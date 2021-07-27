الأمير السعودي سطام بن خالد يتدخل في الشأن التونسي ويهاجم حركة النهضة

أثار الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد هجومه الحاد على حركة النهضة التونسية والأحزاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية.

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “الأحزاب التابعة للإخوان في الدول العربية استخدموا الدين من أجل الوصول للسلطة”، وفق زعمه.

وأكمل: “يتنازلون عنه من أجل مصالحهم ويتشددون من أجل أهدافهم”، حسب قوله.

الأمير سطام بن خالد يهاجم الإخوان والنهضة

وأضاف الأمير السعودي: “لا مبدأ لهم، فخسروا احترام الناس، وتنازلوا في دينهم ولم يكسبوا في السياسة، فقدوا كل شيء من أجل أفكارهم الطامعة بالحكم، حتى لو على حساب الدين أو الناس”.

١- الأحزاب التابعة للإخوان في الدول العربية استخدموا الدين من أجل الوصول للسلطة يتنازلون عنه من أجل مصالحهم ويتشددون من أجل أهدافهم لا مبدأ لهم فخسروا احترام الناس وتنازلوا في دينهم ولم يكسبوا في السياسة فقدوا كل شيء من أجل أفكارهم الطامعة بالحكم حتى لو على حساب الدين أو الناس — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 26, 2021

وتابع الأمير سطام في تغريدة ثانية: “اللهم احفظ تونس من مكر الماكرين، وخاصة جماعة النهضة، الذين فشلوا في كل الملفات وأحدثوا استقطابا داخليا شديداً”.

وتابع: “هم على استعداد لحرق البلاد من أجل مصالحهم، خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار”.

وأكمل: “يجب أن يبسط الأمن والأمان في البلاد (تونس) حتى تعود الصناعة والسياحة وتحل كل الأزمات الراهنة”.

٢- اللهم احفظ #تونس من مكر الماكرين وخاصة جماعة النهضة الذين فشلوا في كل الملفات واحدثوا استقطاب داخلي شديد وهم على استعداد لحرق البلاد من أجل مصالحهم خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار, ويجب أن يبسط الأمن والأمان في البلاد حتى تعود الصناعة والسياحة وتحل كل الأزمات الراهنة — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 26, 2021

تغريدة الأمير السعودي أثارت ضجة واسعة

التغريدة أثارت جدلاً واسعاً ودفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي للرد على تصريحات الأمير السعودي والتذكير بالدور الإماراتي والسعودي في إفشال موجة الربيع العربي.

وعلق نشوان عبد الله قائلاً: “ألستم من صنع الوهابية لخدمتكم وفصّلتم الدين على مقاسكم، هل هو حلال لكم، حرام على غيركم الوصول للسلطة ولو باستخدام الدين”.

وأضاف: “خطيئة الأحزاب الدينية أنها “كيوووت” مرّررررة وعاطفية وحنينة أوووووي وإلا لما تجرأ عليها العملاء والعاهات والمختلين وشذاذ الآفاق.. لذلك يستحقون”.

ألستم من صنع الوهابية لخدمتكم وفصّلتم الدين على مقاسكم..

هل هو حلال لكم ، حرام على غيركم الوصول للسلطة ولو باستخدام الدين. خطيئة الأحزاب الدينية أنها "كيوووت" مرّررررة وعاطفية وحنينة أوووووي وإلا لما تجرأ عليها العملاء والعاهات والمختلين وشذاذ الآفاق.. لذلك يستحقون . https://t.co/mSnFGpCiqY — نشوان عبدالله Nashwan Abdullah (@snono201) July 27, 2021

وقال عمر البُركاني: “يا قصير العمر نسيت ما أذكرك إن جدك المقبور عبد العزيز أول من استخدم الدين المدخلي والجامي للوصول إلى الحكم عبر الدعم البريطاني وما زلتم تمشون على نهجه”.

وأضاف: “راجع تاريخك المخزي، أما الإخوان المسلمين فما سمعنا أحدا منهم مفتيا يشرعن لسلطان أن يزني ويلوط نصف ساعة”.

يا قصير العمر نسيت ما أذكرك إن جدك المقبور عبدالعزيز أول من استخدم الدين المدخلي والجامي للوصول إلى الحكم عبر الدعم البريطاني وما زلتم تمشون على نهجه

راجع تاريخك المخزي

أما #الاخوان_المسلمين فما سمعنا أحدا منهم مفتيا يشرعن لسلطان أن يزني ويلوط نصف ساعة 😄#المنشار_عار https://t.co/jzmv8IjzJd — عمر البُركاني (@dIC5CH4t1g29LRW) July 26, 2021

وقالت أخرى: “والله ما خرب علينا الا أنتم يا خليجيين بالتدخل في شؤوننا كرهكم للإخوان اعمى بصيرتكم وجعل منكم أعداء حسبنا الله ونعم الوكيل في ال سعود وال زايد”.

#قيس_سعيد

والله ما خرب علينا الا انتم يا خليجيين

بالتدخل في شؤوننا

كرهكم للإخوان اعمى بصيرتكم

وجعل منكم أعداء

حسبنا الله ونعم الوكيل

في ال سعود

وال زايد https://t.co/ZsFzUv7Ft2 — شيراز (@Rahmat_Alaah) July 26, 2021

وعلق آخر: “مالكم الخليجي هو وراء كل مأساة ولو تركتم الشعوب وشأنها لما كان هناك شيء”.

مالكم الخليجي هو وراء كل مأساة ولوتركتم الشع ب وشأنها لما كان هناك شيئ https://t.co/gIZV5WwzDl — عبده الدغار (@lEHzHZ3ntiOyKDm) July 26, 2021

السعودية وتونس

علقت المملكة العربية السعودية على الأحداث في تونس، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس“، تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، حيث جرى خلال المكالمة “استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.

وأفادت الوكالة بأن الجرندي أطلع ابن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السعودية أكد “حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

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كما قرر الرئيس التونسي، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: “إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها”.

كما اتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتية بالوقوف وراء “الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة”، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تعمل على تضخيم الأحداث في تونس.

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