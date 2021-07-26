أغنى رجل في لبنان.. من هو نجيب ميقاتي الذي أتى به عون رئيسا للوزراء بعد رفض الحريري؟

تصدر اسم نجيب ميقاتي محركات بحث جوجل ومواقع التواصل في لبنان، بعدما كلفه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة جديدة بعد رفض سعد الحريري تشكيل حكومة.

هذا ووافق البرلمان بـأغلبية 72 صوتا على تكليف ميقاتي السياسي ورجل الأعمال الثري، لرئاسة وتشكيل الحكومة، مرة أخرى، بعد عدم تمكن سعد الحريري وقبله مصطفى أديب من ذلك.

نجيب ميقاتي.. لا أملك عصا سحرية

وفي أول تصريحاته قال رئيس الوزراء المكلّف، نجيب ميقاتي، 65 عاما “إنه لا يملك عصا سحرية”.

وأضاف أنه يعوّل على تضافر الجهود للنجاح في مهمة “اخماد الحريق المتمدد في لبنان”، حسب وصفه.

وجاء تعيين ميقاتي، قطب الاتصالات الثري، بعد تسعة أشهر من الجمود السياسي بين الرئيس عون وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

حسن دياب

وكان رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، قد استقال من المنصب في اغسطس الماضي، وبقي منذ ذلك الوقت يترأس حكومة تصريف أعمال في وقت يشهد فيه لبنان تدهورا متواصلا للأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اللبنانيين إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم.

من هو نجيب ميقاتي؟

ويشار إلى أن ميقاتي ولد في 24 نوفمبر 1955 وأكمل دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت وتابع دراسته العليا في فرنسا وجامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

بدأ ببناء شركته في مجال الاتصالات في خضم الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990.

وباع حصته في شركة الاتصالات الخاصة به لمجموعة إم تي إن للاتصالات في جنوب أفريقيا مقابل 5.5 مليار دولار عام 2006.

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في عام 2007 أسس مجموعة إم 1 التي لها تملك وتدير استثمارات متنوعة. كان آخرها، شراؤها، هذا الشهر، للحصة التشغيلية لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور في ميانمار مقابل 105 ملايين دولار.

تسلم منصب رئيس الحكومة مؤقتا في أبريل من عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري وسحب القوات السورية من لبنان.

وتولى هذا المنصب لمدة ثلاثة أشهر للإشراف على الانتخابات النيابية التي فاز فيها التحالف الذي يقوده تيار المستقبل بزعامة الحريري.

وعين في المنصب نفسه – رئيسا للوزراء – مرة أخرى في يونيو 2011 واستقال في مايو 2013 وسط استقطاب عميق بين المعسكرات السياسية في البلاد بسبب الصراع في سوريا.

حيث أدى الاقتتال الداخلي في حكومته إلى مأزق سياسي معقد. وظل في المنصب بشكل مؤقت حتى فبراير 2014.

مناصب أخرى

وكان نجيب ميقاتي قد تولى أيضا حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و 2004.

كما انتخب عام 2000 نائبا عن مدينة طرابلس حتى عام 2005 ثم أعيد انتخابه عام 2009 نائبا عن دائرة طرابلس.

وميقاتي عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت، وفي المجلس الاستشاري لكلية هاريس في جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات “انترناشونال كرايزس غروب”، ورئاسة منتدى استشراف الشرق الأوسط.

أغنى رجل في لبنان

يعتبر ميقاتي أغنى رجل في لبنان وواحد من أغنياء الشرق الأوسط، حيث تبلغ ثروته 2.7 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس.

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في عام 2019 اتهم المدعي العام اللبناني، ميقاتي، السياسي المسلم السني، الذي ينحدر من طرابلس، واحدة من أفقر مدن شمال لبنان، بتهمة الأثراء غير المشروع – وهي تهمة ينفيها ميقاتي.

وعلى العكس من الكثير من الساسة اللبنانيين، لا ينحدر ميقاتي من الأسر المعمرة والمتنفذة بالسياسة اللبنانية، الأمر الذي يجعل منه مرشحا توافقيا بامتياز.

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