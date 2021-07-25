ثنيان بن فهد الثنيان
ثنيان بن فهد الثنيان
الهدهد

ثنيان بن فهد الثنيان فجعت وفاته السعوديين.. من هو وما قصته مع زوجة الملك المؤسس؟

كتب وطن
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أعلنت السعودية اليوم، الأحد، عن وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، واشتعلت مواقع التواصل بنبأ وفاة الشيخ الذي كان يلقب بـ”ذاكرة الرياض وتراثها القديم”، ودشن النشطاء وسم باسمه شمل آلاف التعازي.

هذا ونعى فهد ابن الشيخ ثنيان، والده عبر صفحته بتويتر وكتب:”إنا لله وإنا إليه راجعون  إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فِراقك يا والدي لمحزونون.”

وتابع:”انتقل الى رحمة الله والدي ثنيان بن فهد الثنيان وسوف يصلى عليه ان شاء الله اليوم الاحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر و الدفن في مقبرة العمارية ادعو الله ان يغفر له ويرحمه”

ثنيان بن فهد الثنيان

من جانبه نعى رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، الشيخ ثنيان وقال:”اللهم ارحم الشيخ والد الجميع ثنيان بن فهد الثنيان واجعل قبره روضه من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين، خالص العزاء لاسرته الكريمة، إنا لله وانا اليه راجعون”

وقال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لابن سلمان:”رحم الله الشيخ الوالد ثنيان_بن_فهد_الثنيان، سيرة إخلاص ووفاء مع قادة هذه البلاد إرثه الوفاء والنبل وعمل الخير كان رائدا من رواد التجارة والعمل وذاكرة تاريخية للأحداث.”

كما نعى الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، عدد كبير من الأمراء والكتاب والمثقفين والشخصيات العامة في المملكة.

من هو الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان؟

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اعتبرت الشيخ ثنيان “ذاكرة الرياض وتراثها القديم، بذاكرته الممشوقة الصافية، والمعلومات الأصيلة، التي لا تكاد توجد إلّا في مخزون ذكرياته”.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الشيخ الثنيان، عاش وثيق الصِلة بالشؤون الأسريّة للأميرة حصة بنت أحمد السديري، وأبنائها الملك فهد وأشقائه الستّة (بمن فيهم الملك سلمان) وشقيقاتهم الأربع، وأخيهم من الأم عبد الله ابن عمّهم محمد بن عبد الرحمن.

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كما أكدت الصحيفة أن الشيخ ثنيان يعد أحد مصادر المعلومات عن نشأتهم جميعًا، وبخاصة الأمير نايف، وأماكن ولادتهم ودراستهم ومناقبهم وبرنامج حياتهم اليوميّة ومحيطهم ومرافقيهم.

وسبق وزار الملك سلمان بيت الشيخ ثنيان في 2016، والتقاه للاطمئنان على صحته.

عائلة الثنيان

وتعتبر عائلة الثنيان واحدة من أعرق العائلات السعودية وأكثرها بروزاً في شبه الجزيرة العربية تحديدا في المملكة.

وترجع عائلة الثنيان إلى آل حوشان في ضرماء، وتعتبر المزاحمية من أكثر العائلات ولاء وشهرة في ضرماء ونجد.

ويرجع نسب عائلة آل الثنيان إلى أسرة آل حوشان في المزاحمية وضرما بن الصقور من الجبل من العمارات من عنزة.

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