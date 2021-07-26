قصي خولي يصدم جمهوره بتغيير ملامحه بعد اجراء عملية تجميلية (شاهد)

أثار الفنان السوري قصي خولي جدلاً واسعاً بين جمهوره بعدما نشر صورة جديدة له كشفت خضوعه لعملية تجميل غيرت شكل وجهه.

عملية التكساس

وكانت البداية حين نشر قصي خولي صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان والترويج لأحدث أعماله الفنية.

وظهر قصي خولي بملامح مختلفة إثر خضوعه لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة ب(عملية التكساس) أو تحديد الحنك.

وعلق قصي خولي على الصورة: (مسلسل توتر عالي قريبا).

(ياعفو الله)

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين محبيه الذين عبر معظمهم عن استياءه بسبب ما رأوا أنه تشويه لملامحه، وجاء في التعليقات: (أحس الصوره فوتشوب هذا تشويه مو تكساس ياعفو الله).

أحس الصوره فوتشوب هذا تشويه مو تكساس ياعفو الله https://t.co/FLu79L630f — Nostalgia (@ff20ii) July 27, 2021

وألقى معظمهم باللوم على الفنانة اللبنانية نادين نجيم، كونها خضعت لنفس العملية، وكانت آخر أعمالهما معاً في مسلسل 2020، فكتبت مغردة: (نادين نجيم اطلعي من فكه).

نادين نجيم اطلعي من فكه https://t.co/VLHFup7lmh — ashwaq. (@ashwaq_7_) July 27, 2021

وكتب آخر ساخراً: (هذي نهاية القعده مع نادين نجيم).

هذي نهاية القعده مع نادين نجيم 😭🤷🏻‍♀️ https://t.co/B2FlPk9xTl — دنو (@dn00_) July 26, 2021

ووافقتهما الرأي أخرى وكتبت: (مثّل مع نادين وانعدى منها بمرض تعريض الحنك).

مثّل مع نادين وانعدى منها بمرض تعريض الحنك 🤧 https://t.co/RbTGvpXmJV — قشطة (@Nouha_26) July 26, 2021

ووصف آخر ما فعله قصي خولي بشكله بـ(التخريب) وكتب: (عمليات تخريبية).

عمليات تخريبيه https://t.co/JFvGGhEQX7 — حط كذا 3yed (@u_nxy0) July 26, 2021

أحلام وقصي خولي معاً

وفي سياق آخر، اجتمع قصي خولي مؤخراً بالفنانة الإماراتية أحلام والفاشينستا الكويتية نهى نبيل في أحد المطاعم في دبي.

ونشرت نهى نبيل حينها عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، صورة تجمعها بالفنان السوري وعلقت: (يا عفو الله)، في إشارة للعبارة الشهيرة التي كان يرددها قصي خولي في مسلسل 2020.

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كما شاركت نهى نبيل فيديو يجمع أحلام وقصي خولي أثناء حديثهما وعلقت: (في أحلى من هالعشاء يا عفو الله أم فاهد وقصي).

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وفي مايو الماضي، حصل قصي خولي على الإقامة الذهبية في الإمارات إلى جانب عدة فنانين سوريين آخرين مثل بسام كوسا، أمل عرفة، كاريس بشار، وائل زيدان، رنا أبيض، نظلي الرواس، ناصيف زيتون، تيم حسن، شادي زيدان، سحر فوزي، مها المصري، كما مُنح الفنان ياسر العظمة الجنسية الإماراتية.

نادين تضرب قصي خولي وتسقط

وسبق أن أثار قصي خولي الجدل حين حظي مقطع ضرب نادين نسيب نجيم له ضمن كواليس تصوير مشهد آخر حلقة من مسلسل (عشرين عشرين)، بأكثر من مليوني مشاهدة على حساب الفنانة في انستغرام .

ووثق المشهد ضرب نادين نسيب نجيم، قصي خولي، على رأسه بغطاء دائري، ليسقط أرضاً وتسقط فوقه، ما تسبب بموجة ضحك عارمة في الكواليس .

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وعلّقت نادين نسيب نجيم على الضربة بالقول: (كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي).

يذكر أنّ مسلسل (عشرين عشرين) من إخراج فيليب أسمر وإنتاج (الصبّاح إخوان)، وهو من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، رلى بقسماتي، جنيد زين الدين، حسين مقلد، وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية.

زوجة قصي خولي تكشف كذبه

وعلى صعيد حياته الشخصية، خرجت التونسية، مديحة الحمداني، زوجة قصي خولي، عن صمتها قبل أشهر في ظهور فجر جدلاً واسعاً بعدما أطلت في فيديو وهي منهارة من شدة البكاء معاتبة زوجها بعدما ترك متابعيه يهاجمونها ويسيئون لها ولطفلها الوحيد, قائلة (عيب عليكم تسيئون لإبني طفل صغير (بيبي) حرام , وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى).

وكان قصي خولي حينها قد ظهر في برنامج (غداً أجمل) على قناة mbc , عندما قالت المذيعة أن قصي هو الأب المثالي بعدما قام التمثيل وهو يقوم بالعناية بالطفل (الكوميدي) على الهواء مباشرة .

وتحدثت زوجته قائلة هذه الرسالة لكل الأشخاص الذين يعرفونني والذين لا يعرفونني: ( أنا لست ابنة شارع أنا ابنة عائلة ومحترمة وخدمت في شركات كبيرة , وتعرفت على قصي من خلال شغلي وكل زملائي يعرفون الحقيقة , وأنها تعمل في شركة محترمة وشركات كبيرة تحترم نفسها).

مضيفة أنها تعرفت على الشخص الخطأ (وأنتم لا تعرفونني الله يسامحكم , أما من يعرفني لن أسامحه , أنا جئت لأقول أن الفيديو الي قام قصي بالتحدث به بأنه يقوم بتحميم ابنه مرتين في اليوم , وهذا كذب ودور الأب التمثيل , واضح جداً بأنه يكذب في ما تحدث به وأنه لا يحمم ابنه نهائياً).

وتابعت: (إلى الأشخاص الذين يتحدثون عني منذ أكثر من عام أريد أن أقول لكم أنتم لا تعرفونني , إنهم ظلموها وظلت صامته ولم ترد على الأشخاص , بالإضافة إلى الحديث عن ابنها وهي صامته , قائلة حسبي الله ونعم الوكيل لأنها ليست إنسانة مؤذية) .

وأوضحت الحمداني بأن قصي خولي ليس أب مثالي , وهي متأكدة من أن زوجها سيشاهد مقطع الفيديو , وأنه يعرف ماذا فعل بزوجته وابنه , من ظلم وقهر تم وضع زوجته بها , بالإضافة إلى الظلم الذي يتعرض له طفله , بسبب عدم توفر مقومات الحياة .

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