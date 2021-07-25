السعودية تمهل مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن اليمنيين في جيزان
جيزان
الهدهد

السعودية تمهل مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين في جيزان الحدودية

كتب محمد أبو يوسف
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أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية أمهلت مواطنيها 4 أشهر لتسريح جميع العمالة اليمنية، في منطقة جيزان الحدودية.

ونقل هذه المعلومات عن المصادر المطلعة مراسل الجزيرة في سلطنة عمان سمير النمري.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”مصادر يمنية: السلطات السعودية تمهل مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين في مناطق جيزان الحدودية مع اليمن واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى.”

جيزان ونجران وعسير

وتعليقا على هذه الأنباء قال الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي، إنه إذا تم إخراج اليمنيين من جيزان ونجران وعسير وهي (مناطق يمنية) واستبدالهم بجنسيات أخرى، سيتولد قناعة لدى اليمنيين في الداخل نظرة أخرى للاحتلال السعودي للأراضي اليمنية.

وأوضح الضالعي أن ذلك سيدفعهم لتأييد أي جماعة لتحرير هذه الأرض، مضيفا:”هذه الأرض سلمت للسعودية مقابل مشاريع وامتيازات والسعودية لم توفي بها.”

وعلق أحد النشطاء اليمنيين بقوله:”اذا كان صحيح فنطالب الجيش اليمني الذي يدافع عن حدود السعودية بالانسحاب الفوري ويخلوا السعوديين يدافعوا عن بلادهم.”

السعودية تتخوف من تعاون اليمنيين مع الحوثي

ويرى مراقبون للوضع اليمني أنه في حال صحة الخبر، فإنه من المتوقع أن السعودية تتخوف من تعاون وثيق بين اليمنيين وميليشيا الحوثي في المناطق الحدودية.

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وقبل أسبوعين وجهت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي، رسالة إلى من أسمتهم أصحاب الخطاب التصعيدي في المحافظات الجنوبية لليمن.

وقالت ويستلي في تغريدة على حساب السفارة الأميركية لدى اليمن “أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها”.

وحذرت من الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية، وقالت إنها يجب أن تتوقف.

وحثت الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.

وفي وقت سابق، اتهمت السفارة الأميركية في اليمن، جماعة الحوثي بالإصرار على التصعيد ورفض مبادرات السلام في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن النازحين اليمنيين يعانون مصاعب ومخاطر جمة، لا سيما أن الحوثيين يصرون على التصعيد ورفض مبادرات السلام.

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وأضافت أنه “في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في تقديم العون لإغاثة الشعب اليمني، نكرر أنه يجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات فورا”.

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