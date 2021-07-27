ما فعلته مصرية بزوجها داخل محل كشري يفجر جدلا واسعا (فيديو)

تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر فيديو مسرب من كاميرات داخلية لمحل كشري، أثار جدلا واسعا نظرا لما وثقه من اعتداء زوجة مصرية على زوجها بشكل مفاجئ وغريب.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فقد ظهر الزوجان وهما يتناولان الكشري داخل المحل ويتبادلان أطراف الحديث.

ست ضربت جوزها في محل كشري هيه الستات مالها اتجننت ولا إيه#سيد_عبدالحفيظ_يهدد_الدوله pic.twitter.com/XUntVU6O1J — Hossam (@Hossam86403073) July 27, 2021

قبل أن تغضب الزوجة فجأة وتنهض من مكانها وتباغت زوجها بطبق الكشري الخاص بها في وجهه، ثم تغادر المحل.

تفاصيل اعتداء زوجة مصرية على زوجها

وبينما شكك البعض في صحة الواقعة وزعموا أنها تمثيلية بين الرجل وزوجته، لزيادة عدد المشاهدات، نقلت صحيفة “الوطن” المصرية حقيقة الأمر على لسان أحد العاملين داخل محل الكشري الذي رفض ذكر اسمه.

ووفقا للصحيفة المحلية فقد أكد أحد العاملين بالمحل خلال حديثه أن الواقعة حدثت داخل محل كشري في المرج الجديدة.

مضيفا: “أحد العمال داخل المحل سرب مقطع الفيديو، وتم تداوله على موقع الفيديوهات تيك توك، قبل أن ينتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى”.

وتابع العامل: “صاحب المحل مستاء من تداول الفيديو، بسبب تعليقات الناس والسخرية على الفيديو، وتم تعنيف العاملين داخل المحل بسبب تسريب الفيديو، الذي تسبب في تعريض المكان للشتائم”.

جرائم العنف الزوجي في مصر

ويشار إلى أن محافظات القليوبية والدقهلية وبنى سويف في مصر، شهدت خلال الأيام الماضية أبشع 3 جرائم قتل، جميعها وقعت في محيط الأسرة الضيق، والضحية في الوقائع الثلاث أحد الزوجين.

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وطريقة القتل كانت واحدة «طعنا بالسكين»، وتنوعت الطعنات ما بين 11 و27 طعنة، أي أن الجرائم الثلاث تخطت حاجز الطعنة الواحدة في الخلاص من شريك الحياة.. تم نقل الجثث إلى المستشفيات وطالبت النيابة بسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

ريهام قتلت زوجها المحاسب

في القليوبية انتهت حياة محاسب يدعى «محمد»، على يد زوجته «ريهام» في قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز شرطة طوخ، بعد أن أقدمت الزوجة على طعن زوجها يوم وقفة عيد الأضحى المبارك بسبب خلاف وقع بينهما على شحن عداد الكهرباء بشقتهما بالقرية، فسددت له الطعنات حتى فارق الحياة أمام عينيها.

في قنا.. طعنها 27 طعنة ثم قطع شرايين يده

وفى بنى سويف، أدلى محمود، 37 سنة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة أهناسيا، معترفا بقتل زوجته بأن طعنها في رقبتها وصدرها وبطنها.

ثم كرر الطعنات في جميع أجزاء جسدها إلى أن فارقت الحياة، متاثرة بـ 27 طعنة تلقاها جسدها، بسبب تركها المنزل ورفعها قضية خلع، بسبب الخناقات المتكررة.

وبعدها قام محمود بقطع شرايين يده بقصد الانتحار.

الضحية الثالثة دكتورة على يد زوجها الطبيب

وفى الدقهلية شهدت قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها دكتورة على يد زوجها الطبيب الذي سدد لها 11 طعنة بسبب مشادة كلامية بينهما وفر هاربا عقب ارتكاب جريمته.

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض عليه، وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين 26 سنة، طبيبة، إثر تلقيها 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها، ويُدعى محمود، 29 سنة، طبيب أسنان، وفر هاربًا.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بين الزوجين بشقتهما، وعلى إثر المشاجرة قام الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

ثم ترك السكين، وغسل يديه، وفر هاربًا، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

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