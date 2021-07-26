الكويت: حكم جديد ضد قاتل فرح أكبر بعد حكم الإعدام شنقاً!

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكماً جديداً في حق المواطن المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر، في الجريمة التي هزت البلاد وعُرفت إعلامياً بجريمة صباح السالم، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم الإعدام شنقاً في حقه.

15 سنة وغرامة

وقضت دائرة أخرى في محكمة الجنايات اليوم الإثنين بحبس المتهم لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ بقضية خطف القتيلة فرح أكبر.

ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر مطلع قوله إن المتهم قدم طعناً أمام الاستئناف على حكم إعدامه، ومن المتوقع أن يقدم طعناً أيضًا على حكم حبسه في قضية الخطف.

وكشف دفاع الضحية فرح أحمد، المحامي عبدالمحسن القطان، أن المحكمة قضت أيضاً بأقصى عقوبة للخطف، كما غرمت المتهم 5 آلاف دينار، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية.

عاجل | محكمة الجنايات تقضي بإدانة المتهم بخطف المغدورة «فرح» والتجسس عليها بحبسه 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار#الكويت https://t.co/6clwDVPfOZ — جرائم ومحاكم (@cckwt) July 26, 2021

الإعدام شنقاً لقاتل فرح أكبر

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد قضت في 6 يوليو الماضي بالإعدام شنقا للمواطن المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر، في الجريمة التي هزت البلاد وعُرفت إعلامياً بجريمة صباح السالم.

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وجاء الحكم حينها بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح فرح أكبر عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

وبعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حُكم على الجاني بالإعدام شنقاً.

حيث أسندت النيابة العامة إليه تهمة اعتراض مركبة فرح أكبر ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

فرحة في الكويت بعد صدور الحكم

وتصدر هاشتاج فرح أكبر التريند في الكويت، عبر خلاله المغردون عن سعادتهم بصدور حكم إعدام قاتلها، وقالت دفاع المغدور بها فرح أكبر بفيديو متداول: (أتمنى عدم تنازل القضاء عن حكم الاعدام، ويبقى كما هو حتى بعد الاستئناف، اليوم فرح ارتاحت).

عيد الحب

وقال وكيل الجاني المحامي عمر القناعي خلال مرافعته أمام المحكمة (إن موكله لم يرتكب جريمة خطف، زاعما أن فرح اكبر كانت على موعد معه لمنحها هدية بمناسبة عيد الحب، ولما شاهدتهما والدتها فجأة خافت فزعمت بأنها تعرضت للخطف).

جلسة المرافعة بقضية تتبع وخطف «فرح» تكشف وقائع جديدة • القناعي: لم يخطفها بل كان على موعد معها لمنحها هدية «عيد الحب» • المتهم: ما خطفتها وهي ما كانت بترفع قضايا علي بس أهلها شيشوها • القطان يفند مزاعم الجاني ويؤكد عدم وجود علاقة بينه والمجني عليهاhttps://t.co/uoKbYOPAzs — جرائم ومحاكم (@cckwt) July 5, 2021

لكن وكيل ورثة فرح اكبر، المحامي عبدالمحسن القطان، أكد عدم وجود علاقة سابقة بين الضحية والجاني بحسب ما نقل حساب (أمن ومحاكم)، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحقه، وبإلزامه بأن يؤدي لكل من الورثة مبلغ 50001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى.

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وبين القطان أن الثابت من تقرير الطب الشرعي أن الجرح الذي سببه السلاح المستخدم في الجريمة أدى إلى جرح عمقه 21 سم وسبب كسر في الضلع أدى الرابع من الجهة اليسرى للصدر ونفذ إلى تجويف الصدر ووصل إلى القلب وإصابة تمزقات بالبطين.

وأكد القطان أن هذا يدحض ويكذب ويفند مزاعم المتهم بأن المجني عليها بأنها قامت بطعن نفسها، مطالباً بإعدامه.

كما أكد القطان للمحكمة أن الأوراق والمستندات تثبت قيام المتهم باختراق فرح حمزة أكبر عليها قبل قيامه بقتلها، حيث أرسل إليها رابطا تمكن من خلاله من الاستيلاء على حسابها في برنامج (واتساب) وسرقة صورها الخاصة وتهديدها بها.

المتهم: فرح طلبت مني وضع جهاز تعقب!

وحبين سألت المحكمة المتهم عما إذا يريد قول شيء، فأجاب مدعيا بأن فرح حمزة أكبر هي من طلبت منه وضع جهاز تتبع بمركبتها، وذلك حتى تعرف مكانها في حال تمت سرقتها.

وأقدم القاتل على طعن المواطنة فرح حمزة أكبر عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

عسكري غير مفصول

وسبق أن كشفت تحقيقات النيابة أن القاتل يدعى فهد صبحي محي الدين ويبلغ من العمر (30 عاماً)، وكان على معرفة بسيطة بالمغدورة فرح حمزة أكبر وانتهت العلاقة، قبل أن تتعرض لمضايقات منه وصلت إلى درجة تقدمها بشكوى ضده للنيابة العامة التي استبعدت شروعه في محاولة قتل الشاكية.

وأوضحت المصادر أن القاتل عسكري غير مفصول من عمله، وأنه استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام بتركيب جهاز تتبع (جي بي أس) على مركبتها، وكان على علم بكل تحركاتها.

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