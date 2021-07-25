منة شلبي تصدم جمهورها بشكلها في عيد ميلادها الـ39 والمتابعون: “التجميل بهدلها”!

عبر جمهور الفنانة المصرية منة شلبي عن صدمتهم من شكلها الذي ظهرت فيه خلال احتفالها بعيد ميلادها التاسع والثلاثين.

واحتفلت منة شلبي بعيد ميلادها مع المخرج مودي شاهين، والفنان محمد شاهين، حيث ظهرت وهي ترتدي تاجاً يحمل الرقم 30، الأمر الذي تسبب في حيرة متابعيها، واتهمها البعض بأنها تتلاعب بعمرها الحقيقي .

وفي السياق، عبّر البعض من جمهور الفنانة عن دهشتهم من تغيّر ملامحها وشكلها بسبب عمليات التجميل، في الصور التي ظهرت فيه خلال الاحتفال بعيد ميلادها، حيث جاء في تعليق: “اللعب في الوجه يا جماعة بهدل نجوم كتير وهي في الاصل حلوة”.

وتنتمي منة شلبي إلى عائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها الإعلامية بوسي شلبي.

حققت منة خلال مسيرتها العملية نجاحات هائلة، وحصدت أعمالها مشاهدات عالية، كما حظيت بحب الجمهور في كل الأدوار التي قدمتها.

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وشهد العام الجاري 2021 تميز منة بدور “ندى” الطبيبة العزباء التي تتبنى طفلاً من دار الأيتام في الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ”، الذي حقق نجاحاً هائلاً.

وفي يونيو الماضي، نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي في تويتر، صورةً قديمة تجمعها بالفنانة حنان ترك، ظهرت فيها الأخيرةُ بدون حجاب، كون الصورة التقطت قبل التزام الفنانة “ترك” بالحجاب .

وكتبت منة على الصورة :”وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب”.

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

نشر منة شلبي للصورة، فتح عليها باب الإنتقادات من المتابعين، الذين رأوا أنه ليس من حقّها نشر صورة الفنانة حنان ترك بدون حجاب، خاصة وأنها باتت ترتديه.

لكن رغم الهجوم على شلبي، فإنّ ترك ردّت عليها في تغريدة وقالت: ” حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب”.

حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب 🥰😍🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 9, 2021