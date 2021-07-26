ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!

نشر ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .

وتُظهر المشاهد التي نشرها ميسي لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .

ميسي وهو يغوص تحت الماء ويقُبّل زوجته

وقبل يومين، نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، يجمعه بزوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهما يستمتعان بقضاء إجازة .

وظهر البرغوث وهو يغوص في مياه بركة، مع زوجته أنتونيلا روكوزو، ويقبّلها تحت الماء.

ونشر ميسي صورةً أخرى رفقة زوجته وابنائه في البركة مستمتعين بالأجواء.

من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي؟

ولدت أنتونيلا روكوزو في روزاريو مسقط رأس ليونيل، وهي ابن عم صديق طفولة نجم برشلونة لوكاس سكاليا.

يعرف عن أسطورة البلوجرانا الخجل خاصةً عندما كان شابًا، ولكن يقال صارح زوجته الحالية بحبه منذ طفولته، كما اعتاد على زيارة منزل عائلة سكاليا بانتظام للحصول على فرصة لرؤيتها.

التحقت بجامعة في الأرجنتين لدراسة طب الأسنان قبل التحول إلى التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى برشلونة للانضمام إلى البرغوث، وأطلقت خطها الخاص من الأحذية مع صوفيا بالبي، زوجة لويس سواريز.

وفقًا لـ Infobae، أصبحت علاقة أنتونيلا مع أسطورة البلوجرانا أكثر قوة بعد عودته إلى روزاريو بعد وفاة صديقه في حادث مروري، ويقال أن ذلك كان في عام 2007، لكن علاقتهما ظلت سرية لسنوات.

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بشكلٍ عام واصلت أنتونيلا البقاء خارج دائرة الضوء على الرغم من أنها جمعت أكثر من أربعة ملايين متابع على إنستجرام.

تبلغ أنتونيلا من العمر 32 عامًا، وهي صديقة مقربة من زوجة سواريز صوفيا وصديقة سيسك فابريجاس دانييلا سمعان.

تخلي ميسي عن جزء من راتبه!

كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة تخلي النجم الأرجنتيني عن جزء من راتبه، لتجديد عقده مع برشلونة.

وانتهى عقد البرغوث مع برشلونة في يونيو/ حزيران الماضي، وزعمت تقارير أن البرغوث توصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني لتجديد عقده لمدة 5 سنوات مع خفض راتبه بنسبة 50%.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي لم يخفض راتبه، حيث إنه اتفق على أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 150 مليون يورو نظير اللعب مع برشلونة لمدة موسمين.

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