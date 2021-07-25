منتخب السعودية يودع منافسات أولمبياد طوكيو بعد هزيمته أمام ألمانيا (شاهد)

ودع منتخب السعودية لكرة القدم منافسات أولمبياد طوكيو بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الثانية أمام نظيره منتخب ألمانيا اليوم الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2021”.

أهداف منتخب السعودية وألمانيا

وأحرز منتخب ألمانيا أولى أهداف اللقاء بهدف مبكر سجل في الدقيقة ال12 عن طريق ناديم أميري، ليعود منتخب السعودية في الدقيقة ال31 بتسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة سامي النجع.

وقبل نهاية زمن الشوط الأول سجل الألماني راغنار أتشي الهدف الثاني في شباك السعودية، لينتهي منتصف اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الدقيقة ال50 عاود منتخب السعودية إلى مجريات اللقاء بتسجيل هدف التعادل عن طريق مسجل الهدف الأول سامي النجع.

منتخب مصر || 🇪🇬

الوحيد الذي لم يسجّل. 🔴 منتخب السعودية || 🇸🇦

الأكثر استقبالاً للأهداف بعد فرنسا وألمانيا. 🟢 ترتيب المجموعات 👇 pic.twitter.com/E7ftG1zysV — تسلل (@tsallol) July 25, 2021

طرد لاعب منتخب ألمانيا

وشهد في الدقيقة ال67 بين المنتخبين، طرد لاعب منتخب ألمانيا أموس بيبر، إلا أن مدافع منتخب ألمانيا “المانشافت” فيليكس أودوخاي هدف الفوز في الدقيقة ال75 من عمر زمن اللقاء، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيلة منتخب السعودية

ودخل مدرب منتخب السعودية الأولمبي سعد الشهري بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ألمانيا، حيث كان في حراسة المرمى محمد اليامي.

🍀| منتخب المانيا يفوز بنتيجة 2:3 على منتخب السعودية | دور المجموعات | اولمبياد طوكيو 2021

منتخب السعودية يودع البطولة بعد تقديم مباريات على اعلى مستوى واداة مميز جدا 👏💚#كلنا_معاك_يالأخضر pic.twitter.com/AIeLCPOUwy — Kora Sport (@MinaAshak12) July 25, 2021

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، عبد الباسط هندي، سعود عبد الحميد، بينما جاء في وسط الفريق الثنائي، سلمان الفرج، علي الحسن.

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أما في هجوم الفريق لعب كلاً من: سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ولعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأولمبي شتيفان كونتس بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب السعودية، حيث سيكون في حراسة المرمى فلوريان مولر.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: دافيد راوم، فيليكس أودوخاي،أموس بيبر، بنيامين هنريكس، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة، أنتون ستاش، إدوارد لوفين، أرني ماير.

رسميا : السعودية تغادر الاولمبياد من الدور الاول لعد الخسارة الثانية لها أمام منتخب ألمانيا 3/2 . pic.twitter.com/tHbXXb4rjl — كورة بالعربى (@footballarabik) July 25, 2021

أما في هجوم الفريق لعب كلاً من: نديم أميري، ماكس كروزه، ماركو ريشتر.

وغاب عن تشكيلة المنتخب الألماني ماكسيميليان أرنولد لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة البرازيل الماضية.

ونجح منتخب ألمانيا الانتصار الأول له في منافسات أولمبياد طوكيو، والتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منافسه منتخب البرازيل الذي تعادل مع كوت ديفوارد دون إحراز أي من الأهداف ليتقاسم صدارة المجموعة بأربعة نقاط لكل منهما.

بينما ودع منتخب السعودية الأولمبي منافسات أولمبياد طوكيو بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي أمام ألمانيا، فيما كانت الخسارة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار ليفشل في التأهل إلى دور الثمن النهائي من البطولة.

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