تهاني القحطاني تقسم السعوديين ووسم باسمها يتصدر تويتر.. ما قصتها؟

في مواجهة سعودية إسرائيلية هي الأولى من نوعها أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو.

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الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

ودعم مستمر لـ أبطال #الألعاب_الأولمبية

وصوره مع البطله #تهاني_القحطاني #Tokyo2020 pic.twitter.com/pWdhBVoypa — عبدالله آل حبــاب 🎤🇸🇦 (@7almalki7_CR7) July 27, 2021

وتحت وسم “تهاني القحطاني” أثير الجدل حول مشاركتها أو انسحابها.

حيث رأى البعض أن مشاركتها تعتبر اعتراف بالاحتلال الغاشم وإعطائه شرعية.

لو يترك الذباب الاكتروني #تهاني_القحطاني في حالها كان صارت لوحة شرف يذكرها التاريخ pic.twitter.com/dEPAzO8Toy — bader alhzaa (@alhzaabader) July 27, 2021

خائن من اعطاها الضوء الاخضر خائن من شجعها خائن من ساندها

خائن للرسول صلى الله عليه وسلم خائن للقضية الاسلامية التاريخ لن يرحمكم #تهاني_القحطاني — فاطمة الزهراء (@T3lEbxbJT5Kg4al) July 27, 2021

فيما رأى آخرون أن مجال الرياضة غير السياسة، وأن مشاركة تهاني القحطاني في البطولة والصدفة التي أوقعتها مع اللاعبة الإسرائيلية، لا تعني التطبيع أو الاعتراف به وأن انسحابها من البطولة سيكون إعطاء أكبر من حجمه للأمر، حسب وصفهم.

كنت لاعب لنفس اللعبه وكنا بالفعل نعاني أذ أوقعتنا القرعه في مجموعة أسرائيلي السؤال الانسحاب ماذا ينفع !؟ فاأنت اهديت هذا الصهيوني أنتصار مجاني وتعاطف غربي والسؤال أذلم العب معه هل هذا دليل علي عدم التطبيع ؟! أو أثبت لعدم وجودهم !

#تهاني_القحطاني pic.twitter.com/9Ohgb8Rtn3 — ﮼بدرعبدالعزيز (@bader_abdelaziz) July 27, 2021

ولت دون رجعة ثقافة: اتخذوا قراراتكم بناء على رغبات المأزومين… الانسحاب ثقافة المعزولين… الرياضة والفنون علاقة بين الشعوب وليس بين الحكومات…

#تهاني_القحطاني أبنتنا ونحن معها انتصرت أم خسرت🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/XQTZTxESIU — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 24, 2021

ابن سلمان رفض انسحاب تهاني القحطاني

من جانبها كشفت وسائل إعلام سعودية، أن الوفد السعودي المشارك في أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، قد سمح للاعبة القحطاني بمواجهة نظيرتها الإسرائيلية رزا هيرشكو.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” ، أن القرار يأتي لتجنيب اللاعبية السعودية واتحاد الجودو أي عقوبات ستفرضها اللجنة الأولمبية الدولية، كما فعلت مع لاعب الجودو الجزائري.

وكان الكاتب السعودي والأكاديمي، تركي الحمد، طالب لاعبة الجودو السعودية القحطاني، بعدم الانسحاب من مواجهة نظيرتها الإسرائيلية، في أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال الحمد عبر حسابه على موقع تويتر: “كلي أمل أن لا تنسحب بطلتنا السعودية، من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب”.

وزاد: “المسألة رياضة في الأول والأخر، ولن تزول إسرائيل بمثل هذا الإنسحاب، أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله”.

وأوقعت قرعة رياضة لعبة الجودو، اللاعبة السعودية القحطاني، في مواجهة الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32 وزن +78، في أولمبياد طوكيو 2020.

والجدير بالذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16.

من هي تهاني القحطاني

هي فتاة سعودية ولاعبة رياضة الجودو منذ عام 2018، وتبلغ من العمر عشرون عاما، وهي من الفتيات السعوديات المحترفات في لعبة الجودو.

وقد حققت عدة بطولات في السنين الماضية بعد ان تم السماح بممارسة لعبة الجودو النسائية في السعودية، وتسعى القحطاني وفقا لما تم نقله عن صحيفة محلية سعودية موثوقة، بانها تسعى لتحقيق الاهداف والطموحات التي تطمح للوصول لها لاعلى المستويات.

كما انها ترغب بتحقيق بطولات عالمية ودولية حتى ترفع اسم بلادها المملكة العربية السعودية، وتقوم بالتدرب في كل يوم بشكل مستمر حتى تصل الى اعلى المستويات.

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