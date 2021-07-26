المصري سيف عيسى يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو (شاهد)

حصد المصري سيف عيسى 23 عامًا الميدالية البرونزية في رياضة التايكواندو الثانية بلاده في غضون ربع ساعة على تتويج مواطنته هداية ملاك بذات الميدالية، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في دولة اليابان.

سيف عيسى والتتويج بالبرونزية

ونجح اللاعب الأولمبي المصري عيسى من تحقيق الفوز على نظيره النرويجي “ريتشارد أوردمان” بنتيجة 12-4 نقاط في فئة وزن 80 كغم، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين اللاعبين من أجل حصد ترتيب المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في مسابقة التايكواندو في أولمبياد طوكيو.

فرحة سيف عيسى بالبرونزية التانية لمصر في ربع ساعة 🇪🇬 pic.twitter.com/hU7g27xUXD — Sarhan (@musarhan_) July 26, 2021

وجاء فوز عيسى بعد مرور ربع ساعة على تتويج مواطنته هداية ملاك بالميدالية البرونزية الأولى لمصر في ذات اللعبة بعد تفوقها على منافستها الأمريكية “بايجي مكفيرسون” في مسابقة رياضة التايكواندو بنتيجة 17-6 في فئة وزن تحت 67 كغم

التأهل إلى النصف النهائي

واستطاع اللاعب عيسى من الوصول إلى دور النصف النهائي من مسابقة فردي الرجال في رياضة التايكواندو، بعد نجاحه في التغلب على الإيطالي “سيمون أليسيو” في دور الربع النهائي.

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وكذلك الفوز على لاعب أستراليا “جاك مارتون” في دور الثمن النهائي بنتيجة 11-1 خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

سيف عيسى والألقاب

وقد حقق البطل المصري سيف عيسى الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لرياضة “التايكواندو” بعد نجاحه في الفوز على بطل المغرب في الجولة الرابعة والنهائية بفارق نقطة ذهبية تحت وزن 80 كغم.

إلى جانب النجاح في التأهل للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” بعد الوصول إلى نهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة والتي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط.

وحصد المصري عيسى اللقب الخامس له خلال مسيرته الاحترافية في رياضة التايكواندو، من أبرزها بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق، وكذلك خمس ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها من البطولات الدولية.

بالفيديو.. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياصة يهنئ البطل المصري سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية الثانية لمصر في التايكوندو pic.twitter.com/wLSzAzK517 — وزارة الشباب والرياضة – مصر (@emysofficial) July 26, 2021

وحاز على تصنف المركز الأول على العالم في رياضة التايكواندو في عام 2017، والرابع في عام 2018 والمركز السابع هذا العام.

وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب القادم، دون حضور الجماهير لتداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

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