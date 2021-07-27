اللاعبة السعودية تهاني القحطاني
اللاعبة السعودية تهاني القحطاني
الهدهد

تهاني القحطاني تقسم السعوديين ووسم باسمها يتصدر تويتر.. ما قصتها؟

كتب وطن
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في مواجهة سعودية إسرائيلية هي الأولى من نوعها أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو.

وتحت وسم “تهاني القحطاني” أثير الجدل حول مشاركتها أو انسحابها.

حيث رأى البعض أن مشاركتها تعتبر اعتراف بالاحتلال الغاشم وإعطائه شرعية.

فيما رأى آخرون أن مجال الرياضة غير السياسة، وأن مشاركة تهاني القحطاني في البطولة والصدفة التي أوقعتها مع اللاعبة الإسرائيلية، لا تعني التطبيع أو الاعتراف به وأن انسحابها من البطولة سيكون إعطاء أكبر من حجمه للأمر، حسب وصفهم.

ابن سلمان رفض انسحاب تهاني القحطاني

من جانبها كشفت وسائل إعلام سعودية، أن الوفد السعودي المشارك في أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، قد سمح  للاعبة القحطاني بمواجهة نظيرتها الإسرائيلية رزا هيرشكو.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” ، أن القرار يأتي لتجنيب اللاعبية السعودية واتحاد الجودو أي عقوبات ستفرضها اللجنة الأولمبية الدولية، كما فعلت مع لاعب الجودو الجزائري.

وكان الكاتب السعودي والأكاديمي، تركي الحمد، طالب لاعبة الجودو السعودية القحطاني، بعدم الانسحاب من مواجهة نظيرتها الإسرائيلية، في أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال الحمد عبر حسابه على موقع تويتر: “كلي أمل أن لا تنسحب بطلتنا السعودية، من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب”.

وزاد: “المسألة رياضة في الأول والأخر، ولن تزول إسرائيل بمثل هذا الإنسحاب، أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله”.

وأوقعت قرعة رياضة لعبة الجودو، اللاعبة السعودية القحطاني، في مواجهة الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32 وزن +78، في أولمبياد طوكيو 2020.

والجدير بالذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16.

من هي تهاني القحطاني

هي فتاة سعودية ولاعبة رياضة الجودو منذ عام 2018، وتبلغ من العمر عشرون عاما، وهي من الفتيات السعوديات المحترفات في لعبة الجودو.

وقد حققت عدة بطولات في السنين الماضية بعد ان تم السماح بممارسة لعبة الجودو النسائية في السعودية، وتسعى القحطاني وفقا لما تم نقله عن صحيفة محلية سعودية موثوقة، بانها تسعى لتحقيق الاهداف والطموحات التي تطمح للوصول لها لاعلى المستويات.

كما انها ترغب بتحقيق بطولات عالمية ودولية حتى ترفع اسم بلادها المملكة العربية السعودية، وتقوم بالتدرب في كل يوم بشكل مستمر حتى تصل الى اعلى المستويات.

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