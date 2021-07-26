ريال مدريد يتجرع طعم الخسارة أمام رينجرز الأسكتلندي في أولى المباريات الودية (شاهد)

تلقى فريق ريال مدريد الخسارة الأولى ضمن المباريات الودية أمام منافسه رينجرز الأسكتلندي بهدفين مقابل هدف وحيد.

أهداف رينجرز الأسكتلندي

ونجح فريق رينجرز في تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق في الدقيقة ال 55 من مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة عن طريق فاشيون ساكالا.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 77 عن طريق سيدريك إيتن، وتحقيق الفوز على فريق ريال مدريد الإسباني ضمن المباريات الودية.

هدف ريال مدريد الوحيد

وسجل فريق ريال مدريد هدف اللقاء الوحيد في شباك فريق رينجرز الأسكتلندي في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب البرازيلي رودريغو غوس.

طرد ناتشو

وشهد اللقاء بين الفريقين في الدقيقة ال 75، طرد المدافع الإسباني ناتشو بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء والخروج من أرضية الملعب، لينتهي اللقاء بفوز رينجرز الأسكتلندي على فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وجاء الخسارة الأولى لفريق الملكي الإسباني الودية بعد تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب استقالة المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

تشكيلة ريال مدريد

ودخل المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي المباراة الودية أمام منافسه رينجرز الأسكتلندي، حيث كان في حراسة المرمى أندري لونين.

📺 شاهد اللقاء مباشرة وانشر تعليقاتك عبر حسابنا في @Twitch! ⚽🟣 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 25, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، مارسيلو، رافائيل فاران، بينما في خط الوسط لعب توني كروس، مارتين أوديغارد، إيسكو، لوكاس فاسكيز.

أما في هجوم الفريق، رودريغو غوس، فينيسيوس جونيور، لوكا يوفيتش.

تشكيلة رينجرز الأسكتلندي

ولعب مدرب فريق رينجرز ستيفن جيرارد 41 عامًا في مواجهة فريق ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى الان مكغريغور.

بينما في دفاع الفريق كان في التشكيلة كلاً من: جميس تافيرنير، ناثان كينيث باترسون، بورنا باريسيتش، أما في خط الوسط لعب كلاً من: غلين كامارا، يانيس هاجي، سكوت رايت.

وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، فاشيون ساكالا، سيدريك إيتن، الفريدو موريلوس.

وسيواجه فريق ريال مدريد الإسباني المباراة الودية المقبلة أمام فريق الميلان الإيطالي، في الثامن من شهر أغسطس/ آب القادم.

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