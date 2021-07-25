ثنيان بن فهد الثنيان فجعت وفاته السعوديين.. من هو وما قصته مع زوجة الملك المؤسس؟

أعلنت السعودية اليوم، الأحد، عن وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، واشتعلت مواقع التواصل بنبأ وفاة الشيخ الذي كان يلقب بـ”ذاكرة الرياض وتراثها القديم”، ودشن النشطاء وسم باسمه شمل آلاف التعازي.

إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى خالي #ثنيان_بن_فهد_الثنيان وسيصلى عليه بعد صلاة عصر يوم الاحد في جامع الملك خالد في أم الحمام وسيدفن في مقبرة العمارية اللّهم ارحمه واغفر له واجعل ما اصابه تكفيراً له ورفعة لدرجاته اللهم انزل على أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/ecdd8EJsMO — يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) July 25, 2021

هذا ونعى فهد ابن الشيخ ثنيان، والده عبر صفحته بتويتر وكتب:”إنا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فِراقك يا والدي لمحزونون.”

إنا لله وإنا إليه راجعون

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فِراقك يا والدي لمحزونون.

انتقل الى رحمة الله والدي ثنيان بن فهد الثنيان وسوف يصلى عليه ان شاء الله اليوم الاحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر و الدفن في مقبرة العمارية

ادعو الله ان يغفر له ويرحمه pic.twitter.com/ruqXT7EXzN — فهد الثنيان (@FThenyan) July 25, 2021

وتابع:”انتقل الى رحمة الله والدي ثنيان بن فهد الثنيان وسوف يصلى عليه ان شاء الله اليوم الاحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر و الدفن في مقبرة العمارية ادعو الله ان يغفر له ويرحمه”

ثنيان بن فهد الثنيان

من جانبه نعى رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، الشيخ ثنيان وقال:”اللهم ارحم الشيخ والد الجميع ثنيان بن فهد الثنيان واجعل قبره روضه من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين، خالص العزاء لاسرته الكريمة، إنا لله وانا اليه راجعون”

اللهم ارحم الشيخ والد الجميع #ثنيان_بن_فهد_الثنيان واجعل قبره روضه من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين … خالص العزاء لاسرته الكريمة … إنا لله وانا اليه راجعون … — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 25, 2021

وقال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لابن سلمان:”رحم الله الشيخ الوالد ثنيان_بن_فهد_الثنيان، سيرة إخلاص ووفاء مع قادة هذه البلاد إرثه الوفاء والنبل وعمل الخير كان رائدا من رواد التجارة والعمل وذاكرة تاريخية للأحداث.”

رحم الله الشيخ الوالد #ثنيان_بن_فهد_الثنيان

سيرة إخلاص ووفاء مع قادة هذه البلاد

إرثه الوفاء والنبل وعمل الخير

كان رائدا من رواد التجارة والعمل

وذاكرة تاريخية للأحداث.. خالص العزاء ل ابنه اخي فهد @FThenyan ولأسرته وذويه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/4Iraha79td — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 25, 2021

كما نعى الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، عدد كبير من الأمراء والكتاب والمثقفين والشخصيات العامة في المملكة.

اللهم ارحم عبدك #ثنيان_بن_فهد_الثنيان واغفر له واسكنه فسيح جناتك وثبته عند السؤال وجازه بالحسنات احساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا ، وألّهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/xvH5nhA2I2 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 25, 2021

أسأل الله أن يتقبل الشيخ #ثنيان_بن_فهد_الثنيان برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويكرم نزله.. خالص العزاء للأخ الغالي إبنه البار فهد ولكل أسرته وأهله وذويه.@FThenyan — إبراهيم المالك (@ialmalik) July 25, 2021

لله ما أخذ وله ما أعطى

صادق العزاء والمواساه في وفاة والدكم

وأسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة

وإنا لله وإنا اليه راجعون#ثنيان_بن_فهد_الثنيان https://t.co/WFi9NePmpG — ماشي العمري (@almashi11) July 25, 2021

من هو الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان؟

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اعتبرت الشيخ ثنيان “ذاكرة الرياض وتراثها القديم، بذاكرته الممشوقة الصافية، والمعلومات الأصيلة، التي لا تكاد توجد إلّا في مخزون ذكرياته”.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الشيخ الثنيان، عاش وثيق الصِلة بالشؤون الأسريّة للأميرة حصة بنت أحمد السديري، وأبنائها الملك فهد وأشقائه الستّة (بمن فيهم الملك سلمان) وشقيقاتهم الأربع، وأخيهم من الأم عبد الله ابن عمّهم محمد بن عبد الرحمن.

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كما أكدت الصحيفة أن الشيخ ثنيان يعد أحد مصادر المعلومات عن نشأتهم جميعًا، وبخاصة الأمير نايف، وأماكن ولادتهم ودراستهم ومناقبهم وبرنامج حياتهم اليوميّة ومحيطهم ومرافقيهم.

وسبق وزار الملك سلمان بيت الشيخ ثنيان في 2016، والتقاه للاطمئنان على صحته.

عائلة الثنيان

وتعتبر عائلة الثنيان واحدة من أعرق العائلات السعودية وأكثرها بروزاً في شبه الجزيرة العربية تحديدا في المملكة.

وترجع عائلة الثنيان إلى آل حوشان في ضرماء، وتعتبر المزاحمية من أكثر العائلات ولاء وشهرة في ضرماء ونجد.

ويرجع نسب عائلة آل الثنيان إلى أسرة آل حوشان في المزاحمية وضرما بن الصقور من الجبل من العمارات من عنزة.

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