتلى بسبب الفيضانات

وتسببت الفيضانات في مدينة تشنغتشو بوسط الصين -الأسبوع الماضي- في مقتل 12 شخصا بعد أن حوصروا في شبكة مترو الأنفاق.

وفي مقاطعة هنان، حيث تسببت فيضانات غير مسبوقة هذا الأسبوع في مقتل 58 شخصا على الأقل، تواصل السلطات العمل على إزالة هياكل السيارات والحطام من الطرقات لإعادة فتحها.

وتم إجلاء أكثر من 495 ألف شخص، وفقا لحكومة هنان، حيث تسببت الفيضانات في خسائر تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن تتراجع قوة الإعصار فوق اليابسة، لكنه سيتسبب في هطول أمطار غزيرة على مدى أيام شرقي الصين، بما في ذلك في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية “يجب لزوم الحذر الشديد ومنع الكوارث التي قد تنتج عن الأمطار القصوى المرافقة لإعصار “إن-فا”.

التغير المناخي

وتشهد الصين عادة موسم أمطار، لكن الأمطار القياسية في هنان أثارت شكوكا حول قدرة المدن الصينية على مواجهة هذه الظواهر المناخية التي يتوقع خبراء أن تزداد وتيرتها وشدتها بسبب التغير المناخي.

وتضم مقاطعة هنان -على غرار معظم أنحاء الصين- أنهارا وسدودا وخزانات أقيم العديد منها قبل عقود بهدف احتواء تدفق المياه وري المناطق الزراعية، لكن بناءها يعود إلى عقود في حين أن الزحف العمراني المتواصل للمدينة يشكل ضغطا على أنظمة التصريف.

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