فيديو حفل زفاف حمدي فتحي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

احتفل حمدي فتحي لاعب المنتخب المصري الوطني الأول و النادي الأهلي، بحفل زفافه مساء أمس الاثنين في أحد الفنادق الكبيرة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

رامي صبري في زفاف حمدي فتحي

وأحيا الحفل عدد كبير من النجوم المصريين على رأسهم النجمين الشعبين حسن شاكوش وعمر كمال، بالإضافة إلى المطرب رامي صبري، الذي عاد للساحة الغنائية بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الراحل كريم صبري.

وقدم رامي صبري مجموعة من أشهر أغنياته، بالإضافة إلى أغاني الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان التي قدمها عمر كمال وحسن شاكوش.

نجوم الأهلي

وشارك حمدي فتحي العديد من نجوم فريق الأهلي الرقص خلال حفل زفافه، وعلى رأسهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وظهر حمدي فتحي في الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود.

حفل زفاف حمدي فتحي

وظهرت زوجة حمدي فتحي، روان كامل في الصور خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق الحفل خلال جلسة التصوير الخاصة بالزفاف.

هذا وقد حرص حمدي أن يشارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفافه تحت وسم حفل زفاف حمدي فتحي.

تم اعتماد صاحب أجمل رقصة يا بيتسو🥰🥰 pic.twitter.com/HNk55FnLC8 — ريم (@Rmaremoo) July 26, 2021

و أعلن فتحي حمدي عن خطبته لروان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب العائلتين.

غياب حمدي فتحي أمام الانتاج الحربي

الجدير بالذكر أن حمدي فتحي لعب 68 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 5069 دقيقة، وسجل ستة أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر بدوري الأبطال الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي والسوبر المحلي وكأس مصر بجانب الدوري مرتين.

وكان حمدي فتحي قد غاب عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بالدوري بسبب تحضيراته لحفل الزفاف.

أهداف الأهلي في شباك الإنتاج الحربي

وحقق فريق الأهلي المصري في تلك المباراة قبل يومين الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن المباراة المؤجلة من دور ال 25 من منافسات الدوري المصري الجاري، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب (استاد السلام).

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال38 عن طريق لاعب الظهير الأيسر علي معلول عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 من مجريات أحداث الشوط الثاني عن طريق حسين الشحات.

ونجح اللاعب الكونغو والتر بواليا من تسجيل الهدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهداف الإنتاج الحربي

وسجل فريق الإنتاج الحربي هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال54 عن طريق محمد طارق أبو العز، وفي الدقيقة ال64 سجل اللاعب مصطفى إل بدري في شباك مرمى فريق الأهلي بتسديدة قوية.

وشهد اللقاء المنافسة القوية بين فريق الأهلي حامل اللقب السابق للدوري المصري ومنافسه الضيف الإنتاج الحربي.

الهدف الأول للاعبنا والتر بواليا في الدوري وبثلاثة نقاط مهمة يستحق هذا الاحتفال خصوصًا عندما يأتي +90🙌🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/G0ZAn697O6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل فريق الأهلي المباراة وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الأساسية لأبرز نجومه لمشاركتهم مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في العاصمة اليابانية، حيث كان في حراسة المرمى علي لطفي.

أبرز لقطات شوط المباراة الأول بين الأهلي والإنتاج الحربي📸🦅💪 pic.twitter.com/hHhJFt4CkZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة، عمرو السولية، حمدي فتحي.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

ويغيب عن تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رمضان، وصلاح محسن بسبب المشاركة في أولمبياد طوكيو، كما غاب وليد سليمان عن المباراة بسبب الإصابة.

تشكيلة الإنتاج الحربي

ولعب مدرب فريق الإنتاج الحربي أشرف عامر في مواجهة نظيره فريق الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى أحمد يحيى.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: محمد طارق، معاذ الحناوي، محمد الشربيني، إسلام جابر، علاء سلامة، بينما في وسط التشكيلة آتى كلاً من: إبراهيم عبد الخالق، محمود سوستة، غنام محمد.

أما في هجوم فريق الإنتاج لعب الثنائي، مصطفى البدري، مامادو نياس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ورفع فريق الأهلي رصيد إلى 55 نقطة في وصافة ترتيب الدوري المصري خلف غريمه التقليدي الزمالك، فيما تجمد رصيد منافسه الإنتاج الحربي بعد تلك الخسارة في أدنى الترتيب برصيد 19 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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