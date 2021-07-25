منتخب مصر يتلقى الخسارة الأولى في أولمبياد طوكيو أمام الأرجنتين (فيديو)

تلقى منتخب مصر الخسارة الأولى أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″.

هدف الأرجنتين في شباك منتخب مصر

وبعد انقضاء الشوط الأول من مجريات اللقاء الذي اتسم بالقوة والسيطرة بين المنتخبين، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

استطاع منتخب الأرجنتين من هز شباك المنتخب المصري بعد تسديدة قوية سددها اللاعب من داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامها في العارضة بالدقيقة ال50 عن طريق اللاعب الأرجنتيني ماركو تيليو.

وحاول منتخب مصر من تقليص نتيجة المباراة القوية أمام منافسه منتخب الأرجنتين بعد تلقيه هدف اللقاء الوحيد، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

وتعد الهزيمة الأولى التي يتلقاها منتخب مصر “الفراعنة”، بعد نجاحه في فرض التعادل السلبي أمام منتخب إسبانيا في مباراة الجولة الأولى من منافسات أولمبياد طوكيو لكرة القدم.

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تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

نهاية المواجهة ‼️

منتخب مصر الاولمبي يخسر بهدف أمام منتخب الارجنتين 🇪🇬 🇦🇷#Tokyo2020 #TokyoOlympics pic.twitter.com/Z6yof02qRh — Presentation Sports (@Presentation) July 25, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، كريم فؤاد، محمود الونش، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

وفي خط هجوم الفريق لعب الثلاثي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سيرخيو باتيستا، في مواجهة قوية أمام منافسه منتخب مصر، حيث كان في حراسة المرمى خيرمياس ليدسيما.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: هيرنان ديلا فونتي، فرانشيسكو أورتيجا، نيهان بيريز، ليونيل موسيفيتش.

فوز منتخب الأرجنتين على منتخب مصر بهدف دون رد في منافسات كرة القدم#طوكيو_2020#ONTime_Sports pic.twitter.com/472B4QG9Z1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 25, 2021

أما في خط الوسط جاء كلاً من: نيكولاس كابالدو، فاوستو فيرا، سانتياجو كولومباتو، توماس بالمونتي، بينما في هجوم الفريق، أوجستين أرزي، إيزيكيل باركو، إيزيكيل بونسي.

وسيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب أستراليا يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات أولمبياد طوكيو لكرة القدم.

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