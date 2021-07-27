زواج شيلاء سبت من المطرب فؤاد عبدالواحد يصدم جمهورهما

فاجأت الفنانة البحرينية شيلاء سبت جمهورها بعقد قرانها على المطرب اليمني فؤاد عبدالواحد، في خبر صدم جمهورهما، خاصة أنهما لم يكشفا سابقاً عن ارتباطهما بعلاقة حب.

عقد قران بشكل مفاجئ

وكانت البداية حين نشرت شيلا سبت صورة رومانسية تجمعها بفؤاد عبدالواحد عبر حسابها على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: (الحمدلله).

View this post on Instagram A post shared by شيلا سبت (@shailasabt)

بينما نشر فؤاد عبدالواحد نفس الصورة عبر حسابه على (انستجرام)، وأرفقها بتعليق وردة فقط.

View this post on Instagram A post shared by فؤاد عبدالواحد (@fouadabdulwahed)

واعتقد الجمهور في البداية أنه كلا الفنانين يمهدان لعمل جديد يجمعهما، قبل أن تقطع الفنانة البحرينية هيفاء حسين الشك باليقين.

ونشرت هيفاء خلال خاصية الستوري عبر (انستجرام) صورة لشيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، وأرفقتها بتعليق: (أبارك لأختي شيلاء والأخ فؤاد على عقد قرانهم، ربي يسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة يا رب).

من هو خطيب شيلاء سبت؟

الجدير بالذكر أن المطرب اليمني فؤاد عبدالواحد (34 عاماً)، ولد في محافظة تعز جنوبي اليمن، وظهرت موهبته الفنيه منذ أن كان صغيراً .

وما أن وصل فؤاد عبدالواحد إلى السادسة عشر من عمره بدأ حياتة الفنية بإقامة مهرجانات واحتفالات وأفراح وأسس فرقة زين رغم ممانعة أهله، كما شارك في عدة مؤتمرات فنية خارجية.

وحصل عبدالواحد على الثانوية العامة من ثانوية تعز، والتحق بكلية الآداب بجامعة تعز قسم لغة إنجليزية، قبل أن يوقف قيده لمشاركته بمسابقة نجم الخليج على شاشة تلفزيون دبي.

انضم فؤاد عبدالواحد بعدها لشركة روتانا للصوتيات التي تولت إنتاج أعماله، فسجل عام 2015 أغنية خاصة بعنوان (زفة) بشكل دويتو مع الفنان السعودي محمد عبده لصالح أحد أفراح العائلات في الإمارات.

اقرأ أيضاً: من هو رجل الأعمال السعودي الذي دفع مهر قيمته 5 مليون ريال لعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت!؟

في عام 2016، أشيع خبر زواج فؤاد عبدالواحد لكنه تبين أنها مجرد لقطات من كواليس أغنيته المصورة (يا حب)، واعتبر بأن الأب الروحي له بالفن هو فايز السعيد .

نجم الخليج

و حصل فؤاد على لقب نجم الخليج عام 2010 في المسابقة التي نظمها تلفزيون دبي والتي استمرت 13 أسبوعاً وتوج باللقب وتم تسليمه درع المسابقة وشيك بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي.

وكان قد تلقى فؤاد عبدالواحد قبل المسابقة وعلى مدى شهرين دورات تدريبية في ستة مجالات شملت الرياضة والمسرح والصوت والألحان وغيرها من المجالات الفنية، و أطلق أول ألبوماته بعنوان (فؤاد عبد الواحد 2016، وضم 18 أغنية تعاون فيها مع عدة شعراء وملحنين من الخليج واليمن.

واشتهر عبدالواحد بخلافه مع مواطنته اليمنية بلقيس،

وقال في أحد اللقاءات: (هي ليست مشاكل، ولكنني اكتشفت أن بلقيس لديها مشكلة معي وليس أنا من لديه مشكلة معها. وهذا ما تسبب بكسر شيء في داخلي).

خلاف بلقيس وفؤاد عبدالواحد

وأضاف فؤاد عبد الواحد حينها: (ثمة شيء حصل قبل أسبوع، وأنا لن أتحدث عنه، لأنني وصلت إلى مرحلة لا أحب فيها التحدث عن هذا الموضوع).

وعن إمكانية الصلح بينهما، أجاب فؤاد عبد الواحد: (لم ولم نصل إلى مرحلة المقاطعة وأنا أتمنى لها التوفيق، ولم يكن يوجد بيننا في الأساس تواصل شخصي ولكن كلانا في الوسط الفني، أنا أحييت قبل 4 سنوات حفل زفاف شقيقتها، ولكنني لا أعرف ما الذي حصل وربما هناك من يوصل لها كلاماً عني، تماماً كما كان يصلني كلاماً عنها ولكنني لم أكن أصدقه).

حول شيلاء سبت

أما شيلاء سبت، فقد في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنلوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية؛ إذ إن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات وهن: شيماء وشذى وأبرار.

وبدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد في عام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.

شاركت في مسابقة (بحرين توب مودل) وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، قررت العودة للتمثيل في عام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

كما شاركت في عام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من العام نفسه، ولكن لم تفز باللقب.

مهر 5 مليون ريال لشيلاء



ودائماً ما تثير شيلاء سبت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدثها حين قامت بنشر رسالة من رجل أعمال سعودي طلبها للزواج مقابل مهر قدره 5 ملايين ريال .

وجاء في نص الرسالة المقتضبة التي نشرتها شيلاء: (شيلو لك مهر5 مليون معك رجل الاعمال من السعودية ع 30).

لكنّ متابعي شيلاء سبت قابلوا ما نشرته بسخرية، وشككوا في صحة الرسالة والمهر حينها.

رجل أعمال سعودي (مجهول) قام بِمراسلة الممُثلة "شيلاء سبت" وقدم لها مهر 5 مليون وشفر اسمه لحرف (ي) وعمره 30 🤔؟ pic.twitter.com/tNOZwov0YL — WHR (@whrumor) June 16, 2020

كما هاجم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعيّ، شيلاء سبت، بعدما نشرت فيديو قبل عامين، ظهرت فيه وهي تقوم بتبديل ملابسها في سيارة.

وعلّقت الممثلة البحرينية على الفيديو بالقول حينها: (البس هدوم تحت هدومي عشان البس باي مكان).

واعتبر الكثير من المتابعين تصرف شيلاء سبت غير لائق، فيما أشار آخرون إلى أن الفنانات أصبحن يعتمدن الإغراء للفت الإنتباه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك