سمية الخشاب تثير ضجة بروب أبيض على سرير بأحد فنادق دبي! (شاهد)

مُرتدية روباً أبيضاً ومستلقية على سرير، أثار الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلاً جديداً على منصات التواصل الاجتماعي المختلقة، بعدما نشرت صورا جديدة لها .
وبيّنت سمية الخشاب أنها التقطت الصور في فندق بلازا فرزاتشي في دبي بدولة الإمارات، وعلّقت عليها: “الجمال الحقيقي هو أن يكون المرء صادقًا مع نفسه”.
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سمية الخشاب و عمر كمال
مؤخراً، أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلاً واسعاً باقتحامها أغاني المهرجانات، وإطلالتها الجريئة للترويج لأغنيتها الجديدة.
ونشرت سمية الخشاب صورة تجمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال، وظهرت خلالها بفستان أسود قصير، بجانب سيارة فارهة، وعلقت عليها: (أوعدك).
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وانتقد المتابعون جرأة سمية الخشاب، وذكروها بفارق السن بينها وبين عمر كمال، والذي يصل إلى نحو 30 عاماً.
انفصال طليق سمية الخشاب
انفصل الفنان المصري أحمد سعد عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعد مرور 10 أشهر على ارتباطهما فقط.
وذكرت مصادر مقربة من الطرفين بحسب ما نقل عنها برنامج ET بالعربي أن الانفصال وقع رسمياً، دون التطرق للأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال المفاجئ.
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وعلى الرغم من التزام الطرفين الصمت حتى الآن، إلا أن أحمد سعد قام بحذف جميع الصور التي تجمعه بعلياء بسيوني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض، وهو ما يؤكد حدوث الانفصال.
المفارقة أن أحمد سعد تحدث قبل ثلاثة أيام فقط عن علاقته بخطيبته، وغنائه في مسلسل (موسى) الذي عرض في رمضان 2021، وصورته المثيرة للجدل مع زوجته السابقة سمية الخشاب ومحمد رمضان.
أحمد سعد عن سمية الخشاب: دي وحدة أنا مطلقها
وقال أحمد سعد خلال حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج (التاسعة)، المذاع على قناة الأولى المصرية، أن الفنان محمد رمضان تواصل معه ليغني في المسلسل، وسأله هل لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة أمامه، فرد عليه سعد قائلا: (مفيش علاقة وحشة بيني وبين سمية، وإذا كان فيه مشاكل من أي نوع، فدي مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، وبنحكم القضاء، والغناء في المسلسل هيكون سلوك حضاري، وأنا معنديش مشاكل خالص).
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وكشف أحمد سعد موقفه من المنشورات التي نشرتها طليقته سمية الخشّاب عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل، قائلا: (متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدًا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية).
وحول اتهام طليقته سمية الخشّاب له بأنه يسعى لكي يصبح (تريند)، عقب: (بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها).
وأكد أحمد سعد أنه أخطأ في إثارة المشاكل مع طليقته قائلاً: (أنا غلطت إني حركت فتيل المشاكل، لأنه أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عشوائي، وأنا كنت بنزل على صفحتي الحاجات اللي الناس كاتباهالي كنوع من التقدير ليهم).
وتابع: ( من غير ما أخد بالي في وسط الزحمة نزلت حاجة فيها كلام ميصحش وأنا مرضاش أي حد يقوله لأي حد، وعملتله إعادة نشر في الزحمة وسط حاجات كتير أوي فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة ولكن هزرنا واتصورنا مع بعض).
وكان أحمد سعد قد أعلن في مارس 2019 انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشّاب ، بعد زواج دام 18 شهراً.
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